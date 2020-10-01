Этот знак Зодиака вам совершенно не подходит!

Прежде чем вступать в любовные отношения, нужно хорошо узнать человека, в том числе и его зодиакальный знак. Именно от него зависит, как сложится судьба двух любящих сердец. Ведь некоторые знаки категорически не подходят друг другу, поэтому в будущем их могут ждать ссоры, обиды и разочарования в своём партнёре.

Какой знак Зодиака вам совершенно не подходит

Овен . Вам нужно избегать Козерогов, так как вы любитель нарушать правила, а Козерог живёт только по ним. Ваш партнёр станет вас постоянно критиковать, начиная от выбранного стиля одежды и заканчивая неверными высказываниями по любому поводу. Такие отношения приведут только к разочарованию друг в друге, ну, а после и к разрыву.

. Вам нужно избегать Козерогов, так как вы любитель нарушать правила, а Козерог живёт только по ним. Ваш партнёр станет вас постоянно критиковать, начиная от выбранного стиля одежды и заканчивая неверными высказываниями по любому поводу. Такие отношения приведут только к разочарованию друг в друге, ну, а после и к разрыву. Телец . Вам категорически не подходит Водолей, так как вы приверженец правил и семейных традиций, а Водолеи не настолько строги в этих вопросах. Их невнимательность по отношению к членам семьи и вечный отход от правил станут причиной частых конфликтов. И, даже если вы и постараетесь подстроиться под любимого Водолея, надолго вас не хватит. Так как вы не сможете долго жить по его правилам, а он – по вашим.

. Вам категорически не подходит Водолей, так как вы приверженец правил и семейных традиций, а Водолеи не настолько строги в этих вопросах. Их невнимательность по отношению к членам семьи и вечный отход от правил станут причиной частых конфликтов. И, даже если вы и постараетесь подстроиться под любимого Водолея, надолго вас не хватит. Так как вы не сможете долго жить по его правилам, а он – по вашим. Близнецы . Желательно избегать отношений со Скорпионом. Хотя первоначально вас и заинтригует его умение соблазнять, но после начнётся раскол. Скорпион будет ждать прежней страсти, которую вы не сможете ему подарить, так как привыкли следовать своему настроению. Соответственно, если сегодня вы не готовы к играм в постели, то вас никто не сможет заставить это сделать. Именно это и станет причиной ваших постоянных ссор с партнёром.

. Желательно избегать отношений со Скорпионом. Хотя первоначально вас и заинтригует его умение соблазнять, но после начнётся раскол. Скорпион будет ждать прежней страсти, которую вы не сможете ему подарить, так как привыкли следовать своему настроению. Соответственно, если сегодня вы не готовы к играм в постели, то вас никто не сможет заставить это сделать. Именно это и станет причиной ваших постоянных ссор с партнёром. Рак . Вам не рекомендуется вступать в любовную связь со Стрельцом, потому что он слишком свободный, а для вас важнее стабильность и спокойствие в отношениях. Безусловно, общение с этим знаком сделает вас более независимым, чем вы привыкли быть, однако отключить кнопку постоянного беспокойства вы не сможете, чем сильно будете портить себе жизнь. Ради того, чтобы не тратить нервы, и не стоит начинать этот роман.

. Вам не рекомендуется вступать в любовную связь со Стрельцом, потому что он слишком свободный, а для вас важнее стабильность и спокойствие в отношениях. Безусловно, общение с этим знаком сделает вас более независимым, чем вы привыкли быть, однако отключить кнопку постоянного беспокойства вы не сможете, чем сильно будете портить себе жизнь. Ради того, чтобы не тратить нервы, и не стоит начинать этот роман. Лев . Ни под каким предлогом не встречайтесь с Рыбами. Они мечтательны и завораживающи, и вам будет тяжело не попасть под их чары. Однако после вы поймёте, что являетесь жителями разных планет, которые никогда не смогут найти общий язык. Рыбы часто находятся в мире иллюзий и когда сталкиваются с действительностью, очень разочаровываются и впадают в депрессию. Вы же по своей природе реалист, а значит, просто не сможете понять грусть и печаль своего партнёра, тем самым провоцируя конфликт.

. Ни под каким предлогом не встречайтесь с Рыбами. Они мечтательны и завораживающи, и вам будет тяжело не попасть под их чары. Однако после вы поймёте, что являетесь жителями разных планет, которые никогда не смогут найти общий язык. Рыбы часто находятся в мире иллюзий и когда сталкиваются с действительностью, очень разочаровываются и впадают в депрессию. Вы же по своей природе реалист, а значит, просто не сможете понять грусть и печаль своего партнёра, тем самым провоцируя конфликт. Дева . Вам не подходят Весы, потому что вы настолько реалистичны, насколько они мечтательны. Первоначально вас это будет привлекать и очаровывать, но после вы не сможете смириться с их ненадёжностью и постоянным витанием в облаках. Вы станете рабыней своего партнёра, живущего только мечтами, которой придётся зарабатывать на жизнь и на его задумки. Весы выжмут из вас все соки, и вашему терпению придёт конец, а вместе с ним и отношениям.

. Вам не подходят Весы, потому что вы настолько реалистичны, насколько они мечтательны. Первоначально вас это будет привлекать и очаровывать, но после вы не сможете смириться с их ненадёжностью и постоянным витанием в облаках. Вы станете рабыней своего партнёра, живущего только мечтами, которой придётся зарабатывать на жизнь и на его задумки. Весы выжмут из вас все соки, и вашему терпению придёт конец, а вместе с ним и отношениям. Весы . Вам желательно избегать Дев, даже если вы видите в них такую же утончённую натуру, тянущуюся к прекрасному. Но только на этом невозможно построить отношения. Вы не сможете выдержать давления с его стороны, а оно точно будет, и всё же решитесь на разрыв. Не так быстро, как это нужно было бы сделать, давая очередной шанс вашей паре, однако в итоге – ваши дороги всё равно разойдутся.

. Вам желательно избегать Дев, даже если вы видите в них такую же утончённую натуру, тянущуюся к прекрасному. Но только на этом невозможно построить отношения. Вы не сможете выдержать давления с его стороны, а оно точно будет, и всё же решитесь на разрыв. Не так быстро, как это нужно было бы сделать, давая очередной шанс вашей паре, однако в итоге – ваши дороги всё равно разойдутся. Скорпион . Вам не по пути с Близнецами. Хотя именно к ним вас сильнее всего тянет, так как они лёгкие в общении, изобретательны в постели и огромные интеллектуалы. Однако вы всё равно не сможете построить с ними счастливые отношения, потому что они выявят самое худшее, что в вас есть – чрезмерную ревность, жадность и мстительность. Вы не сможете доверять своему партнёру, что и приведёт к расставанию.

. Вам не по пути с Близнецами. Хотя именно к ним вас сильнее всего тянет, так как они лёгкие в общении, изобретательны в постели и огромные интеллектуалы. Однако вы всё равно не сможете построить с ними счастливые отношения, потому что они выявят самое худшее, что в вас есть – чрезмерную ревность, жадность и мстительность. Вы не сможете доверять своему партнёру, что и приведёт к расставанию. Стрелец . Лучше избегать отношений с Раком. В любви он будет слишком навязчив – начнёт писать любовные письма, устраивать романтические вечера, а также заваливать текстовыми сообщениями, контролирующими каждый шаг. Вы же по своей природе независимы, поэтому такая излишняя опека приведёт только к ссорам, конфликтам и к истерикам со стороны Рака.

. Лучше избегать отношений с Раком. В любви он будет слишком навязчив – начнёт писать любовные письма, устраивать романтические вечера, а также заваливать текстовыми сообщениями, контролирующими каждый шаг. Вы же по своей природе независимы, поэтому такая излишняя опека приведёт только к ссорам, конфликтам и к истерикам со стороны Рака. Козерог . Вам лучше отказаться от любовной связи с Овном, так как ваш роман превратится в нездоровые зависимые отношения, которые сведут вас обоих с ума. Однако дружба и сотрудничество с этим знаком пойдут на пользу. Только помните, что ни в коем случае нельзя переступать черту, переводя деловые и дружеские отношения в романтические, даже если вы от Овна и будете без ума.

. Вам лучше отказаться от любовной связи с Овном, так как ваш роман превратится в нездоровые зависимые отношения, которые сведут вас обоих с ума. Однако дружба и сотрудничество с этим знаком пойдут на пользу. Только помните, что ни в коем случае нельзя переступать черту, переводя деловые и дружеские отношения в романтические, даже если вы от Овна и будете без ума. Водолей . Не рекомендуется вступать в романтические отношения с Тельцом. Вам может понравиться его страсть и пылкость, а также энергия, исходящая от него, но вы очень быстро этим всем насытитесь. Его страх потерять вас настолько велик, что он будет очень навязчив – станет засыпать любовными признаниями и ждать того же и от вас, контролировать каждый шаг и подробно рассказывать о своих планах. В какой-то момент вы не выдержите и поставите точку на отношениях.

. Не рекомендуется вступать в романтические отношения с Тельцом. Вам может понравиться его страсть и пылкость, а также энергия, исходящая от него, но вы очень быстро этим всем насытитесь. Его страх потерять вас настолько велик, что он будет очень навязчив – станет засыпать любовными признаниями и ждать того же и от вас, контролировать каждый шаг и подробно рассказывать о своих планах. В какой-то момент вы не выдержите и поставите точку на отношениях. Рыбы. Вам не стоит начинать отношения со Львом. Даже если сразу вас и покорит его галантность, романтичность и храбрость, то очень скоро вам всё это надоест, потому что Лев не даст вам быть самой собой. Он не поддержит ваше желание погрустить, всеми силами станет веселить; или же понежиться в своих грёзах, начнёт тут же говорить, как глупо мечтать. Одним словом, вы не пара.

Ни в коем случае не стоит принимать данные советы как инструкцию к действиям. Существует масса пар, где несовместимые по знаку партнёры живут счастливой и долгой семейной жизнью, радуясь каждому прожитому вместе дню. Однако на заметку, какой знак Зодиака вам совершенно не подходит, всё же взять стоит, чтобы сразу быть готовым к недостаткам своего партнёра.