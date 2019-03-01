5 самых упрямых знаков Зодиака, рейтинг

Есть такие люди, которые считают, что всегда правы. И, даже если в глубине души они готовы согласиться, что в чём-то ошиблись, они никогда не признаются в этом вслух, так как очень упрямы. Это черта характера воспринимается многими неоднозначно: с одной стороны, она означает, что человек умеет отстаивать свою точку зрения, а с другой – делает его несговорчивым, что негативно отражается на общении с окружающими. Астрологи выделили 5 самых упрямых знаков Зодиака. Желаете знать, относитесь ли вы к ним?

Рейтинг самых упрямых знаков Зодиака

1. Овен. Этот знак на всё имеет своё мнение и переубедить его в обратном невозможно. Если кто-то попытается это сделать, то встретится с лавиной злости и агрессии. Овны становятся настолько злыми, что многие их боятся, поэтому и предпочитают не перечить. Рождённые под этим зодиакальным созвездием будут спорить часами, доказывая свою правоту. Чтобы избежать конфликта, лучше молча кивать и со всем соглашаться.

2. Телец. Представители этого знака Зодиака тоже любят поспорить, но, в отличие от Овнов, делают это спокойно и готовы, если им предоставить весомые аргументы, согласиться с оппонентом. Тельцы не спорят ради спора, они просто не любят проигрывать. К тому же, у них развита сила привычки, поэтому они никогда не пойдут ни на какие уговоры, если это выработанный годами образ жизни или способ действия. Тут они непоколебимы.

3. Весы. У этого знака на всё есть своё собственное мнение, которое они никогда не отстаивают на повышенных тонах, но обязательно приложат все усилия, чтобы доказать свою правоту. Спор для них - своеобразное соревнование, которое они стремятся выиграть, чтобы доказать своё превосходство над другими – они умные, начитанные и грамотные, и об этом должны знать все окружающие.

4. Козерог. Этот знак - известный спорщик. Они много знают, поэтому постоянно спорят и противоречат всем. Козероги считают, что их окружают одни невежи, они же - самые мудрые люди на свете и это им нужно обязательно доказать своими аргументами. А их у этого знака множество.

5. Водолей. Это один из упрямых знаков, который будет яростно доказывать свою точку зрения. Хотя, если перед собой он будет видеть сильного оппонента, то сделает вид, что согласился с ним, но сделает всё равно всё по-своему. Водолеи просто не любят, когда их учат жизни, но сами этим грешат.

Это пятёрка лидеров среди упрямцев, однако и среди других знаков Зодиака найдутся такие, кто не готов идти на компромисс, доказывая свою правоту. Наверняка вы их знаете.