Рейтинг самых злых знаков Зодиака. У кого самый плохой характер?

Гнев – разрушительная эмоция, которую очень тяжело контролировать, для этого нужно иметь терпение и силы. Поэтому каждый с гневом справляется по-своему: кто-то кипит или же взрывается, как вулкан, а кто-то – замолкает и прячется в свой панцирь. Но есть четыре знака Зодиака, которые готовы в ярости на страшные поступки – ударить, серьёзно навредить морально или же долго мстить.

Знаки Зодиака с плохим характером

1. Овен. Это самый злой знак Зодиака. Действует, не задумываясь ни о своих словах, ни о своих действиях. Овен – нетерпелив, упрям, чужая позиция для него неприемлема. Он просто не будет её слушать. Спорить с ним бесполезно, так как все аргументы - как об стенку горох. Этот знак злопамятен. Даже если сразу и промолчит, то после обязательно припомнит всё сказанное, добавив ещё и своего. Но Овен очень отходчив – нагрубил и тут же отошёл. Возможно, после он даже пожалеет о сказанном или сделанном, но никогда не извинится.



Чтобы успокоиться, Овну надо много ходить, бегать или же поднимать тяжести. Поэтому, если вторая половинка или же коллега-Овен начинает кипеть, его нужно переключить на физические упражнения. Тут же расслабится.



2. Скорпион. Импульсивный, подлый, временами резкий и очень обидчивый. К тому же, Скорпионы – довольно мстительны. Могут вынашивать план мести долго, но не простят обидчика, нанося удар под самое дышло. Но обычно ярость на этот знак накатывает, когда они не могут достигнуть поставленной цели. Если же в жизни всё складывается удачно, то они могут быть доброжелательны и общительны.



Чтобы успокоиться, Скорпиону надо заняться боевыми искусствами. Тогда он сможет направить свою энергию в нужное русло и перестать мучить окружающих своим негодованием и яростью на пустом месте



3. Водолей. Общительность, оптимистичность и прекрасное чувство юмора – это лишь внешняя оболочка этого милого знака Зодиака, часто становящегося душой компании. Но на самом деле, Водолеи способны и на брань, и на возмущение, и даже на оскорбления. В порыве гнева они не способны держать свои эмоции под контролем. К тому же, Водолеи постоянно сплетничают, так как они никогда не бывают довольны собой, поэтому и пытаются очернить остальных.



Чтобы успокоиться, Водолею нужно медитировать или путешествовать. На него нельзя давить. Перед принятием важного решения нужно дать всё обдумать, иначе гнева не миновать. А так он свою энергию направит в мирное русло



4. Козерог. Очень жёсткий знак, который кажется внешне холодным и сдержанным, но внутри он эгоистичный и яростный. Цель его жизни – это подавить окружающих. Козерог уверен, что только он знает, как лучше всем. Если же кто-то попытается ему доказать обратное, разорвёт и задавит морально. Ради своей цели этот знак готов уничтожить соперника – он монотонно и нудно лишает того почвы под ногами.



Чтобы успокоиться, Козерогу надо переключиться на чтение книг, интересных новостей. Тогда он сможет взять себя в руки и держать эмоции под контролем.

Как видите, рейтинг самых злых знаков Зодиака невелик, однако именно эти зодиакальные созвездия особенно влияют на эмоциональный фон своих подопечных.