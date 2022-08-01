10 вещей, которые мужчина любит в своей женщине, даже если и не признаётся в этом

О любви все говорят по-разному: женщины громко и во весь голос, потому что они более романтичные и мечтательные, мужчины же всегда рациональны, и чувства – не исключение. Когда они привязываются к женщине, то делают это от всего сердца, но только говорят об этом по-своему. Вот 10 вещей, которые мужчины любят в своих вторых половинках, даже если никогда не признаются в этом.

Топ-10 вещей в женщинах, которые тайно любят мужчины

Фигура. Когда мужчина выбирает женщину, он делает это потому, что действительно чувствует, что она может стать его половинкой. Он любит её не только морально, но и физически. Для него её фигура - самая лучшая, и даже если она не совершенна, по его мнению, это изюминка любимой. Поэтому прекрасному полу нужно прекратить думать, что они не привлекательны, в большинстве случаев это их навязчивые идеи из-за неуверенности в себе: мужчина любит каждый дюйм тела любимой, потому что он принадлежит ей. Естественное понимание друг друга. Мужчина любит естественность и непосредственность, с которой говорит его женщина, и то, что в этот момент они понимают друг друга на лету и находятся в гармонии. Хотя каждая пара всегда должна стремиться к тому, чтобы отношения развивались правильно, но если мужчина любит, то ему понятно всё, о чём думает и рассказывает его вторая половинка. Улыбка. Есть известная мужская фраза: «Мне сказали, что для того, чтобы она влюбилась, я должен рассмешить её, но каждый раз, когда она смеётся, я влюбляюсь», и это действительно правда. Мужчина, который любит женщину, хочет сделать её счастливой. Парень обожает смотреть, как улыбка взрывается на её лице, особенно когда он является источником этой радости. А улыбка любимой после поцелуя — это лучшее, что может быть в данный момент. Недостатки. У каждого из нас есть свои более или менее явные недостатки, но когда мужчина влюбляется, для него они просто становятся особенностями женской внешности. Именно по этой причине бесполезно стремиться к совершенству любой ценой, парень любит женщину такой, какая она есть. И в любом случае именно он заставит чувствовать себя уникальной и красивой ещё и благодаря недостаткам, которые делают девушку особенной и обворожительной в его глазах. Неуклюжие жесты. Многие из нас бывают неуклюжими в определённых случаях, может быть, когда мы корчим смешные рожицы, или когда читаем, или когда морщим нос, или когда смеёмся. Во всех этих случаях мужчина, который любит женщину, всегда улыбается, потому что всё это составляет часть её природы. Это жесты, которые отличают её от всех других и которые он просто обожает. Способ решения проблем. Для парня любимая – это главная поддержка в самые трудные минуты. Поэтому он любит слушать её советы, так как знает, что может доверять на 100%, и её мнение ему важнее, чем чьё-либо другое. Мужчина будет учитывать точку зрения второй половинки, когда ему придётся принимать важные для своей жизни решения. Спонтанность. Женщины всегда переживают любовь естественно и беззаботно. Поэтому не нужно играть и с мужчиной – никаких продуманных жестов, всё должно быть спонтанно и неожиданно. Внезапный поцелуй, объятие, вдруг положенная рука на его колено. Эти небольшие физические контакты дают ему понять, что женщина действительно заботится о нём и очень любит. Взгляд. Смотреть человеку в глаза — это невероятно интимный жест, ведь только когда человек полностью доверяет другому, он не отводит взгляд. Парням нравится тот особый свет в глазах любимой, который отличает её взгляд от взглядов всех остальных. Её глаза являются для него способом понять, что она любит, чтобы сделать её счастливой: ведь нет ничего более правдивого, чем они. Игра с волосами. Говорят, что это жест соблазнения мужчины, но для женщин нормально играть рассеянно со своими волосами. Мужчина обожает на это любоваться, даже если и не говорит об этом. Но ему также нравится, когда и любимая ворошит его волосы, например, во время просмотра телевизора или разговора по душам. Физический контакт. В любовных отношениях важно быть рядом, обниматься или просто держаться за руки. Мужчине нравится, когда он чувствует близость с любимой как эмоциональную, так и физическую. Он просто в восторге, когда девушка кладёт голову ему на плечо или грудь.

У каждой пары имеются свои «штучки», которые они обожают друг в друге. Но если женщины могут сказать об этом открыто, то сильный пол обычно помалкивает. Однако есть 10 вещей, которые мужчина любит в своей женщине, даже если и не признаётся в этом, но о которых ей стоит знать, чтобы чувствовать себя комфортно и гармонично в отношениях.