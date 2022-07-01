Тебе никогда не стоит с ним встречаться! Какой знак зодиака лучше избегать?

Все мы мечтаем встретить вторую половинку, с которой проживём в любви, верности и счастье. Однако звёзды пессимистично относятся к некоторым зодиакальным парам, суля им недопонимание и разочарование в партнёре. Лучше заранее знать о таких несовместимостях, чтобы не наделать ошибок с тем, кто, скорее всего, проявит себя с негативной стороны.

Не пара: какой знак Зодиака тебе лучше избегать

Овен и Рак – не пара. Овен привык брать жизнь в свои руки и использовать её по полной, но сделать это с ранимым Раком точно не получится. Въедливость и созерцательность последнего станет тяжким бременем для вольнолюбивого Овна. Раку нужна постоянная ласка и любовь, Овен же не готов тратить своё время на нежности. Телец и Водолей – не подходят друг другу. Телец привык получать наслаждение от стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Он точно знает, куда движется, поэтому любые смены направления приносят ему дискомфорт, а не разнообразность. Водолей же – это воплощение перемен, он влечётся к развитию, притом не только в мыслях, но и в действиях. Близнецы и Козерог должны избегать друг друга. Даже если между ними и возникло влечение, всё же Близнецам лучше избежать потенциальной катастрофы в отношениях. Они лучше всего проявляют себя во время общения и в рассказах о своих идеях. Трудоголик Козерог, будучи критически мыслящим знаком, будет постоянно «тушить» фонтан желаний Близнецов, тем самым создавая напряжение в паре. Рак и Дева – токсичные отношения. Рак постоянно проходит через такие жизненные моменты, когда ему нужны внимательные люди, которые помогут выйти из нестабильного эмоционального состояния. Девы же не обладают нужной чуткостью: они склонны смотреть на жизнь критично и пессимистично, тем самым усиливая страхи Рака. Лев и Скорпион – им не по пути. Львы нуждаются в партнёрах, готовых всегда дарить и получать любовь и привязанность. К сожалению, Скорпионы не смогут дать им это, так как по своей природе очень не стабильны в эмоциональном плане. В своих лучших проявлениях они представляют собой мощнейший союз, но ревнивый манипулятор Скорпион всё-таки покажет своё недоверие и тем самым оттолкнёт Льва. Дева и Стрелец смотрят по-разному на жизнь. Дева привыкла планировать всё заранее и анализировать ситуации, прежде чем сделать следующий шаг. Стрелец же чаще действует, а потом уже думает. Конечно, Дева может попытаться не отставать от партнёра в его жизнерадостных взглядах на будущее, но рано или поздно она придёт к мысли, что ей это чуждо. Телец слишком властен для Весов. Хотя эти двое не сразу почувствуют себя плохой парой, всё же данное партнёрство негативно повлияет на Весы, которые и без того являются одним из самых ненадёжных знаков. Их нерешительный характер расстроит бескомпромиссного Тельца, который чётко знает, чего хочет. Хотя Весы и могут первоначально следовать примеру Тельца, так как сами не знают, чего хотят, но, в конце концов, поймут, что в таких отношениях со временем их неуверенность и сомнения будут только усиливаться. Овны слишком напористы для Скорпиона. В их паре слишком много эгоизма. Эти два гордых человека не отступят, когда дело доходит до компромиссов, и Овен не сможет дать Скорпиону всего того, чего он заслуживает. Нежелание Овна проявлять привязанность только побудит Скорпиона дать волю своим ревнивым и подозрительным наклонностям. Стрелец и Козерог – очень плохая пара. Как один из самых независимых знаков зодиака, Стрелец нуждается в партнёре, который будет, что бы ни случилось, всегда на его стороне, в том числе и в лёгком отношении к жизни. Козерог, безусловно, не такой человек. Козерогам нужно время, чтобы разобраться в своих планах, и перемены редко идут им на пользу. Эта пара настолько несовместима, что непонятно, как они могли сойтись. Козерог и Весы не могут встречаться. Весам нужен ведущий по жизни, принимающий за них решения, у Козерогов нет времени, чтобы стать для них таковыми. У них все дела в порядке, поэтому они и не могут понять, почему Весы не могут справиться со своими проблемами без них. Постоянные вопросы будут просто отвлекать Козерогов от достижения целей и тем самым беспокоить и расстраивать. Рыбы давят на больные точки Водолея. Эти два знака являются полной противоположностью друг друга, причём чаще всего в эмоциональном плане. Водолей не сможет дать Рыбам постоянное внимание и поддержку, в которых они так нуждаются, вместо этого они находят их эмоциональную зависимость слишком навязчивой и удушающей. Отношения закончатся тем, что Водолей захочет сбежать от навязчивого партнёра. Близнецы вызывают у Рыб тревогу. Рыбы хотели бы проводить время только со своим партнёром, в то время, как Близнецы получают удовольствие от общения с как можно большим количеством людей. Отношения с Близнецами могут привести только к неуверенности в себе и негативу, поскольку их лихорадочная социальная жизнь может вызвать у Рыб тоску и раздражение. Вдобавок к этому непостоянный характер Близнецов заставляет Рыбок страдать и задаваться вопросом, что они сделали не так.

Теперь ты знаешь, с кем тебе никогда не стоит встречаться! Некоторым знакам Зодиака лучше избегать отношений друг с другом, иначе можно разочароваться не только в партнёре, но и в любви вообще.