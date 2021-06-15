ТОП-5: Самые «токсичные» мужчины в отношениях по знаку Зодиака

Термин «токсичные отношения» настолько влился в нашу жизнь, что сегодня им определяют любое высокомерное, стрессовое и эгоцентричное поведение, которое проявляется не сразу, поэтому многие и не замечают за своим партнёром такие качества. К тому же, есть люди, которые стараются работать над собой, чтобы избавиться от отрицательных черт характера, мешающих строить долгие и гармоничные отношения. Однако не у всех это получается. Некоторые парни не умеют долго маскироваться, их негатив просто рвётся наружу. Чаще всего они принадлежат к 5 зодиакальным созвездиям.

Самые «токсичные» в отношениях мужчины по знаку Зодиака

Козерог. У этого знака очень завышенная самооценка, поэтому он ведёт себя как высокомерный эгоист. Не обращает никакого внимания на мнение окружающих, проявляя собственное превосходство, которое распространяется и на партнёра. Вторая половинка рядом с ним себя чувствует некомфортно и неуютно, так как Козерог не даёт ей сделать ни одного самостоятельного шага, все решения, даже мелкие и обыденные, он принимает сам. К тому же он негативно относится к критике в свой адрес, поэтому уверен, что его женщина должна быть послушна, не имея собственного мнения. За них обоих будет думать только он. Дева. Мужчины этого знака - маньяки аккуратности и порядка, требуя его от всех членов семьи, и в первую очередь от супруги. В его понимании она должна с утра до вечера бегать с пылесосом и тряпкой, чтобы к его приходу дом блестел чистотой. Кроме этого, Девы не готовы идти на компромиссы в решении многих вопросов, так как для них существует только белое или чёрное. Супруге очень тяжело его в чём-то переубедить, когда он уверен в своей правоте. Придётся потратить много сил, энергии и привести массу аргументов, чтобы он согласился с её мнением. Овен. Дружить с Овном-мужчиной можно вечно, так как он – идеальный друг, который никогда не предаст, всегда поймёт и поддержит. Но вот партнёр он очень тяжёлый, так как обладает вспыльчивым и агрессивным характером. В порыве гнева Овен может наломать дров, а потом, конечно, пожалеть и просить прощения у второй половинки, но простить его выходки бывает очень непросто. Многие женщины не выдерживают его постоянные вспышки гнева, разрывая отношения, пока они не переросли в нескончаемый ужас. Лев. Он должен находиться постоянно в центре внимания, поэтому часто манипулирует своей второй половинкой, добиваясь данной цели. Для Льва на первом месте всегда он, дети же должны внимательно, в буквальном смысле раскрыв рот, слушать своего папу, хвастающегося собственными подвигами за день. Жена же при этом обязана сидеть рядом с восхищённым взглядом, хлопая в ладоши и радуясь каждому сказанному слову мужа. Если же Лев не видит столько внимания, то превращается в шкодливую кошку, способную насолить всем глупыми, но запоминающимися выходками. По-другому мужчины этого знака не могут. Рак. Глядя на Раков, даже не скажешь, что этот самый семейный зодиакальный знак может находиться в данном списке. Но мужчины, рождённые под данным созвездием, способны сильно испортить жизнь второй половинке своим вечным недовольством всем на свете, начиная от дождливого утра и заканчивая тёплым кофе. Рак, как человек, зависящий от своего настроения, ждёт, что все вокруг будут грустить, если у него на душе тоскливо, и смеяться, если ему смешно. Не получая нужную реакцию, он может и скандал закатить, и прекратить на какое-то время общение, играя со второй половинкой в молчанку.

Безусловно, самые «токсичные» в отношениях мужчины по знаку Зодиака могут сильно испортить жизнь любимой женщине. Однако ко всем можно найти ключик, помогающий внести гармонию и взаимопонимание в брак даже с таким партнёром.