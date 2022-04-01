Избегайте этого знака Зодиака! Вам никогда не стоит встречаться!

Прежде чем вступать в отношения, желательно лучше узнать друг друга, в том числе и знак Зодиака понравившегося человека, ведь именно от него зависит, стоит продолжать общение или же лучше поставить сразу же финальную точку. По мнению астрологов, некоторым зодиакальным созвездиям вообще не рекомендуется планировать совместное будущее.

Каким знакам Зодиака противопоказаны романтические отношения друг с другом

Овен. Этому знаку Зодиака будет некомфортно со слишком консервативным и излишне, на взгляд Овна, правильным Козерогом. Он будет постоянно пытаться тушить вспыльчивость Овна, используя природное спокойствие, ещё больше раздражая того. В итоге в какой-то момент Козерог настолько «достанет» Овна, что оба придут к решению как можно скорее расстаться.



Телец. Представителей этого знака Зодиака непросто вывести из себя, так как они довольно терпеливы. Однако у Водолеев это получается. Потому что они ведут себя не так, как привык Телец. Они спонтанны, поверхностны, невнимательны к мелочам, а также излишне свободолюбивы. Все эти качества способны довести до белого каления привыкшего жить по правилам Тельца.



Близнецы. Им не по пути со Скорпионом, который первоначально настолько завораживает Близнецов, что они не могут устоять, становятся готовы на многое ради отношений. Но как только этот период проходит, начинаются недопонимания: Скорпион требует верности на всю жизнь, на что Близнец отвечает безразличием, потому что он предпочитает не торопиться. Поэтому им лучше сразу каждому идти своей дорогой.



Рак. Стрельцы – автономные, свободные и отчасти дикие, что Ракам явно не понравится, потому что они имеют противоположные качества – приземлённость, семейственность и спокойствие. Хотя встреча с этим знаком поможет им раскрепоститься, но при этом она может стать и причиной беспокойства. Поэтому лучше не испытывать судьбу.



Лев. Встреча с Рыбами – это большая ошибка данного знака Зодиака, который привык ослеплять и очаровывать. Рыбы же, постоянно находясь в своём мире мечтаний, часто не замечают яркости Львов, что сильно тех огорчает. Блеск в глазах тухнет, наступает полное разочарование в себе, что чревато даже депрессиями. Так зачем продолжать отношения, где Лев будет несчастен?



Дева. С одной стороны, Весы смогут оценить изысканность и деликатность Дев, чем сильно их очаруют. Первые свидания будут просто волшебные. Но после всё будет наперекосяк, так как Весы по своей натуре ненадёжны. Они перестанут обращать внимание на прихоти и желания этого знака, доводя до разочарования в себе и своей привлекательности, а после Девы могут и вовсе закрыться в себе. Вернуть их к жизни довольно сложно.



Весы. Девы, как Весы, очень культурны и утончённы, но этого недостаточно, чтобы построить гармоничные и крепкие отношения. Этот знак будет постоянно чувствовать давление со стороны Девы, с которым он не сможет справиться. В итоге Весы начнут задыхаться от такой романтики и захотят как можно скорее расстаться.



Скорпион. Хотя Близнецы постоянно привлекают этот знак, в отношениях с ними он не будет счастлив. Они проявят в Скорпионе самые худшие качества – ревность, разочарование и злость. В итоге уйдёт доверие. Вместо него появится навязчивость, от которой избавиться будет очень сложно. Скорпион не сможет жить в таком союзе, ища выход в изменах и развлечениях с друзьями, что, конечно же, приведёт к разрыву.



Стрелец. С Раком этому знаку нужно обязательно держать очень большую дистанцию, притом не только в качестве любовников, но и в качестве друзей, так как этот знак становится слишком навязчив. Стрельцам не понравятся любовные письма, которыми Рак начнёт его забрасывать, а также другие проявления излишнего романтизма. Они не смогут жить в таком идеальном семейном мире, без свободы и с обязательствами.



Козерог. Овен – не пара этому знаку, так как между ними может завязаться только разрушительный роман. Не нужно даже мечтать, что может быть всё по-другому. Партнёры погрузятся в нездоровую зависимость, которая их начнёт засасывать как болото. Особенно тяжело будет Козерогу. Он долго не сможет восстановиться после разрыва. А его точно не избежать.



Водолей. Можно восхищаться страстью, пылом и интенсивностью ухаживаний, но всё-таки в какой-то момент этот знак почувствует перенасыщение от общения с Тельцом. Ему не захочется постоянно повторять слова любви, которых так ждёт партнёр, а также отчитываться о каждом своём действии. Страх потерять Водолея у Тельца слишком велик, из-за чего он его как раз и потеряет.



Рыбы. Сложности в отношениях со Львом начнутся не сразу. Первоначально Рыбы будут очарованы мужеством, романтизмом и галантностью, но после излишняя львиная игра станет причиной разрыва. Потому что Рыбкам нужна честность, которую не сможет дать Лев, а оставаться в союзе, доставляющем им дискомфорт, они точно не смогут.

Каждому знаку Зодиака нужно знать того, с кем лучше не строить любовные отношения, чтобы после не разочаровываться в партнёре и не рушить союз. Важно заранее просчитать своё будущее с тем или иным зодиакальным созвездием и бежать, если звёзды против.