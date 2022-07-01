ТОП-12: Самые искренние в любви мужчины по знаку Зодиака

Честность и искренность – две составляющие идеальных отношений. Но не все мужчины умеют говорить правду, так как, во-первых, боятся последствий открытости, а во-вторых, они по своей природе привыкли недоговаривать. И зависит мужская правдивость и лживость от знака Зодиака, под которым родился парень.

Рейтинг самых искренних мужчин по знаку Зодиака

Стрелец. Это самый честный мужчина среди всех знаков Зодиака. Он открыт, прямолинеен. Но только и с ним нужно быть откровенной и искренней, так как Стрелец не терпит обмана и обычно знает, кто лжёт. А ложь в глазах этого зодиакального созвездия – оскорбление, поэтому он всегда говорит правду, даже если она и горькая. Овен. Мужчины этого знака могут быть резки в словах, но зато они невероятно надёжны. Да, возможно, и ранят своими высказываниями и при этом не извиняются, однако никогда не предадут. Если же обстоятельства складываются так, что нужно признаться в чём-то плохом, то обязательно это сделают, несмотря ни на что. Лев. Он привык быть по жизни лидером и вдохновителем, примером для подражания, поэтому, что бы ни случилось, он всегда говорит правду. Единственное, что может его заставить немного слукавить, это желание быть всегда на высоте и не ударить в грязь лицом, но в других случаях он никогда не пойдёт на компромисс с истиной. Рак. Этот знак с подозрением относится к чужакам, поэтому с ними будет держать дистанцию и, соответственно, ни о какой искренности не стоит и говорить. Но с близкими людьми Рак честен и доверчив, он никогда не обманет и всегда скажет то, что думает, если того требует любимый человек. Но постарается это сделать лояльно, чтобы не ранить. Девы. Они чрезмерно правдивы, из-за чего кажутся слегка грубыми. Но тем не менее они могут лгать во спасение, чтобы защитить чувства тех, кто им дорог больше всего. У них происходит непрерывная внутренняя борьба, потому что они не желают причинять людям боль, поэтому иногда испытывают потребность сказать неправду. Телец. Если в конфликте нет необходимости, он позаботится о том, чтобы избежать его любой ценой. Даже если придётся врать. Это потому, что Телец не очень любит чувствовать себя некомфортно. Часто, оказавшись в неудобной ситуации, он идёт на многое, чтобы выбраться из неё. Иногда даже лжёт без необходимости, чтобы те, кто с ним рядом, чувствовали себя спокойно и хорошо. Скорпион. В отличие от многих других знаков, он лжёт, чтобы показать себя с лучшей стороны. Представители этого знака склонны к драматизму и экстремальности в некоторых ситуациях, чтобы придать пафосности себе и своим действиям. Но та девушка, которая сможет построить с ним близкие отношения, обретёт в лице Скорпиона надёжнейшего партнёра. Козерог. В некоторых ситуациях, требующих правды, он может ответить с сарказмом, чтобы проигнорировать вопрос. Личная жизнь Козерогов — это то, о чём они предпочли бы не говорить с теми, кому они по-настоящему не доверяют. Тем же, кто не попадает в его близкий круг, он лжёт без зазрения совести. Водолей. Он скажет правду только в том случае, если почувствует, что вам нужно её услышать. Водолей не любит конфронтации и сделает всё возможное, чтобы их избежать. Зная, что его правда может показаться обидной, он начинает лгать и обязательно следит, чтобы обман был подтверждён фактами, иначе можно попасться на вранье. Рыбы. Их ложь может быть настолько хорошо сформулирована, что иногда они обманывают сами себя. Им проще жить в вымышленном мире, но зато без проблем, которые часто несёт правда. Они ненавидят критику, поэтому, если им нужно солгать, чтобы избежать её, они с радостью это сделают. Весы. Лгут во имя собственной выгоды. Единственный человек, с которым будут полностью честны, — это они сами. Мужчины этого зодиакального созвездия – одни из самых ненадёжных. Они ненавидят, когда неправы, и если им придётся лгать, чтобы казаться правдивыми, они это сделают. Однако, если их поймают на вранье, они готовы спорить и доказывать свою правоту. Близнецы. Наименее честный знак зодиака. Близнецы склонны оправдываться, придумывать истории. Притом делают это мастерски, поэтому с ними всегда нужно быть начеку. Те, кто их давно знает, обычно на них даже не обижаются из-за вранья, потому что понимают, что по-другому эти парни не могут. А значит, ради нормальных отношений нужно с этим смириться.

На самом деле, все лгут, но кто-то это делает иногда и только из-за того, чтобы никого не обидеть, а кто-то по-другому не умеет. И дело каждого – терпеть ложь своего партнёра или всё-таки периодически выводить его на чистую воду, чтобы после не допустить в отношениях вранья.