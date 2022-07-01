Сделайте это! 9 решительных шагов, чтобы закончить токсичные отношения

Расставание – последнее, о чём думает девушка, состоящая в токсичных отношениях, но прекратить их нужно обязательно, даже если это и нелегко сделать. Главное, помнить, что при разрыве на первое место нужно поставить собственные интересы. Эти 9 советов помогут разорвать отношения раз и навсегда.

9 шагов для прекращения токсичных отношений

Принять решение прекратить роман. Если вы для себя не решите, что пора поставить точку в ваших отношениях, то они будут длиться до тех пор, пока партнёр не сделает это. И, возможно, чтобы принять решение, вам нужно найти того, кто будет ценить вас и уважать. Иначе разорвать взаимосвязь со своим мужчиной, который вас подавляет, так и не сможете. Помнить, что отпускать очень сложно. Некоторым кажется, что порвать со второй половинкой в принципе легко, но как дело доходит до прекращения отношений, реальность даёт пощёчину. Тяжело отказаться от общих привычек, например, совместных пробежек по утрам. Чем дольше длится роман, тем труднее отпустить партнёра. Поэтому прежде чем поставить точку в отношениях, нужно убедиться в том, что вы осознаёте эмоциональное влияние на вас данного разрыва. Поэтому после расставания нужно отказаться от всех контактов с бывшим, чтобы не было желания всё вернуть обратно. Не забывайте об измене. Если вы состоите в законных отношениях, то это намного облегчает расставание. Так как любовницы первоначально настроены на то, что они находятся в любовном треугольнике, и надеются избавиться от этого, прикладывая все силы, чтобы любимый был рядом, даже если отношения с ним и токсичны. Однако не нужно питать иллюзий, что всё изменится, как только вы избавитесь от супруги или его подруги. Его не изменить. А вот у себя точно стоит спросить, действительно ли вы готовы верить ему и оставаться всю свою жизнь в стороне. Подумайте, какой будет жизнь девушки, которая узнает об измене второй половинки, и какой она будет у вас – запачканной и «липкой» от измен. Чётко сказать о расставании. Не нужно ходить вокруг да около: если решили расстаться, то сделайте это. И не нужно обижаться на его слова, которые могут быть очень неприятными. Придерживайтесь собственной позиции. Если же не можете сказать ему о разрыве, глядя в глаза, то напишите письмо. И помните, что жизнь вне токсичных отношений – прекрасна. Уберите его из своей головы, дома и жизни. После того, как вы порвали со своим партнёром, тут же настройтесь на реализацию планов на будущее. Это гарантия, что вы не вернётесь к нему. Обязательно выкиньте его подарки, даже если они очень дорогие. Продайте их и купите себе совершенно новое. Удалите его сообщения из телефона и социальных сетей, а также уберите его из друзей, предварительно заблокировав страницу. Идеально вовсе изменить свой номер и профиль, но если это невозможно, то блокировка обязательна. Ничто не должно напоминать о нём. Не контактируйте. Если вы будете продолжать общаться с ним, то он снова вернётся в вашу жизнь. Постарайтесь с ним не говорить хотя бы месяц. Если и после этого всё равно душа плачет, то продлите «обет молчания» до двух месяцев. Потом уже будет проще. Сосредоточьтесь на себе. Это идеальное решение, чтобы начать заниматься повышением своей самооценки. Заведите новое хобби. Наслаждайтесь временем с семьёй. Отправьтесь в путешествие с друзьями или же просто обзаведитесь знакомыми, которые внесут новизну в вашу жизнь. Простите себя. Если вы этого не сделаете, то, во-первых, так и не расстанетесь с этим мужчиной, а во-вторых, если вдруг так сложатся обстоятельства, что вы будете не вместе, то вы начнёте себя винить. Помните, что мы все совершаем ошибки, а потом сожалеем об этом. Поэтому простите себя за то, что решили уйти, как бы простили другого, кто оплошал. Сходите к психологу. Он может помочь разобраться, почему вы находитесь в токсичных отношениях. Есть большая вероятность, что пара сеансов со специалистом поможет справиться с возникшей проблемой. Вы справитесь с болью и найдёте правильное решение, чтобы снова не вступить в такие же отношения.

Иногда мы жалеем о сделанном выборе. Постарайтесь не быть слишком строгой к себе. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы двигаться вперёд в одиночку или же с новым партнёром. У вас всё получится!