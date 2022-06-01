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Как влюбить в себя мужчину-Весы с помощью астрологии? Вот главные секреты!

Интересует вопрос, как влюбить в себя мужчину-Весы? Ему нужно дать понять, что  вы – одна на миллион. Только когда он осознает, что рядом с ним особенная девушка, то сделает всё возможное, чтобы сделать её счастливой и удержать рядом с собой.

 

Как влюбить в себя мужчину-Весы с помощью астрологии? Вот главные секреты!

 

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Как привлечь Весы?

Первое, что нужно для привлечения этого парня - сыграть роль великой обольстительницы, а для этого необходимо его рассмешить и убедить, что время, проведённое вместе, прекрасно и неповторимо. У Весов утончённый вкус – они ценят искусство, особенно музыку. Также они хорошо разбираются в кинематографе, поэтому для привлечения его внимания к себе можно сходить на новую романтическую комедию или же узнать, какая его любимая группа, чтобы посетить вместе с ним их концерт. Искусство, романтика и юмор – это коктейль, перед которым не сможет устоять парень этого зодиакального созвездия. И ничто так не сблизит с ним, как совместное вытирание слёз во время финальных титров. То есть для того, чтобы разбудить в нём любовь, много не надо. Разве что быть общительной, весёлой, нравственной  и справедливой. Он не потерпит рядом с собой ту, кто допускает несправедливость. Также Весы в девушках ценят интеллект и широкий кругозор.

Каков мужчина-Весы в любви?

Это один из самых соблазнительных знаков Зодиака, так как он очарователен и элегантен. Ему нужно много любви и ласки – они для него как воздух. В отношениях он спокоен, миролюбив и уважителен к своей второй половинке, старается избегать конфликтов, а при возникновении недопонимания идёт на компромисс. Безумный романтик, готовый на всё ради того, чтобы удивить любимую. Искренний и добрый, своей партнёрше он желает только счастья, поэтому оберегает её от любых неприятностей, постоянно даря ей романтику и любовь, о которой можно только мечтать. От неё же он ждёт чувствительности, нежности, внимательности, сентиментальности и верности, он должен быть уверен, что всегда сможет положиться на свою вторую половинку.

Совместимость с Весами

Этим парням нравятся заботливые, элегантные и соблазнительные девушки. У женщин, принадлежащих к воздушным знакам, больше всего шансов понравиться Весам.

 

Весы и Водолей

 

Если бы нужно было выбрать один знак зодиака, который идеально подходит мужчине-Весам на сентиментальном уровне, это был бы Водолей. Весы и Водолей образуют очень гламурную пару, и их любовь сияет и ослепляет окружающий их мир. Понимающие, терпимые и гибкие в общении, они не только идеальные любовники, но и прекрасные друзья. Они находятся на одной волне, когда речь идёт об их ценностях и интеллекте. Вместе они дополняют друг друга, восхищаются друг другом и наслаждаются общением, как в интимной жизни, так и в общественной жизни.

 

Весы и Близнецы

 

Отношения внутри этого дуэта беззаботны и игривы. На ум приходят два художника! Когда дело доходит до любви, Близнецы болтливы и непринуждённы, и поэтому хорошо подходят нежным и богемным Весам. У них гармоничные отношения, потому что они постоянно обмениваются мнениями на любые темы. Всегда поддерживают друг друга, притом во всём – Весы помогают пережить тяжёлые времена Близнецам благодаря умению всё переводить в шутку, а Близнецы направляют Весы, когда те начинают теряться в навалившихся проблемах, сообща ища выход из них.

 

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10 советов, как влюбить в себя мужчину-Весы

  1. Нужно быть милой, искренней и открытой.
  2. Не бояться показывать свои женские слабости.
  3. Проявлять по отношению к партнёру заботу и внимательность.
  4. Не грубить, не критиковать, не устраивать сцен.
  5. Хвалить Весы, но при этом знать меру.
  6. Одеваться элегантно, быть леди в полном смысле слова.
  7. Саморазвиваться, в том числе и в умении флиртовать.
  8. Следить за фигурой.
  9. Быть загадкой, чтобы каждый день можно было разгадывать.
  10. Не только вкусно готовить, но и эстетично подавать приготовленные блюда.

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Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 08:07

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