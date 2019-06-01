10 признаков того, что ты зависима от своего мужчины
Любовь – прекрасна, но и она должна иметь чувство меры. Отчаянная любовь, ослеплённая страстью, нездорова, так как влюблённый становится эмоционально зависимым и неспособным быть счастливым в одиночку. Психологи выяснили, что есть несколько сигналов, указывающих на то, что влюблённая женщина разрушает себя. Вот признаки зависимости от мужчины.
Признаки того, что ты зависима от своего мужчины
- Ты одержима страхом потерять его. Тебя страшит, что когда-то наступит такой момент, что вы расстанетесь с любимым. И жизнь закончится, притом в прямом смысле. Ведь наверняка тебя посещали мысли о суициде, если вдруг его не будет в твоей жизни.
- Ты счастлива только с ним. Ты не представляешь, что тебе может быть хорошо с кем-то, поэтому на все торжественные мероприятия, в кино или театр вы ходите только вместе.
- Ты всегда готова к интиму. Даже если у тебя что-то болит или тебя что-то не устраивает во время близости, ты всё равно соглашаешься заняться любовью с ним. Иначе он может обидеться и уйти.
- Ты тратишь деньги только на него. Делать периодически подарки любимому человеку без повода – прекрасно. Но, если ради подарка ему ты отказываешься от собственных нужд, то это указывает на то, что себя ты ставишь на последнее место.
- Ты завидуешь его друзьям. Если вы проводите вечер вместе с его друзьями, то это тебе очень не нравится, ведь он должен быть только с тобой.
- Ты чувствуешь вину, когда проводишь время без него. Вечер с друзьями, уикенд на даче родственников или же отпуск без любимого, во время которого ты испытываешь радость, заставляет тебя переживать. Ведь ты позволила себе быть счастливой без него.
- Ты думаешь, что он может тебе изменить. Ты чувствуешь себя неуверенной, поэтому постоянно мучаешься от мысли, что твой любимый может бросить тебя ради другой женщины. И эта навязчивая идея тебя гнетёт до такой степени, что ты с каждым днём становишься всё печальнее и грустнее.
- Ты зависима от его мнения. Когда человек влюблён, то всё, что делает или говорит его любимый, восхищает. Однако нужно иметь и собственную позицию, тем более в принятии важных для себя решений.
- Ты хочешь быть всегда с ним рядом. Ты постоянно водишь своего любимого за собой – к гинекологу, к подругам или же для того, чтобы, например, купить себе колготки. Делаешь это без особой причины, просто потому, что не можешь быть одна.
- Ты живёшь только им. Ты полностью потеряла свою эмоциональную независимость, так как счастлива только с ним. В те дни, когда ты его не видишь, ты думаешь только о нём и о предстоящей встрече с ним. Ты забываешь о себе и своей личной жизни.
Итак, если ты не представляешь своего существования без любимого, если он стал для тебя центром Вселенной, а ты лишь маленькая звёздочка около него, то это сигнал о том, что ты зависима от своего мужчины настолько, что перестала быть личностью. Это чревато весьма плачевными последствиями. Значит, нужно задуматься о том, что ты - индивидуальность, а не дополнение к своему партнёру.
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