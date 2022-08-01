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ТОП-5: Как заставить мужчину захотеть вас? Это обязательно сработает!

Когда женщина встречает мужчину, который ей интересен и которого она хотела бы видеть рядом с собой, у неё возникает вопрос, как его заставить захотеть её. Большинство представительниц прекрасного пола ошибочно считают, что для этого нужно лишь его подразнить немного, а потом с лёгкостью соблазнить. Безусловно, физическое влечение никто не отменял, но парням немаловажны в девушках любопытство, интеллект, обаяние и некая недоступность. Кстати, последняя, собственно, и сможет сделать её желанной даже больше, чем соблазнительное бельё. Хотите узнать, как заставить мужчину захотеть вас? Тогда прислушайтесь к 5 советам психологов. Они обязательно сработают.

 

ТОП-5: Как заставить мужчину захотеть вас? Это обязательно сработает!

 

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5 советов, как сделать так, чтобы мужчина вас захотел

  1. Не усложняйте. Отложите в сторону все те «методы», которые женщины обычно используют, когда хотят, чтобы за ними ухаживали: быть неуловимой или равнодушной, чтобы проверить, насколько он влюблён; быть постоянно занятой, чтобы он не подумал, что ради него готовы всё бросить; не писать ему и не звонить первой. Всё это не значит быть желанной, это значит показать ему своё безразличие. Чтобы мужчина сделал первый шаг, у него тоже должна быть какая-то уверенность в вашей заинтересованности, иначе он пройдёт мимо. Конечно, и вешаться ему на шею тоже не стоит. Вам нужно сделать так, чтобы он чувствовал мотивацию добиваться вас и продолжать вкладываться в ваши отношения.
  2. Главное, чтобы было хорошо вместе. Заставить парня хотеть вас - никогда не должно быть вашей главной целью, если вы действительно заботитесь о нём или видите в нём потенциального долгосрочного партнёра. Если вы хотите, чтобы мужчина хотел вас, сделайте так, чтобы он чувствовал себя с вами хорошо. Это будет желание, которое возникает спонтанно и будет расти с каждым разом, когда вы проводите время вместе. Ваши встречи, на самом деле, должны быть такими, чтобы вы оба чувствовали себя  беззаботными и счастливыми. Это, пожалуй, самый естественный и важный способ приблизить мужчину к себе и крепко удерживать его.
  3. Научитесь привлекать его физически. Интим и физическая близость обязательно должны учитываться, когда речь идёт о том, чтобы быть желанной для мужчины. Если ваша цель состоит в привлечении его внимания и интереса, очень важно не совершать ошибок в этой «области». Поэтому, когда вы вместе, используйте игривые жесты, не торопите его с переходом в постель, но при этом и не затягивайте. Это может показаться противоречивым, но важно найти правильный баланс. Если вы хотите, чтобы он захотел вас, вам нужно дать ему понять, что вы цените его физически и эстетически, но не переусердствуйте. У него не должно быть ощущения, что вы легкодоступны. Вы должны дразнить его, не привлекая слишком много внимания, чтобы его «голод» возрастал, но не мог быть немедленно удовлетворён. Можно просто прикасаться к его руке, когда вы вместе, приближаться к его шее, чтобы сказать ему: «Какой у тебя хороший парфюм» или просто собрать волосы назад и продемонстрировать декольте, например, во время ужина. Одним словом, маленькие жесты, которые говорят обо всём и ни о чём одновременно, но которые не оставят его равнодушным. На самом деле со временем ваше понимание будет усиливаться, и его желание сблизиться с вами будет становиться всё более явным. Поэтому сначала подарите ему «малость», не давая возможности перейти прямо к делу. Он должен уметь предчувствовать этот момент, желать его. В этот момент ваш союз станет результатом путешествия, основанного на молчаливом желании, которое закончится фейерверком эмоций.
  4. Не зацикливайтесь только на эстетике. Очень часто, задаваясь вопросом, как быть желанной, женщины думают только о нарядах и внешности. Конечно, ваш внешний вид и ваша одежда привлекут мужчину в интимном плане, но если ваша цель состоит в том, чтобы пробудить в нём более глубокий интерес, потребуется больше. В дополнение к более поверхностным аспектам, которые должны быть приманкой для мужчины, вам нужно стать интересной собеседницей, которая поддерживает его взгляды, или же прекрасным оппонентом. То есть он должен влюбиться в вас, как в личность, а потом уже видеть в вас любовницу. Задавайте ему интересные вопросы, активно участвуйте в диалогах или даже подготовьте дополнительные темы для разговора.
  5. Провокационные звонки и сообщения. Такие сообщения с намёком смогут его настолько раззадорить, что вечером ему будет тяжело сдержаться. Ещё можно облачиться в соблазнительный наряд и сделать видеозвонок. Будьте легки в общении с ним. Ему явно будет приятно встретиться с той, которая подарит гавань счастья и гармонии, свободную от недоразумений, споров и ссор. Ваша цель должна состоять в том, чтобы чувствовать себя комфортно с ним, заставить его забыть о его работе, начальстве, конкурентах, неприятностях, предложив взамен приятное убежище от его проблем. Ведь рядом с вами есть только чувства и соблазн. Будьте уверены, такое отношение заставит его желать вас больше всего на свете. И знаете почему? Потому что вы становитесь для него воплощением счастья, со всех точек зрения.

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В общем, не усложняйте мужчине жизнь, дразните его, будьте неуловимы, но в то же время всегда рядом. Он должен чувствовать себя желанным, пусть и не явно. Сделать себя желанной для мужчины — это искусство. Учитесь ему. У вас всё получится!


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 08:32

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