6 признаков того, что ваш мужчина уничтожает вас

Все мы хотим любить и быть любимыми, поэтому и ищем того, кто готов всей душой принимать любовь и отвечать взаимностью. Но бывает, что отношения складываются таким образом, что не только не приносят радость и счастье, но и заставляют страдать. Любимый отдаляется, возможно, изменяет и начинает подавлять свою вторую половинку, превращая её жизнь в ад, из которого женщина даже не пытается выбраться, так как полностью зависима, часто и морально и материально, от своего партнёра. Однако ситуация может быть настолько сложной, что чревата довольно печальными последствиями для психики, поэтому лучше как можно раньше прислушаться к тревожным звоночкам и сделать соответствующие выводы.

Признаки того, что ваш партнёр «уничтожает» вас

Вам не хватает уверенности в себе. Вы боитесь при любимом мужчине выражать свою точку зрения, так как переживаете, как он на неё отреагирует – примет или же, напротив, начнёт критиковать. Поэтому вам комфортно только тогда, когда его рядом нет. Это первый признак, что вы любите токсичного партнёра, постоянно манипулирующего вами. Вы не можете принимать самостоятельно решения. Ваш партнёр постоянно что-то запрещает – нельзя ходить на работу, нельзя краситься, нельзя смотреть мелодрамы и ещё много-много нельзя. И, если в начале отношений любовь слепит глаза и эти запреты не сильно заметны, то со временем они становятся всё явнее и явнее, постепенно уничтожая вас, как личность. Появляется ощущение нахождения в клетке, из которой нет выхода. Вы не можете общаться с близкими. Мужчина может начать ограничивать вам общение с родными, близкими и друзьями. Притом делает он это довольно настойчиво – может указывать на недостатки подруг, постоянно отказывается от совместных семейных ужинов, а после и вовсе доведёт ситуацию до того, чтобы полностью прекратились встречи, звонки и переписки с теми, с кем была ранее тесная связь. Вы пытаетесь получить одобрение своей второй половинки любой ценой. Типичное поведение манипулятора – это диктовать собственные условия своему партнёру. Он должен контролировать каждое ваше движение, с ним вы должны согласовывать все свои встречи, а также постоянно сообщать о своих планах на день. Притом важно, чтобы он их одобрил. Ставить его желания превыше своих. Безусловно, в любовных отношениях приходится постоянно идти на компромисс ради того, чтобы они были комфортными и гармоничными. Однако уступать должны оба. Если же в вашей паре принято, что только вы обязаны поступаться своими желаниями ради любимого, то тут можно говорить об эгоцентричности и манипулятивности партнёра, проявляемых в качестве демонстрации силы, которую он имеет над вами. Вы несчастны рядом с ним. Любовные отношения должны дарить радость, делая мужчину и женщину счастливыми. Конечно, не всё всегда складывается гладко, бывают споры и недопонимания. Однако уважение и забота никогда не исчезнут из гармоничного союза, так как женщина не может быть счастлива с тем, кто её постоянно унижает и не заботится о ней.

Если хотя бы один из перечисленных выше 6 признаков того, что ваш партнёр «уничтожает» вас, есть в ваших отношениях, то нужно задуматься о целесообразности их продолжения. Возможно, пришло время поставить финальную точку.