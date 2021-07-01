5 вещей, которые все мужчины делают втайне

Как оказалось, мужчины ещё те хитрецы, умело скрывающие свои слабости, таланты и умения от вторых половинок. Причин для этого множество – предотвращение скандалов, желание отдохнуть, а также расслабиться, пока любимая работает или приятно проводит время с бегающими и скачущими детьми. Неважно, почему так себя ведёт сильный пол, главнее раскрыть, что именно он делает втайне от своей любимой.

Вещи, которые все мужчины делают втайне

Мужчины тоже тайно сплетничают. Что обычно говорят о женщинах? Что они не могут жить без сплетен. Но на самом деле «почесать языки» любят и мужчины. Но если прекрасный пол это не скрывает – часто вместе собираясь в кафе женской компанией и громко обсуждая всех подряд, то парни делают вид, что им слухи безразличны. Однако оказавшись, например, в сауне, они могут столько обсудить, что не каждая женщина на это способна. Они просто придерживаются правила, что сплетничать можно сугубо мужским коллективом, потому что барышни такие разговорчивые, что им ничего нельзя доверять. Они делают уборку в последний момент. Мужчины живут по принципу – «кот из дома – мыши в пляс», то есть когда жена отлучается по каким-то делам и просит свою вторую половинку, например, убрать, помыть посуду или же сделать какую-то мужскую работу, то он обязательно это начнёт делать, но только минут за 15-20 до её прихода. А до этого его можно увидеть лежащим на диване перед телевизором, смотрящим футбольную игру или же просто спящим. Но зная, что скоро придёт супруга, муж тут же разведёт бурную деятельность. Они умеют быть чистюлями. Многие мужчины оставляют после себя немытую посуду, грязное бельё или раскиданные носки. Но если парень начинает жить один, то его комната вдруг начинает блестеть чистотой, да такой, что можно с пола есть, потому что его никто и ничто не отвлекает от уборки – крики детей, готовка еды и другие женские домашние хлопоты. Спрашивается, почему же в присутствии жены он ведёт себя как неумёха и грязнуля? Ответ очевиден, супруга – это вторая мамочка, которая позаботится и о нём, и о его быте. Тайно комментирует фото других девушек. Женщины следят за своими бывшими бойфрендами, а мужчины – комментируют чужие женские фотографии. Притом делается это не из-за того, чтобы обратить на себя внимание или признаться в любви. Комментарии идут от чистого сердца, без подтекста встретиться и весело провести время. Да, пофантазировать парень может и, возможно, его фантазии довольно откровенны, но не более. Гуляет с другом, которого не терпит вторая половинка. Бывает так, что супруга не переносит какого-то друга. И для этого могут быть даже причины – грубиян, пошляк, любитель сходить налево, поверхностный тип или аферист. Для её любимого он является этаким демоном-соблазнителем, который сделает всё, чтобы увести его по ложному пути. И любимый знает об этом, но всё же не может себе отказать в желании посидеть вместе с таким весёлым другом, который может столько рассказать и столько сделать. Но делает он это втайне, чтобы не провоцировать конфликтов.

Возможно, не только эти 5 вещей мужчины делают втайне от второй половинки. У каждого есть и свои секреты, однако именно эти встречаются чаще всего и практически у всех парней. Не верите, проверьте!