Не доверяйте им! Самые большие мошенники и игроки по знаку Зодиака

Азарт. Адреналин. Сумасшедшие выигрыши и проигрыши. Тончайшие финансовые махинации. Для одних это – дичь, для других – смысл жизни. Не последнюю роль в развитии склонности к авантюризму играет гороскоп. Астрологи даже составили рейтинг мошенников и игроков по знаку Зодиака. Градация: от большего к меньшему. Узнав, кто на первом месте, мы глазам своим не поверили.

Все мы в какой-то степени аферисты. Рейтинг мошенников и игроков по знаку Зодиака

Скорпион

Прирождённые авантюристы и фанаты мистификаций. Их не столько интересует результат, сколько кайф от процесса. Скорпионы подпитываются азартом, играют на победу. Чем сложнее цель, тем больше удовольствия.

Дева

Мошенничество – не смысл жизни, а способ получить желаемое. Дело не в деньгах, а в более сложных материях. Девы рискуют ради должностей, земли, славы. Получив желаемое, наслаждаются призом и надолго успокаиваются.

Козерог

Мастера тонкой интриги. Гуру игры на человеческих слабостях. Любят сложные схемы, гарантирующие 100% попадание. Не пропускают возможности по-доброму подшутить над друзьями, устраивая ловкие мистификации.

Водолей

Слишком заняты для продумывания многоходовок. Не любят риск, но азартны. Охотно ввязываются в авантюру, если уверены в собственных силах или знают, что за осечки заплатит кто-то другой.

Рыбы

Подопечным Нептуна свойственны пассивно-агрессивные настроения. В периоды озарения поразительно легко выстраивают сложные финансовые пирамиды. Мошенничают ради большого выигрыша, но страдают муками совести.

Близнецы

Без угрызений совести подбирают всё, что им нравится. Возвращать или платить за такие «находки» категорически отказываются. До откровенного жульничества не опускаются, но умеют составлять красивые интеллектуальные комбинации.

Телец

Всегда добиваются того, чего хотят. Протеже Венеры получают нужное лёгким и не обязательно честным способом. Жульничают обычно по мелочам. Для крупных ставок им не хватает решимости.

Овен

Очень умны, но не всегда дружат с совестью. Падки на лёгкие деньги, не брезгуют всем, что плохо лежит. Мошенничают просто, но красиво. Проделки Овнов легко вычислить, но доказать практически невозможно.

Стрелец

Подопечные Юпитера если и ввязываются в авантюры, то только ради благородной цели. Эдакие Робин Гуды. Играют честно, рассчитывают не на удачу, а исключительно на себя. Очень огорчаются, если результат не совпадает с ожиданиями.

Лев

Казалось бы – горячие штучки, но нет: слишком вдумчивы и практически не азартны. Хотя идея по мелочи обмануть ближнего своего иногда кажется им забавным развлечением. Только навыков не хватает, и совесть мучает.

Рак

Любимчики Луны слишком приземлённы и связаны эмоциями, чтобы мошенничать. Теоретически могут ввязаться в лёгкую авантюру, но, как правило, не хотят. Крупных ставок боятся, потому как госпоже Фортуне решительно не доверяют.

Весы

Знают, как надо. Любят советовать. Только сами остаются в стороне. Афера – не их стихия, она нарушает баланс. Поддавшись порыву, Весы могут рискнуть ради очень заманчивого куша. Но часто не доводят дело до конца, выбывая в середине игры.

Интересно, чем Скорпионы так насолили астрологам, что именно их посчитали самыми большими мошенниками и игроками по знаку Зодиака? А полностью довериться, как ни странно, можно только Ракам.