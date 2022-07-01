12 знаков зодиака от самого милого до самого подлого
Каждый, читая свой астрологический гороскоп, ожидает узнать, насколько он уникален, добр, отзывчив и прекрасен, а вот отрицательные стороны всё-таки многие игнорируют. Однако они есть у всех, и астрологи составили рейтинг от самого милого до самого подлого зодиакального знака, благодаря чему можно предвидеть реакцию партнёра по бизнесу или брачного, понимать, как отреагирует друг или коллега на сложную ситуацию, а также объяснить собственное поведение, ссылаясь на характеристику своего знака Зодиака.
Рейтинг знаков Зодиака от милого до подлого
- Водолей. Самый приятный знак Зодиака, так как ненавидит конфликты. Он даже голос старается не повышать на окружающих, когда того требует ситуация. Это не в его стиле. Водолей настолько добрый и отзывчивый, что люди часто этим пользуются.
- Дева. Не каждый замечает щедрость и доброту этого знака, потому что он старается не кричать о себе и своей помощи. Однако Дева – особенная, готовая на любые жертвы ради того, кто в ней искренне нуждается. Представителям этого знака нужно следить, чтобы щедрость не переросла в наивность.
- Весы. Этот знак по своей природе дипломат: вежливый, любезный и ненавязчивый. Поэтому к нему тянутся такие же замечательные люди, которые впоследствии становятся его друзьями. Однако при всей дипломатичности Весы могут показать свой характер, особенно с незнакомцами. По отношению к близким людям они всё-таки чаще сдержанны и уравновешенны.
- Стрелец. Он не терпит негатива, потому что этот знак привык жить полной и насыщенной событиями жизнью, а значит, у него просто нет времени злиться. Стрелец снисходителен и прямолинеен, что часто воспринимается окружающими как агрессия, особенно, когда он говорит эмоционально и от всего сердца.
- Телец. Это воплощение доброты и открытости. Он никогда не откажет в помощи, притом, как эмоциональной, так и физической. На него можно положиться, но ездить Телец на себе не даст – как только на него давят, терпение его лопается, и спокойный, покладистый знак Зодиака начинает рвать и метать, снося всё на своём пути.
- Овен. Будучи от природы импульсивным человеком, он может сильно обидеть необдуманным словом, притом сам того не желая. Но на самом деле этот знак добрый и щедрый – никогда не оставит в беде. Он найдёт выход из любой ситуации и пойдёт на всё ради близких ему людей.
- Лев. Безжалостный знак Зодиака, который привык по жизни доминировать, ожидая, что все вокруг будут восхищаться его талантами и достижениями. И пока так происходит, Лев ведёт себя как милый котёнок – тёплый, ласковый и покладистый, но как только он перестаёт получать желаемое, то превращается в злобного, шипящего кота, готового броситься на любого, кто попадётся ему на пути.
- Близнецы. Это один из самых романтичных и нежных знаков Зодиака, который умеет привлекать и притягивать к себе окружающих. С ним хорошо и приятно общаться, но до тех пор, пока играют по его правилам. Как только кто-то выразит несогласие, тут же будет наказан Близнецом, у которого на первое место выйдет его подлая сторона личности.
- Козерог. Очень аккуратный, рассудительный и ответственный знак Зодиака, поэтому ненавидит, когда люди не следуют его правилам. С теми, кто прекословит ему, он ведёт себя как обиженный ребёнок – злится, топает ножками и «обсыпается песком», а потом и вовсе перестаёт разговаривать, пока не получит желаемое.
- Рыбы. Представители этого знака Зодиака кажутся довольно невинными и добрыми. Но, будучи по своей природе чувствительными, могут обидеться даже слову, сказанному не в том тоне. Именно в такие моменты и проявляется их подлая сторона. Из-за своей неуверенности в себе могут нанести удар ниже пояса своему оппоненту, в роли которого, кстати, часто бывает лучший друг, не ожидающий такого подвоха.
- Рак. Для него месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным. Этот знак всё сделает для своей семьи и друзей. Но как только чувствует, что на него нападают, его подлая и мстительная сторона тут же выходит наружу и начинает портить жизнь врагу, часто придуманному самим Раком.
- Скорпион. Этот знак считается самым подлым, так как его личность очень страстная и иногда может позволить чувствам взять над собой верх. Скорпион готов на грубости и месть тем, кто посмел его или его семью обидеть. Притом мстит он долго и старается ранить как можно больнее.
Этот рейтинг 12 знаков зодиака от самого милого до самого подлого составлен астрологами, но ведь не только звёзды влияют на личность человека. Немалую роль играет и окружение, семья, а также привитые жизненные ценности. Именно от них зависит, что станет доминировать в характере – подлость или доброта и искренность по отношению к окружающим.
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