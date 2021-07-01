Топ-12: тип парня по знаку Зодиака. Узнай главное о любимом!

Согласитесь, здорово заранее понимать, чего ожидать от отношений! Чтобы выяснить, совместимы ли вы с партнёром, не обязательно заканчивать факультет психологии, достаточно внимательно изучить гороскоп. Тип парня по знаку Зодиака – ориентир №1. Астрологи формулируют особенности характера кратко, но предельно ясно. Их подсказки помогают не тратить время зря, а сосредоточиться на успешных перспективах.

Кто твой избранник? Определи тип парня по знаку Зодиака

Овен – супергерой

Мужественный. Сильный. Независимый. Овен не позволяет себе ни малейших проявлений слабости. Со второй половинкой нежен, но в ситуации, требующей важных решений, может надавить. Предпочитает оставлять последнее слово за собой. С таким парнем, как за каменной стеной, он всегда убережёт от опасности и защитит от неприятностей.

Телец – романтик

С ним конфетно-букетный период длится вечно. Влюблённый Телец – мастер милых сюрпризов и спонтанных волшебных свиданий. Верный и надёжный партнёр, а ещё – приземлённый отличный хозяин. В общем, умные девочки выходят замуж как раз за таких парней.

Близнецы – мистер Х

Очень загадочная личность, к которой непросто подобрать ключик. С одной стороны, авантюрист, непоседа, любитель ярких жизненных моментов, исследователь, с другой – ранимая душа. В отношениях с таким парнем хорошо срабатывает эффект непредсказуемости и отсутствие претензий на его личное пространство.

Рак – парень-жилетка

Деликатный. Чуткий. Понимающий. Тонко чувствует настроение второй половинки, умеет в нужный момент поддержать. Раку можно доверить любой секрет, он выслушает, поймёт, не разболтает. Он почти идеален, но слишком уж пессимист.

Лев – нежный деспот

С виду мягкий и добрый, в душе – тиран. Лев подсознательно стремится доминировать, с этим просто нужно смириться. К любимой относится трепетно, старается защитить от всех невзгод. Очень ревнив. Даже сама мысль о том, что другой парень покушается на его «собственность», приводит Льва в ярость.

Дева – прагматик

Самый честный и прямолинейный знак Зодиака. С Девой почти сразу ясно, как будут развиваться отношения. Без прелюдий сообщает о чувствах и сразу же выдаёт план дальнейшего развития событий на ближайшие месяцы. Плохо реагирует на девичье кокетство. Может сбежать из-за самых невинных проявлений флирта по отношению к нему.

Весы – авантюрист

Скука?! Нет, не слышали. Парень-Весы предпочитает не связываться с занудами, ему яркие эмоции подавай. От природы любопытен и не очень сдержан. С удовольствием участвует в приключениях и втягивает в них подругу. А если вторая половинка сообразит какое-нибудь интересное дело, всё: это любовь!

Скорпион – чувственный интеллектуал

Он чётко понимает, чего хочет, и знает, как получить желаемое. Умный. Страстный. Великолепный любовник. Ярый собственник. Скорпион – классический образец героя самых умопомрачительных женских романов. Нужно ли объяснять, что отношения с таким мужчиной обречены на бурю эмоций, увы, не всегда приятных.

Стрелец – человек-позитив

Мистер-улыбка. Очаровательный обаяшка. В любовной связи со Стрельцом не хватает одного – драмы. На всякое событие он реагирует оптимистично и легко заряжает партнёршу позитивом. Целеустремлённый. Конкретный. Энергичный. Стоп, чуть не забыли о «ложке дёгтя»: Стрелец способен бросить всё и помчаться спасать мир, даже если его никто не просит.

Козерог – идеал

Если с его стороны настоящее осознанное чувство, жизнь превращается в рай. Другого такого заботливого, внимательного, уравновешенного, ответственного, верного партнёра не найти. Идеальный спутник жизни. Одно плохо: до чувств Козероги дозревают обычно лишь после того, как сделают карьеру.

Водолей – оригинал

Парни этого знака Зодиака сложнее других поддаются астрологическо-психологическому типированию. Очень разные. Слишком непредсказуемые. Одно можно утверждать со 100% уверенностью: с Водолеем легко общаться. Он очень терпим к чужим слабостям и недостаткам, а ещё увлечён собственными идеями.

Рыбы – добряк

Спокойный. Неконфликтный. Порой флегматичный. Ему можно рассказать о наболевшем, получив в ответ душевное участие и реальную помощь. Отношения с парнем-Рыбами протекают размеренно и почти без проблем. Единственное «но»: добрая душа не откажет ни одной девушке, которая просит внимания.

Если верить астрологам, Козерогов, Тельцов и Скорпионов нужно «бронировать» с младенчества, иначе не успеть. А вам какой тип парня по знаку Зодиака больше нравится?