От 90 секунд до 4-х минут – именно столько времени, по мнению учёных, нужно человеку, чтобы влюбиться. В мозгу чего-то там щёлкает, и всё – клиент готов. Так себе открытие! Ведь если исходить из данной предпосылки: нет щелчка, пиши пропало. Опытные соблазнительницы не верят учёным, а дают 10 золотых советов, как заставить мужчину влюбиться. Помимо традиционных женских хитростей, кулинарии и постельной науки, существуют ещё кое-какие рычаги воздействия. Предлагаем полный набор, который стимулирует у избранника тот самый заветный щелчок.

Как заставить мужчину влюбиться: 10 советов

1. Сохранение независимости

Выйдя на «большую охоту», не забывайте о работе, хобби, прочих занятиях. Кто знает, чем закончится завоевание, а тыл – нормальная жизнь – всегда пригодится. Не бойтесь демонстрировать внутреннюю силу. Независимые дамы всегда интересны противоположному полу.

2. Удочка и морковь



Стратегическое планирование работает во всех сферах. Даже в любви. Структурируйте поведение по плану:

вызовите интерес;

дозированно отвечайте на знаки внимания;

запускайте приманку-морковку.

В итоге не забудьте забрать приз. С мужчинами-нарциссами только эта стратегия и срабатывает.

3. Выслушивание и внимание

Да, всем нам нужны свободные уши и сочувствующие глаза. Мужчины – не исключение. Старайтесь всегда внимательно выслушивать избранника. Не перебивать и не зевать, даже если история про футбол или его рабочий день категорически скучная. Только не путайте роль слушателя и психотерапевта. Вы - не жилетка, а друг, с которым можно поделиться печалями и радостями.

4. Общие интересы

Футбол, охота, рыбалка, рок-музыка лидируют в списке мальчишечьих хобби. Вникайте. С интересами как с оргазмом – приходится имитировать. А куда деваться, если современным мачо нравится тусить с подругами. Откажитесь раз, на второй уже не предложит, найдёт другую. Говорят, скучно только вначале, потом втянетесь. Да и избранник будет в полнейшем восторге.

5. Ешьте с удовольствием

Мужики боятся томных красавиц, вечно сидящих на диете. Ход мыслей примерно такой: «Если сама не ест, значит и меня кормить не будет». Мало кто из них готов прожить остаток дней без борщика и котлеток, но с большой любовью. Банально, но факт: кулинарное искусство – прямой путь к мужскому сердцу. А фигурой нужно в спортивном зале заниматься.

6. Табу на скуку

Пусть даже ангельски красивая, но унылая физиономия исходно мало привлекательна. Если вы вместе веселитесь, считайте мостик к глубокому чувству уже проложен. Между прочим, роковые соблазнительницы специально разучивают анекдоты, шутки, острые цитаты. А при случае ловко используют знания. У весёлых и остроумных девушек в разы больше шансов на симпатию, чем у зануд.

7. Точные сигналы

Запомните, мужчины – не экстрасенсы. Они не читают мысли и попросту не умеют угадывать желания. Понравился человек, сообщите ему об этом. Важно запускать точные сигналы, свидетельствующие об интеллектуальном или физическом интересе. Это – шаг вперёд. А будете сидеть и ждать, пока судьба сама найдёт, рискуете плесенью покрыться… в отдельных местах.

8. Что делать с интимом?

Да, это вторая после кулинарии, а для некоторых и первая, критическая точка. Как свести мужчину с ума в постели, рассказывает и показывает Камасутра. Мы даём лишь скромный совет: будьте той, которая понимает и любит истинную суть процесса, умеет дарить и получать удовольствие.

9. Важность счастья

Секрет притяжения в том, что все мы стремимся проводить время с интересными и позитивными людьми. В 99,9% случаев это – самодостаточные личности, которым комфортно самим с собой. Они делают то, что доставляет им удовольствие, и поэтому счастливы.

10. Оставайтесь собой

Вишенка на торте полезных советов: не играйте чужие роли. Да, возможно ради любимого придётся чему-то научиться, как-то поменяться. Но при этом важно оставаться собой. Вам ведь не нужен рядом человек, влюблённый в кого-то, кого на самом деле не существует.

10 золотых советов, как заставить мужчину влюбиться, проверены веками. Они реально работают. Хотите, чтобы у избранника щёлкнуло? Тогда запоминайте, переосмысливайте и, наконец, практикуйте!