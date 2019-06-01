10 признаков того, что ты зависима от своего мужчины

Любовь – прекрасна, но и она должна иметь чувство меры. Отчаянная любовь, ослеплённая страстью, нездорова, так как влюблённый становится эмоционально зависимым и неспособным быть счастливым в одиночку. Психологи выяснили, что есть несколько сигналов, указывающих на то, что влюблённая женщина разрушает себя. Вот признаки зависимости от мужчины.

Признаки того, что ты зависима от своего мужчины

Ты одержима страхом потерять его. Тебя страшит, что когда-то наступит такой момент, что вы расстанетесь с любимым. И жизнь закончится, притом в прямом смысле. Ведь наверняка тебя посещали мысли о суициде, если вдруг его не будет в твоей жизни. Ты счастлива только с ним. Ты не представляешь, что тебе может быть хорошо с кем-то, поэтому на все торжественные мероприятия, в кино или театр вы ходите только вместе. Ты всегда готова к интиму. Даже если у тебя что-то болит или тебя что-то не устраивает во время близости, ты всё равно соглашаешься заняться любовью с ним. Иначе он может обидеться и уйти. Ты тратишь деньги только на него. Делать периодически подарки любимому человеку без повода – прекрасно. Но, если ради подарка ему ты отказываешься от собственных нужд, то это указывает на то, что себя ты ставишь на последнее место. Ты завидуешь его друзьям. Если вы проводите вечер вместе с его друзьями, то это тебе очень не нравится, ведь он должен быть только с тобой. Ты чувствуешь вину, когда проводишь время без него. Вечер с друзьями, уикенд на даче родственников или же отпуск без любимого, во время которого ты испытываешь радость, заставляет тебя переживать. Ведь ты позволила себе быть счастливой без него. Ты думаешь, что он может тебе изменить. Ты чувствуешь себя неуверенной, поэтому постоянно мучаешься от мысли, что твой любимый может бросить тебя ради другой женщины. И эта навязчивая идея тебя гнетёт до такой степени, что ты с каждым днём становишься всё печальнее и грустнее. Ты зависима от его мнения. Когда человек влюблён, то всё, что делает или говорит его любимый, восхищает. Однако нужно иметь и собственную позицию, тем более в принятии важных для себя решений. Ты хочешь быть всегда с ним рядом. Ты постоянно водишь своего любимого за собой – к гинекологу, к подругам или же для того, чтобы, например, купить себе колготки. Делаешь это без особой причины, просто потому, что не можешь быть одна. Ты живёшь только им. Ты полностью потеряла свою эмоциональную независимость, так как счастлива только с ним. В те дни, когда ты его не видишь, ты думаешь только о нём и о предстоящей встрече с ним. Ты забываешь о себе и своей личной жизни.

Итак, если ты не представляешь своего существования без любимого, если он стал для тебя центром Вселенной, а ты лишь маленькая звёздочка около него, то это сигнал о том, что ты зависима от своего мужчины настолько, что перестала быть личностью. Это чревато весьма плачевными последствиями. Значит, нужно задуматься о том, что ты - индивидуальность, а не дополнение к своему партнёру.