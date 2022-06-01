Как влюбить в себя мужчину-Деву с помощью астрологии? Вот главные секреты!

В этого искреннего, доброго и верного парня невозможно не влюбиться. Однако сделать так, чтобы он ответил взаимностью, довольно сложно, потому как представители этого зодиакального созвездия боятся сильного проявления чувств. Поэтому для многих дам - настоящее испытание, как влюбить в себя мужчину-Деву, которое с лёгкостью можно пройти, если знать некоторые особенности его характера.

Как привлечь Деву?

Влюблённый мужчина этого знака никогда не сделает первый шаг. Чтобы завоевать его сердце, девушке придётся брать всё в свои руки. Его привлекают нежные и ласковые женщины, умеющие вкусно готовить, аккуратные, в меру застенчивые, но не дающие себя в обиду, сдержанные в эмоциях и терпеливые, не поднимающие шума на пустом месте. Избранница Девы должна быть доброй «хозяйкой дома», отличным компаньоном и прекрасной матерью, хорошо знающей привычки своей второй половинки, возможно, даже лучше, чем он сам. Если девушка покажет свою искреннюю привязанность, то этот парень навсегда влюбится в неё. Начало отношений будет как в сказке – он будет дарить подарки, устраивать романтические свидания, но после избраннице нужно приготовиться к спокойному и размеренному образу жизни, такому комфортному для Девы, иначе он может и сбежать.

Каков мужчина-Дева в любви?

В любви мужчина-Дева — большой романтик. Когда влюбляется, то действительно пытается заставить девушку почувствовать себя особенной и желанной. Ему нравится соблазнять и лелеять свою партнёршу, однако его сдерживает природная застенчивость. Он придерживается в отношениях старомодных правил – долгие красивые ухаживания, подарки, признания в любви под луной, знакомство с родителями и т.п., так как он хочет построить прочный и надёжный союз. Мужчины-Девы постоянно беспокоятся, потому что во всём сомневаются и не уверены в себе. Они очень критичны к себе и не могут не чувствовать себя виноватыми во всём, даже если не сделали ничего плохого! Поэтому его вторая половинка должна всегда иметь при себе пару поддерживающих фраз, чтобы Дева рядом с ней чувствовал себя комфортно.

Совместимость с Девами

Этому мужчине нужна одновременно сильная и нежная женщина, умеющая принимать решения, но при этом слепо следовать за ним, когда это необходимо. Лучшая астрологическая совместимость в любви у Девы с Тельцом. Также ему будет комфортно и с Раками.

Дева и Телец

У них много общего. Они практичные, трудолюбивые, уравновешенные и организованные люди, поэтому смогут создать идеальный союз. Женщина-Телец сможет успокоить разволновавшегося и трепетного мужчину-Деву. С ней он будет чувствовать себя в безопасности, а значит, сможет принять действительно верные жизненно важные решения. Хотя для Тельца такое пугливое мужское поведение немного чуждо, но со временем она привыкнет, и их отношения могут стать очень крепкими, долгими и комфортными для обоих.

Дева и Рак

Они терпеливы и уважительны друг к другу. И если в начале отношений относятся к партнёру со стеснением, то после, раскрепостившись, становятся одним целым. Оба стремятся к мирной и спокойной жизни, семья для них – превыше всего, поэтому часто в этом браке много детей. Им не бывает скучно, так как у них общие интересы. Они редко ссорятся, не имеют для этого поводов, а если вдруг и возникают какие-то разногласия, то решают сугубо разговорами, без выяснения отношений.

10 советов, как влюбить в себя мужчину-Деву