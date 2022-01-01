Узнайте свою карму любви и отношений! Бесплатный расчёт по дате рождения

Все ли мы одинаковы перед лицом любви? Конечно, нет. Кто-то находит свою вторую половинку с лёгкостью, а кто-то прикладывает невероятные усилия для этого. Эту кажущуюся несправедливость можно объяснить по-разному, например, неправильно сошлись планеты, начиная от Венеры – ответственной за любовь, и заканчивая Солнцем – символом мужского начала, или Луной – символизирующей женское начало. Может быть, во всём виновата карма прошлой жизни, приходя в настоящую и полностью на неё влияя. Как считают многие астрологи, это именно она. И чтобы узнать, насколько карма воздействует на любовные отношения, нужно определить, в каком знаке находится Голова Дракона при рождении человека. Стоит заметить, что этот аспект не обязательно находится в Солнечном знаке человека. Например, его дата рождения приходится на созвездие Овна, а Голову Дракона он имеет в Близнецах.

Что такое Голова Дракона?

Голова Дракона, или Северный Узел, находится на противоположной стороне от того места, где находится Хвост Дракона, или Южный Узел — это две точки, в которых орбита Луны пересекает эклиптику (видимый путь Солнца вокруг Земли). В кармической астрологии положение, занимаемое этими двумя точками в натальной карте, имеет решающее значение. Хвост Дракона представляет те наследия прошлых жизней, которые, какими бы спонтанными или естественными они ни казались, на самом деле мешают развитию человека. Напротив, Голова Дракона сигнализирует о выборе, трудном, но полезном, который позволит двигаться в направлении истинного «я».

Расчёт кармы любви и отношений по дате рождения: