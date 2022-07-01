5 самых неудачливых знаков Зодиака

Многие надеются на удачу, однако есть такие, кто уже родился неудачником. Кто или что виновато в том, что постоянно теряются деньги, вечно ломается машина и в магазине достаётся просроченный товар? Может быть, это судьба, карма или же ещё что-то? Как считают астрологи, во всём виноват знак Зодиака, под которым родился человек. Так неудачниками считаются 5 зодиакальных созвездий.

Топ-5 неудачников по знаку Зодиака

Дева. Может быть, потому что представители этого созвездия помешаны на контроле, поэтому им и не везёт? Всё возможно! Планируя всё и опасаясь малейших перемен, чтобы вдруг не совершить ошибку, а Девы очень боятся промахов, ведь по своей натуре они перфекционисты, они часто обходят удачу стороной: они не способны видеть королевские подарки, преподнесённые судьбой. Им нужно немного расслабиться, чтобы воспользоваться шансами улучшить свою жизнь. Скорпион. Удивительно, как этому знаку Зодиака может так часто не везти? Но на самом деле, он сам находит себе проблемы – переходит дорогу не тем людям, вступает в проигрышные отношения, чтобы после решать их. Скорпионам так нравится жить. Это позволяет им формировать характер, брать себя в руки и становиться сильнее с каждым днём. Этому знаку не очень повезло, но он никогда не сдаётся. Козерог. Кажется, что этот знак довольно удачлив, ведь его жизнь полна событий, как говорится, она бьёт ключом, но на самом деле Козерогам всё достаётся довольно тяжело. Потому что этот знак не верит в счастливый случай, он верит в работу – его трудолюбие и упорство приводят к поставленной цели. Да и вообще они такие домоседы, мало выходящие на улицу, что не удивительно, что они не могут воспользоваться своим шансом. Он ведь в двери не постучится. Рак. Это один из самых неудачливых знаков, так как он повсюду видит зло и с трудом выходит из своей зоны комфорта. Это как минимум две веские причины, по которым он является несчастливым человеком. Чтобы не разочароваться, Рак вообще избегает проблем. На самом деле он настолько пессимистичен, что никогда не воспользуется своим шансом, которых, кстати, у него не так уж и много. Вселенная не очень любит пессимистов. Водолей. В отличие от многих других знаков зодиака, он знает, как справляться с проблемами. Они его больше всего стимулируют. Поэтому и возникает вопрос, почему же он настолько неудачлив? Да потому, что, решая их, он как будто что-то кому-то доказывает. Водолею нужно проще ко всему относиться, и удача очень скоро постучится в его двери.

На самом деле, эти 5 самых неудачливых знаков Зодиака отчасти сами виноваты в своей неудачливости – они создают проблемы и решительно борются с ними.