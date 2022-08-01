ТОП-5: Как заставить мужчину захотеть вас? Это обязательно сработает!

Когда женщина встречает мужчину, который ей интересен и которого она хотела бы видеть рядом с собой, у неё возникает вопрос, как его заставить захотеть её. Большинство представительниц прекрасного пола ошибочно считают, что для этого нужно лишь его подразнить немного, а потом с лёгкостью соблазнить. Безусловно, физическое влечение никто не отменял, но парням немаловажны в девушках любопытство, интеллект, обаяние и некая недоступность. Кстати, последняя, собственно, и сможет сделать её желанной даже больше, чем соблазнительное бельё. Хотите узнать, как заставить мужчину захотеть вас? Тогда прислушайтесь к 5 советам психологов. Они обязательно сработают.

5 советов, как сделать так, чтобы мужчина вас захотел

Не усложняйте. Отложите в сторону все те «методы», которые женщины обычно используют, когда хотят, чтобы за ними ухаживали: быть неуловимой или равнодушной, чтобы проверить, насколько он влюблён; быть постоянно занятой, чтобы он не подумал, что ради него готовы всё бросить; не писать ему и не звонить первой. Всё это не значит быть желанной, это значит показать ему своё безразличие. Чтобы мужчина сделал первый шаг, у него тоже должна быть какая-то уверенность в вашей заинтересованности, иначе он пройдёт мимо. Конечно, и вешаться ему на шею тоже не стоит. Вам нужно сделать так, чтобы он чувствовал мотивацию добиваться вас и продолжать вкладываться в ваши отношения. Главное, чтобы было хорошо вместе. Заставить парня хотеть вас - никогда не должно быть вашей главной целью, если вы действительно заботитесь о нём или видите в нём потенциального долгосрочного партнёра. Если вы хотите, чтобы мужчина хотел вас, сделайте так, чтобы он чувствовал себя с вами хорошо. Это будет желание, которое возникает спонтанно и будет расти с каждым разом, когда вы проводите время вместе. Ваши встречи, на самом деле, должны быть такими, чтобы вы оба чувствовали себя беззаботными и счастливыми. Это, пожалуй, самый естественный и важный способ приблизить мужчину к себе и крепко удерживать его. Научитесь привлекать его физически. Интим и физическая близость обязательно должны учитываться, когда речь идёт о том, чтобы быть желанной для мужчины. Если ваша цель состоит в привлечении его внимания и интереса, очень важно не совершать ошибок в этой «области». Поэтому, когда вы вместе, используйте игривые жесты, не торопите его с переходом в постель, но при этом и не затягивайте. Это может показаться противоречивым, но важно найти правильный баланс. Если вы хотите, чтобы он захотел вас, вам нужно дать ему понять, что вы цените его физически и эстетически, но не переусердствуйте. У него не должно быть ощущения, что вы легкодоступны. Вы должны дразнить его, не привлекая слишком много внимания, чтобы его «голод» возрастал, но не мог быть немедленно удовлетворён. Можно просто прикасаться к его руке, когда вы вместе, приближаться к его шее, чтобы сказать ему: «Какой у тебя хороший парфюм» или просто собрать волосы назад и продемонстрировать декольте, например, во время ужина. Одним словом, маленькие жесты, которые говорят обо всём и ни о чём одновременно, но которые не оставят его равнодушным. На самом деле со временем ваше понимание будет усиливаться, и его желание сблизиться с вами будет становиться всё более явным. Поэтому сначала подарите ему «малость», не давая возможности перейти прямо к делу. Он должен уметь предчувствовать этот момент, желать его. В этот момент ваш союз станет результатом путешествия, основанного на молчаливом желании, которое закончится фейерверком эмоций. Не зацикливайтесь только на эстетике. Очень часто, задаваясь вопросом, как быть желанной, женщины думают только о нарядах и внешности. Конечно, ваш внешний вид и ваша одежда привлекут мужчину в интимном плане, но если ваша цель состоит в том, чтобы пробудить в нём более глубокий интерес, потребуется больше. В дополнение к более поверхностным аспектам, которые должны быть приманкой для мужчины, вам нужно стать интересной собеседницей, которая поддерживает его взгляды, или же прекрасным оппонентом. То есть он должен влюбиться в вас, как в личность, а потом уже видеть в вас любовницу. Задавайте ему интересные вопросы, активно участвуйте в диалогах или даже подготовьте дополнительные темы для разговора. Провокационные звонки и сообщения. Такие сообщения с намёком смогут его настолько раззадорить, что вечером ему будет тяжело сдержаться. Ещё можно облачиться в соблазнительный наряд и сделать видеозвонок. Будьте легки в общении с ним. Ему явно будет приятно встретиться с той, которая подарит гавань счастья и гармонии, свободную от недоразумений, споров и ссор. Ваша цель должна состоять в том, чтобы чувствовать себя комфортно с ним, заставить его забыть о его работе, начальстве, конкурентах, неприятностях, предложив взамен приятное убежище от его проблем. Ведь рядом с вами есть только чувства и соблазн. Будьте уверены, такое отношение заставит его желать вас больше всего на свете. И знаете почему? Потому что вы становитесь для него воплощением счастья, со всех точек зрения.

В общем, не усложняйте мужчине жизнь, дразните его, будьте неуловимы, но в то же время всегда рядом. Он должен чувствовать себя желанным, пусть и не явно. Сделать себя желанной для мужчины — это искусство. Учитесь ему. У вас всё получится!