Как влюбить в себя мужчину-Весы с помощью астрологии? Вот главные секреты!

Интересует вопрос, как влюбить в себя мужчину-Весы? Ему нужно дать понять, что вы – одна на миллион. Только когда он осознает, что рядом с ним особенная девушка, то сделает всё возможное, чтобы сделать её счастливой и удержать рядом с собой.

Как привлечь Весы?



Первое, что нужно для привлечения этого парня - сыграть роль великой обольстительницы, а для этого необходимо его рассмешить и убедить, что время, проведённое вместе, прекрасно и неповторимо. У Весов утончённый вкус – они ценят искусство, особенно музыку. Также они хорошо разбираются в кинематографе, поэтому для привлечения его внимания к себе можно сходить на новую романтическую комедию или же узнать, какая его любимая группа, чтобы посетить вместе с ним их концерт. Искусство, романтика и юмор – это коктейль, перед которым не сможет устоять парень этого зодиакального созвездия. И ничто так не сблизит с ним, как совместное вытирание слёз во время финальных титров. То есть для того, чтобы разбудить в нём любовь, много не надо. Разве что быть общительной, весёлой, нравственной и справедливой. Он не потерпит рядом с собой ту, кто допускает несправедливость. Также Весы в девушках ценят интеллект и широкий кругозор.

Каков мужчина-Весы в любви?



Это один из самых соблазнительных знаков Зодиака, так как он очарователен и элегантен. Ему нужно много любви и ласки – они для него как воздух. В отношениях он спокоен, миролюбив и уважителен к своей второй половинке, старается избегать конфликтов, а при возникновении недопонимания идёт на компромисс. Безумный романтик, готовый на всё ради того, чтобы удивить любимую. Искренний и добрый, своей партнёрше он желает только счастья, поэтому оберегает её от любых неприятностей, постоянно даря ей романтику и любовь, о которой можно только мечтать. От неё же он ждёт чувствительности, нежности, внимательности, сентиментальности и верности, он должен быть уверен, что всегда сможет положиться на свою вторую половинку.

Совместимость с Весами



Этим парням нравятся заботливые, элегантные и соблазнительные девушки. У женщин, принадлежащих к воздушным знакам, больше всего шансов понравиться Весам.

Весы и Водолей

Если бы нужно было выбрать один знак зодиака, который идеально подходит мужчине-Весам на сентиментальном уровне, это был бы Водолей. Весы и Водолей образуют очень гламурную пару, и их любовь сияет и ослепляет окружающий их мир. Понимающие, терпимые и гибкие в общении, они не только идеальные любовники, но и прекрасные друзья. Они находятся на одной волне, когда речь идёт об их ценностях и интеллекте. Вместе они дополняют друг друга, восхищаются друг другом и наслаждаются общением, как в интимной жизни, так и в общественной жизни.

Весы и Близнецы

Отношения внутри этого дуэта беззаботны и игривы. На ум приходят два художника! Когда дело доходит до любви, Близнецы болтливы и непринуждённы, и поэтому хорошо подходят нежным и богемным Весам. У них гармоничные отношения, потому что они постоянно обмениваются мнениями на любые темы. Всегда поддерживают друг друга, притом во всём – Весы помогают пережить тяжёлые времена Близнецам благодаря умению всё переводить в шутку, а Близнецы направляют Весы, когда те начинают теряться в навалившихся проблемах, сообща ища выход из них.

10 советов, как влюбить в себя мужчину-Весы