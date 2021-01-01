6 признаков того, что ваш мужчина уничтожает вас
Все мы хотим любить и быть любимыми, поэтому и ищем того, кто готов всей душой принимать любовь и отвечать взаимностью. Но бывает, что отношения складываются таким образом, что не только не приносят радость и счастье, но и заставляют страдать. Любимый отдаляется, возможно, изменяет и начинает подавлять свою вторую половинку, превращая её жизнь в ад, из которого женщина даже не пытается выбраться, так как полностью зависима, часто и морально и материально, от своего партнёра. Однако ситуация может быть настолько сложной, что чревата довольно печальными последствиями для психики, поэтому лучше как можно раньше прислушаться к тревожным звоночкам и сделать соответствующие выводы.
Признаки того, что ваш партнёр «уничтожает» вас
- Вам не хватает уверенности в себе. Вы боитесь при любимом мужчине выражать свою точку зрения, так как переживаете, как он на неё отреагирует – примет или же, напротив, начнёт критиковать. Поэтому вам комфортно только тогда, когда его рядом нет. Это первый признак, что вы любите токсичного партнёра, постоянно манипулирующего вами.
- Вы не можете принимать самостоятельно решения. Ваш партнёр постоянно что-то запрещает – нельзя ходить на работу, нельзя краситься, нельзя смотреть мелодрамы и ещё много-много нельзя. И, если в начале отношений любовь слепит глаза и эти запреты не сильно заметны, то со временем они становятся всё явнее и явнее, постепенно уничтожая вас, как личность. Появляется ощущение нахождения в клетке, из которой нет выхода.
- Вы не можете общаться с близкими. Мужчина может начать ограничивать вам общение с родными, близкими и друзьями. Притом делает он это довольно настойчиво – может указывать на недостатки подруг, постоянно отказывается от совместных семейных ужинов, а после и вовсе доведёт ситуацию до того, чтобы полностью прекратились встречи, звонки и переписки с теми, с кем была ранее тесная связь.
- Вы пытаетесь получить одобрение своей второй половинки любой ценой. Типичное поведение манипулятора – это диктовать собственные условия своему партнёру. Он должен контролировать каждое ваше движение, с ним вы должны согласовывать все свои встречи, а также постоянно сообщать о своих планах на день. Притом важно, чтобы он их одобрил.
- Ставить его желания превыше своих. Безусловно, в любовных отношениях приходится постоянно идти на компромисс ради того, чтобы они были комфортными и гармоничными. Однако уступать должны оба. Если же в вашей паре принято, что только вы обязаны поступаться своими желаниями ради любимого, то тут можно говорить об эгоцентричности и манипулятивности партнёра, проявляемых в качестве демонстрации силы, которую он имеет над вами.
- Вы несчастны рядом с ним. Любовные отношения должны дарить радость, делая мужчину и женщину счастливыми. Конечно, не всё всегда складывается гладко, бывают споры и недопонимания. Однако уважение и забота никогда не исчезнут из гармоничного союза, так как женщина не может быть счастлива с тем, кто её постоянно унижает и не заботится о ней.
Если хотя бы один из перечисленных выше 6 признаков того, что ваш партнёр «уничтожает» вас, есть в ваших отношениях, то нужно задуматься о целесообразности их продолжения. Возможно, пришло время поставить финальную точку.
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