12 знаков зодиака от самого милого до самого подлого

Каждый, читая свой астрологический гороскоп, ожидает узнать, насколько он уникален, добр, отзывчив и прекрасен, а вот отрицательные стороны всё-таки многие игнорируют. Однако они есть у всех, и астрологи составили рейтинг от самого милого до самого подлого зодиакального знака, благодаря чему можно предвидеть реакцию партнёра по бизнесу или брачного, понимать, как отреагирует друг или коллега на сложную ситуацию, а также объяснить собственное поведение, ссылаясь на характеристику своего знака Зодиака.

Рейтинг знаков Зодиака от милого до подлого

Водолей. Самый приятный знак Зодиака, так как ненавидит конфликты. Он даже голос старается не повышать на окружающих, когда того требует ситуация. Это не в его стиле. Водолей настолько добрый и отзывчивый, что люди часто этим пользуются. Дева. Не каждый замечает щедрость и доброту этого знака, потому что он старается не кричать о себе и своей помощи. Однако Дева – особенная, готовая на любые жертвы ради того, кто в ней искренне нуждается. Представителям этого знака нужно следить, чтобы щедрость не переросла в наивность. Весы. Этот знак по своей природе дипломат: вежливый, любезный и ненавязчивый. Поэтому к нему тянутся такие же замечательные люди, которые впоследствии становятся его друзьями. Однако при всей дипломатичности Весы могут показать свой характер, особенно с незнакомцами. По отношению к близким людям они всё-таки чаще сдержанны и уравновешенны. Стрелец. Он не терпит негатива, потому что этот знак привык жить полной и насыщенной событиями жизнью, а значит, у него просто нет времени злиться. Стрелец снисходителен и прямолинеен, что часто воспринимается окружающими как агрессия, особенно, когда он говорит эмоционально и от всего сердца. Телец. Это воплощение доброты и открытости. Он никогда не откажет в помощи, притом, как эмоциональной, так и физической. На него можно положиться, но ездить Телец на себе не даст – как только на него давят, терпение его лопается, и спокойный, покладистый знак Зодиака начинает рвать и метать, снося всё на своём пути. Овен. Будучи от природы импульсивным человеком, он может сильно обидеть необдуманным словом, притом сам того не желая. Но на самом деле этот знак добрый и щедрый – никогда не оставит в беде. Он найдёт выход из любой ситуации и пойдёт на всё ради близких ему людей. Лев. Безжалостный знак Зодиака, который привык по жизни доминировать, ожидая, что все вокруг будут восхищаться его талантами и достижениями. И пока так происходит, Лев ведёт себя как милый котёнок – тёплый, ласковый и покладистый, но как только он перестаёт получать желаемое, то превращается в злобного, шипящего кота, готового броситься на любого, кто попадётся ему на пути. Близнецы. Это один из самых романтичных и нежных знаков Зодиака, который умеет привлекать и притягивать к себе окружающих. С ним хорошо и приятно общаться, но до тех пор, пока играют по его правилам. Как только кто-то выразит несогласие, тут же будет наказан Близнецом, у которого на первое место выйдет его подлая сторона личности. Козерог. Очень аккуратный, рассудительный и ответственный знак Зодиака, поэтому ненавидит, когда люди не следуют его правилам. С теми, кто прекословит ему, он ведёт себя как обиженный ребёнок – злится, топает ножками и «обсыпается песком», а потом и вовсе перестаёт разговаривать, пока не получит желаемое. Рыбы. Представители этого знака Зодиака кажутся довольно невинными и добрыми. Но, будучи по своей природе чувствительными, могут обидеться даже слову, сказанному не в том тоне. Именно в такие моменты и проявляется их подлая сторона. Из-за своей неуверенности в себе могут нанести удар ниже пояса своему оппоненту, в роли которого, кстати, часто бывает лучший друг, не ожидающий такого подвоха. Рак. Для него месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным. Этот знак всё сделает для своей семьи и друзей. Но как только чувствует, что на него нападают, его подлая и мстительная сторона тут же выходит наружу и начинает портить жизнь врагу, часто придуманному самим Раком. Скорпион. Этот знак считается самым подлым, так как его личность очень страстная и иногда может позволить чувствам взять над собой верх. Скорпион готов на грубости и месть тем, кто посмел его или его семью обидеть. Притом мстит он долго и старается ранить как можно больнее.

Этот рейтинг 12 знаков зодиака от самого милого до самого подлого составлен астрологами, но ведь не только звёзды влияют на личность человека. Немалую роль играет и окружение, семья, а также привитые жизненные ценности. Именно от них зависит, что станет доминировать в характере – подлость или доброта и искренность по отношению к окружающим.