Как вернуть бывшего парня после расставания? 5 эффективных стратегий

Расставание – необязательно точка, и знакомые пары, которые восстановили отношения после кризиса, тому пример. Мужчинам свойственно метаться, другой вопрос, почему они это делают. Ответ будет, но вначале разберём, как вернуть бывшего парня после вашего расставания. Не опускайтесь до хождения по бабкам-ворожеям и унижения, используйте правильные психологические стратегии. Цель: подтолкнуть к желаемому поступку. Да, решительность и ответственность опять ложатся на хрупкие женские плечи, но вы же сами взваливаете на себя нелёгкую ношу.

Как вернуть бывшего парня: психологический приворот

Если понимаете, что без него жизнь пресная и небо не такое уж голубое, запоминайте и действуйте. Итак, поехали:

1. Не навязывайтесь и не унижайтесь.

Правило №1 – отпустите его. Нельзя: писать, звонить и умолять о встрече, выяснять отношения и уточнять, почему так случилось. Маниакальная женская навязчивость отпугивает мужчин. Прежде чем нажать на его номер, досчитайте до ста. А чтобы легче было отвлечься от глупых желаний, займитесь повышением самооценки.

2. Исчезните из его жизни на месяц.

Американская стратегия, базирующаяся на принципе эмоционального поводка. Работает в 90% случаев, если пара разругалась. Плохо действует, если бывший ушёл к другой. Важно исчезнуть совсем: забанить, а не отслеживать его в соцсетях, минимизировать вероятность случайного столкновения, удалить номер телефона. Сперва возмутится мужское эго: как это, почему она не появляется? Возобновится интерес. Через время забудутся плохие моменты, но возрастёт потребность слить эмоции. Это мы, девочки, делимся между собой переживаниями, радостями и страхами, у мужчин-друзей такого нет.

3. Устройте случайную встречу.

Дождитесь максимально нейтральной ситуации. Отличный повод – торжество у общих друзей. Не показывайте свою подавленность из-за расставания и отчаянное желание его вернуть. Пункты, о которых действительно стоит позаботиться: идеальная внешность, уверенность в себе, отличное настроение. Если получится разговор с бывшим, общайтесь ровно, дружелюбно.

4. Заставьте его ревновать.

Не самая удачная стратегия, но иногда срабатывает именно она. Мужчины – собственники, поэтому не допускают, когда чужаки покушаются на «святое». Но, если причиной разрыва стала именно ревность, забудьте об этом варианте. Он только навредит.

5. Ва-банк.

Если ничего не помогло, а вы так и не можете отпустить экс-партнёра, рискните. Выждите месяц-другой и только потом спровоцируйте его на один решающий разговор. Это должен быть смелый жест и проявление всепоглощающей любви. Без слёз, просьб и обвинений. Ошарашьте бывшего конкретностью, например, согласитесь выйти за него замуж. Важно заранее продумать все аргументы и тактику. Понять, так ли уж вам нужен именно этот мужчина. Суметь уйти с гордо поднятой головой, если не получится.

Та-да-дам, и напоследок… Мы обещали ответить, почему мужчины возвращаются. Девочки, сейчас будет приятно и больно одновременно. Так вот, единственная причина – понимание факта, что они утратили большее и лучшее, чем приобрели. А теперь скажите, стоит ли терять время и тратить нервы на то, чтоб вернуть бывшего парня?!