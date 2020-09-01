ТОП-5: Самые упрямые мужчины по знаку Зодиака

Ничего плохого нет в том, чтобы мужчина проявлял настойчивость в достижении профессиональных целей, стабильного материального положения и других благ для своей семьи. Но довольно часто упрямство, являясь природной чертой характера, переносится и на отношения. И тогда становятся несчастными все окружающие, но, конечно, больше всего достаётся второй половинке. Женщинам лучше заранее знать, какие самые упрямые мужчины по знаку Зодиака, чтобы быть готовыми к непростым взаимоотношениям в паре.

5 мужчин-упрямцев по знаку Зодиака

Овен. Мужчина, рождённый под этим знаком, очень упрям и агрессивен. Он привык, что последнее слово всегда за ним. Никогда не меняет свою точку зрения, поэтому родным тяжело его переубедить в обратном, даже если он и не прав. Из-за этого у отцов семейства этого знака часто бывают конфликты с детьми, решившими сделать что-то по-своему. Не все женщины могут выдержать упрямство своей второй половинки, но, если подобрать к нему ключик – ласку и внимание, то, в принципе, мирные отношения с Овном возможны. Телец. Он ворчун, который ненавидит перемены. Это касается всего – начиная от переезда и заканчивая банальным ремонтом, поэтому семья Тельца редко меняет место жительства, да и обои могут десятилетиями висеть (он их будет периодически подклеивать). Этого мужчину тяжело переубедить в том, во что он свято верит. И в первую очередь это касается любовных отношений. Если он вобьёт себе в голову, что вторая половинка ему изменяет, даже куча доказательств и доводов не убедят его в её невиновности. Рак. Этот мужчина никогда и ни при каких обстоятельствах не изменится, так как он очень упрямый. Притом это касается и быта, и отношений, и жизненных ценностей. Если его любимая решит показать Раку, что он постоянно наступает на одни и те же грабли, то даже в этой ситуации этот мужчина будет доказывать, что во всём виноваты окружающие, обстоятельства, или, в конце концов, Вселенная, настроенная против него, но от своих убеждений он не отступит. Лев. У этого мужчины существует только два мнения: его и неправильное, так как лучшие не ошибаются, а он считает себя победителем по жизни. Его природная эгоистичность делает Льва очень упрямым и не склонным уступать. К тому же, эти мужчины не привыкли спрашивать советов окружающих, любимая жена не исключение, но при этом очень любит советовать сам и важно, чтобы к его рекомендациям обязательно прислушивались. Мужчины, рождённые под этим знаком, любят в семье себя воздвигать на постамент и снять с него его никто не сможет. Приходится только терпеть и восхвалять. Козерог. Его упрямство довольно своеобразно, так как проявляется исключительно из-за того, что он считает себя самым интересным человеком на свете. Козерог слушает только себя и действует, сугубо исходя из своего внутреннего голоса, который никогда его не обманывает (так он считает). Ему неинтересно чужое мнение, так как он его просто-напросто не слышит. Мужчину, рождённого под этим знаком, можно сравнить с непробиваемой стенкой, от которой отлетают все доводы и доказательства. Ведь последняя инстанция в семье и на работе – это он.

Окружающим только остаётся приспосабливаться, так как самые упрямые мужчины по знаку Зодиака очень редко уступают. Но это не значит, что с ними невозможно общаться. Главное – это терпение и выдержка!