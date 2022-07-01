6 знаков зодиака, которые никогда не возвращаются назад

Склонность «вступать в ту же реку дважды», в том числе и в любовных отношениях, зависит от знака Зодиака: некоторые знаки готовы прощать обиды, ошибки окружающим, другие же, напротив, закрывают навсегда перед такими людьми двери своей души. Кто же эти люди, которые, если рухнет мир, никогда не вернутся назад?

6 зодиакальных созвездий, не оглядывающихся назад

Овен. Представители этого созвездия без проблем вычеркнут из своей жизни даже близкого человека. Притом Овны не прощают даже случайных досадных ошибок. Для них человек просто умирает. Возможно, они будут готовы с ним общаться, если это нужно по каким-то причинам – коллега, родственник, сосед, но воспринимать его как личность, имеющую право голоса или выбора, точно не станут. Он для них станет пустым местом. Телец. Этот знак будет долго терпеть, находя оправдание человеку, пока наконец-то не решит для себя, что дальнейшее общение не имеет смысла. Даже если обидчик и извинится перед ним, то ничего не поменяется, потому что Телец считает, что невозможно вернуть былое банальными фразами. Будучи очень упрямым, он не сможет вдруг «отключить» свою обиду. Его недовольство останется с ним навсегда. Лев. Он привык доминировать и всегда выходить победителем из любого конфликта, поэтому не сможет простить нанесшего ему обиду. Часто Лев даже не думает, что может ранить своим отказом от общения того, кто якобы его обидел. Ему не важны чувства и эмоции окружающих, ведь самый главный в этой жизни – Лев, которого кто-то позволил себе недооценить или обидеть. Хотя нужно отдать должное, если бывший партнёр будет настаивать на возобновлении отношений, этот знак пойдёт навстречу, но вернуть прежнюю близость всё равно не получится. Дева. Этот знак готов на всё ради своих родных и близких, поэтому им очень обидно, когда это не ценят. К тому же, по своей природе Дева очень обидчива, поэтому и не стоит её гладить против шёрстки – её может выбить из колеи даже неудачная шутка или же глупая фраза. Такое простить невозможно – обида будет давить изнутри, пока обидчик не будет отомщён как можно жёстче, притом исподтишка. Общение Дева прекратит насовсем! Козерог. Этот знак вообще не умеет прощать – он режет отношения раз и навсегда. И причина вовсе не в злопамятности, а в гордыне. Они не выносят, когда с ними спорят или же не прислушиваются к их советам. Такое Козерог не потерпит и просто уберёт человека из своей жизни, чтобы не портить себе настроение. И что интересно, справиться со своим эгоизмом этот знак не может даже на физическом уровне, хотя часто головой понимает, что не прав, прекратив общение с ранее близким человеком. Водолей. Это очень общительный знак Зодиака, который с лёгкостью притягивает к себе людей и с такой же лёгкостью их и отталкивает, когда они ему надоедают. Особенно, если они не придерживаются такого же мировоззрения. Водолей просто не считает нужным продолжать отношения с тем, кто не разделяет его мысли и жизненные взгляды. Он ставит тут же жирную точку, часто не объясняя причину разрыва.

Все мы разные и у каждого бывают сложные моменты в жизни, когда хочется прекратить общение с тем, кто обидел, не понял или же не разделил точку зрения. Однако кто-то готов позже простить и продолжить общаться, а кто-то не может заставить себя перебороть обиду и начать всё с чистого листа. Возможно, этим 6 знакам Зодиака, которые никогда не возвращаются назад, и душевно тяжело, но, как показывает жизнь, они справляются с этим и находят тех, с кем им комфортно.