Вам не судьба быть вместе! Самые токсичные пары по знаку Зодиака

Большинство из нас проходили через токсичные отношения, когда общение с любимым человеком превращается в кошмар и ужас. Существует множество факторов, способствующих развитию таких взаимоотношений – возраст, стрессы, темперамент, но самый главный – это столкновение личностей, рождённых под неподходящими друг другу зодиакальными созвездиями.

Вот они! Самые токсичные пары по знаку Зодиака

Овен и Телец. Этим людям лучше избегать любовных отношений. Они оба настолько упрямы, что не могут ни в чём друг другу уступить, постоянно доказывая, кто прав, а кто – нет, никогда не придя к согласию. Овен ненавидит, когда человек много размышляет, прежде чем что-то сделать, Телец же не выносит торопиться, взвешивая все за и против. К тому же они оба любят давать советы, но при этом не терпят их слушать. Но самый большой недостаток этой пары в том, что после выяснения отношений и высказывания недовольства, Овен всё равно будет поступать по-своему, а Телец требовать объяснений причины такого поведения партнёра. В итоге они будут топтаться на месте, потому что никто не пожелает идти на компромисс.

Этим людям лучше избегать любовных отношений. Они оба настолько упрямы, что не могут ни в чём друг другу уступить, постоянно доказывая, кто прав, а кто – нет, никогда не придя к согласию. Овен ненавидит, когда человек много размышляет, прежде чем что-то сделать, Телец же не выносит торопиться, взвешивая все за и против. К тому же они оба любят давать советы, но при этом не терпят их слушать. Но самый большой недостаток этой пары в том, что после выяснения отношений и высказывания недовольства, Овен всё равно будет поступать по-своему, а Телец требовать объяснений причины такого поведения партнёра. В итоге они будут топтаться на месте, потому что никто не пожелает идти на компромисс. Телец и Стрелец. Эти люди – полная противоположность друг друга. Стрелец всегда хочет праздника, а Телец – спокойствия. Он готов в любой ситуации занять выжидательную позицию, чтобы жизнь сама привела к нужному результату, его же партнёр нуждается в постоянных изменениях, чтобы всё вокруг бурлило. В итоге Стрелец начнёт прикладывать все силы, чтобы Тельца подвести к мысли о расставании, но тот будет ждать улучшения отношений в надежде, что всё перемелется, что приведёт к разочарованию друг в друге и к потере большого количества времени.

Эти люди – полная противоположность друг друга. Стрелец всегда хочет праздника, а Телец – спокойствия. Он готов в любой ситуации занять выжидательную позицию, чтобы жизнь сама привела к нужному результату, его же партнёр нуждается в постоянных изменениях, чтобы всё вокруг бурлило. В итоге Стрелец начнёт прикладывать все силы, чтобы Тельца подвести к мысли о расставании, но тот будет ждать улучшения отношений в надежде, что всё перемелется, что приведёт к разочарованию друг в друге и к потере большого количества времени. Близнец и Козерог. Они не способны построить гармоничные отношения, так как Козерог, будучи по натуре трудоголиком, станет стремиться сделать карьеру, чтобы обеспечить своей второй половинке комфортную жизнь, которая Близнецам не нужна. Им подавай впечатления, эмоции и спонтанность, поэтому они опаздывают на ужин, чтобы всех поразить сногсшибательным нарядом, подарком или неординарным поступком, а Козерог придёт на десять минут раньше, ведь так положено по этикету. Партнёры просто игнорируют желания друг друга, что и определяет токсичность их отношений.

Они не способны построить гармоничные отношения, так как Козерог, будучи по натуре трудоголиком, станет стремиться сделать карьеру, чтобы обеспечить своей второй половинке комфортную жизнь, которая Близнецам не нужна. Им подавай впечатления, эмоции и спонтанность, поэтому они опаздывают на ужин, чтобы всех поразить сногсшибательным нарядом, подарком или неординарным поступком, а Козерог придёт на десять минут раньше, ведь так положено по этикету. Партнёры просто игнорируют желания друг друга, что и определяет токсичность их отношений. Рак и Водолей. Они не смогут ужиться друг с другом, потому что у них слишком разные личности. Первый – домосед, мечтающий с утра до вечера сидеть в обнимку со своим любимым человеком и смотреть сериалы, поедая пиццу, а второй – свободолюбивый и активный, не терпящий обыденности. Водолей в восторге от постоянного движения – путешествия, общение и природа, которая для Рака никогда не сможет заменить уютный дом, где тепло и мухи не кусают. В итоге они начнут друг друга винить и критиковать: Водолей за излишний контроль, а Рак – за избыточное свободолюбие.

Они не смогут ужиться друг с другом, потому что у них слишком разные личности. Первый – домосед, мечтающий с утра до вечера сидеть в обнимку со своим любимым человеком и смотреть сериалы, поедая пиццу, а второй – свободолюбивый и активный, не терпящий обыденности. Водолей в восторге от постоянного движения – путешествия, общение и природа, которая для Рака никогда не сможет заменить уютный дом, где тепло и мухи не кусают. В итоге они начнут друг друга винить и критиковать: Водолей за излишний контроль, а Рак – за избыточное свободолюбие. Лев и Скорпион. Это самые худшие партнёры друг для друга, так как первому нужен тот, кто сосредоточится только на нём, восхваляя его и восхищаясь красотой, умом, умением подать себя, а второму – кто сосредоточится на жизненноважных, на его взгляд, вопросах. К тому же Скорпион, будучи очень ревнивым, не сможет спокойно реагировать на комплименты в адрес своей второй половинки, без которых Лев не может жить. Хвальба и восхищение его подпитывают, а ревнивого Скорпиона – злят и морально убивают. Так что они никогда не найдут золотую середину, чтобы построить гармоничные отношения.

Это самые худшие партнёры друг для друга, так как первому нужен тот, кто сосредоточится только на нём, восхваляя его и восхищаясь красотой, умом, умением подать себя, а второму – кто сосредоточится на жизненноважных, на его взгляд, вопросах. К тому же Скорпион, будучи очень ревнивым, не сможет спокойно реагировать на комплименты в адрес своей второй половинки, без которых Лев не может жить. Хвальба и восхищение его подпитывают, а ревнивого Скорпиона – злят и морально убивают. Так что они никогда не найдут золотую середину, чтобы построить гармоничные отношения. Дева и Стрелец. Они оба не терпят обязательств перед партнёром, поэтому они так боятся найти того, кто будет им мешать преуспеть в задуманном. Но в их отношениях этого не избежать, так как каждый задирает настолько высокую для себя планку, что второй вынужден пытаться её не только достигнуть, но и перепрыгнуть, чтобы не ударить в грязь лицом. Постоянное соперничество и не позволяет им добиться полного любовного удовлетворения.

Они оба не терпят обязательств перед партнёром, поэтому они так боятся найти того, кто будет им мешать преуспеть в задуманном. Но в их отношениях этого не избежать, так как каждый задирает настолько высокую для себя планку, что второй вынужден пытаться её не только достигнуть, но и перепрыгнуть, чтобы не ударить в грязь лицом. Постоянное соперничество и не позволяет им добиться полного любовного удовлетворения. Весы и Дева. Вместе они подобны воде и маслу, которым очень тяжело ужиться друг с другом. Дева, в отличие от Весов, пессимист, видит во всём плохое и всю свою жизнь строит на ожидании негативных событий и новостей, что часто отражается и на настроении партнёра, а это противоречит его позитивной натуре. К тому же Весы не прочь поболтать о личном, что заставляет Дев им не доверять, а это сильно обижает вторую половинку, трепетно относящуюся к любовным отношениям. Находясь рядом, они постоянно нервничают, что и становится причиной их токсичности в отношениях.

Как же быть, если вы с партнёром - самые токсичные пары по знаку Зодиака? Во-первых, не отчаиваться, ведь при желании можно подстроиться друг к другу и построить тёплые отношения, а во-вторых, уважать и любить свою вторую половинку. У вас всё получится!