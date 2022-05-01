Как устранить соперницу раз и навсегда? Подскажут звёзды

Жизнь – штука изменчивая. И вчерашнее счастье и удача в любви могут быть сегодня омрачены флиртом или изменой второй половинки. Чтобы спасти отношения, нужно действовать на опережение. Есть действенный метод, как устранить соперницу раз и навсегда, который подскажут звёзды.

Как справиться с соперницей в зависимости от её знака Зодиака

Овен. Этот знак обожает соперничество, поэтому она может увести парня только для того, чтобы доказать своё первенство. Часто Овен это делает грубо и бесхитростно. Поэтому её очень легко победить в борьбе – сделать вид, что она уже победила. Ну, а потом уже начать действовать тонко – подставлять подножки, но так, чтобы она не догадалась, кто источник проблем. В конце концов, ей надоест, и она решит всё бросить, в том числе и парня.

Кстати, со своей второй половинкой тоже желательно провести работу – сделать так, чтобы он не подчинялся ей. Овны очень не любят, когда их не слушают.

Телец. Это серьёзный противник, который привык действовать с упорством и терпением, поэтому победить его сможет только скорость. Пока Телец будет придумывать, как привлечь внимание понравившегося мужчины, нужно быть начеку – как можно скорее показать свои преимущества перед ней. И даже если покажется, что она проиграла, нужно в этом точно убедиться. Иначе Телец вернётся с новыми силами и с новыми знаниями. И победить её уже будет сложно.

Чтобы отбить у неё желание быть с вашим мужчиной, надо сделать так, чтобы Телец поняла, что он – угроза для её финансового положения и спокойствия. С таким парнем она точно не захочет будущего.

Близнецы. Не стоит показывать себя с ней, как сильного соперника, иначе Близнецу понравится, и она продолжит игру. Лучше быть неуклюжей, неумелой, неопытной женщиной, от которой, ясное дело, любой мужчина бы ушёл. Как только Близнец поверит в это и ослабит хватку, можно действовать. Приложить все усилия, чтобы вернуть благоверного в семью. Близнец, упустив момент, уже не сможет ничего сделать. Воспримет поражение, как должное, и продолжит жить своей жизнью.

Мужчину желательно выставлять глупым и неумелым, невзначай давая информацию Близнецу, что он простак, который ни на что в этой жизни не годен. Близнецы уважают и ценят целеустремлённых и сильных парней.

Рак. Даже если на первый взгляд покажется, что Рак – безобидная соперница, то это совсем не так. Она может играть роль бедной и несчастной женщины, которую нужно пожалеть. Но на самом деле, она это делает, чтобы вызвать у вас угрызения совести. Не стоит попадать под её влияние. В сторону жалость. Только атака и ни шагу назад – это поможет сделать так, чтобы любимый был с вами. Слабина с вашей стороны даст ей возможность нанести очень болезненный удар, который надолго выбьет почву из-под ног.

Мужчину нужно настроить на то, чтобы он как можно чаще спорил с членами семьи Рака, ведь для неё родные – важнее всего. И тот, кто не ценит их и не уважает, не имеет права находиться рядом.

Лев. Прежде чем вступать в соперничество, нужно выяснить, какое настроение в данный момент у Львицы. Если она находится на пике сил и энергии, когда чувствует себя королевой положения, то лучше дождаться момента, когда ветер успеха подует в противоположную сторону. Когда у Львицы есть какие-то проблемы, то она не станет бороться за мужчину. Скорее всего, прекратит борьбу прямо на старте.

Что же касается парня, то тут нужно его преподнести в правильном ракурсе. Львицы очень не любят абьюзеров и неудачников, поэтому его нужно представить именно таким.

Дева. Интеллектуалка, которая привыкла добиваться желаемого, тщательно подвергая всё анализу, потому она никогда не решает спонтанно отбить мужчину, а значит, действует наверняка. Ищет слабые стороны его партнёрши, стараясь сыграть на этом. Однако, если вести себя непредсказуемо, то это может сбить её с толку – она потеряется и не сможет достичь задуманного. И тут, как говорится, её можно взять тёпленькой и вернуть благоверного в родные пенаты.

Нужно приложить все усилия, чтобы отношения вашего мужчины и Девы постоянно шли не по плану. Она ненавидит непунктуальность и спонтанность.

Весы. Её козырь – это таинственность и магнетизм, которые так притягивают к себе мужчин. Они окружают ореолом загадочности и недосказанности, поэтому может показаться, что просчитать её шаги невозможно. На самом деле, она довольно проста для понимания. На неё нужно просто надавить, начать открыто выяснять отношения, и Весы тут же выйдут из борьбы. Отправятся на поиск более свободного кандидата.

Весов привлекают стильные и модные парни, поэтому если вдруг мужчина станет появляться в неряшливом виде, то очень скоро ей это надоест.

Скорпион. Самое важное – это суметь разглядеть соперницу в лице Скорпиона, ведь она так умело притворяется милой подругой, добропорядочной сотрудницей или же приветливой соседкой, чтобы как можно ближе быть к объекту своего обожания. Мужчину она с лёгкостью околдует и затянет в свои сети, из которых очень тяжело будет вернуть его обратно, поэтому нужно как можно раньше заметить её игру. Как только она будет разоблачена, все её умения вести войну с соперником тут же испарятся. Она ретируется в очень короткий срок.

Надо узнать какие-то секреты о Скорпионихе, которые были известны якобы только мужчине. Она не уважает трепачей. Захочет быстро с ним порвать.

Стрелец. Обычно женщины этого знака очень подозрительны и никогда не упускают полученное, поэтому отнять у них вашего мужчину будет не просто, но возможно. Для этого нужно иметь идеальный план возврата благоверного, который осуществлять быстро, не давая Стрельцу времени на раздумья. Пока она будет искать, в чём подвох, нужно быстро действовать. Если воздействовать на неё медленно, то сбить её просто невозможно.

У Стрельцов есть большое желание – всё контролировать, и мужчина – не исключение. Контроль сильно раздражает сильный пол, поэтому нужно стать для своего любимого прямой противоположностью Стрельчихи. Дать свободу во всём.

Козерог. Это одна из самых сильных соперниц, так как она холодна, расчётлива и жестока. Ради цели она готова на всё. Поэтому её не стоит недооценивать, ведь если она узнает о таком отношении к себе, то приложит все силы, чтобы доказать своё преимущество перед вами. С Козерогом нужно действовать умело, продуманно, постоянно ожидая от неё подвохов. В борьбе за мужчину победит сильнейший. На удачу даже не стоит надеяться.

Козерог ненавидит, когда его к чему-то принуждают, поэтому нужно постараться выставить своего мужчину в образе деспота и тирана. Даже если он таковым и не является, слух всё-таки стоит разнести.

Водолей. Её тяжело победить, потому что она не умеет конфликтовать. Скорее всего, вы даже можете стать подругами, пока устроите состязание за мужчину. Она дипломатично объяснит вам, насколько важен для неё ваш любимый и что именно с ней ему будет намного лучше, чем с вами. И, скорее всего, вы поверите и уйдёте. Однако, если в вашем характере есть черта – идти до конца, то вы сможете отмести всю приветливость Водолея и вернуть своего любимого.

Мужчина, который будет привередлив в еде, явно не придётся Водолею по нраву, поэтому во время дружеского общения с соперницей нужно обязательно об этом упомянуть, и притом не единожды.

Рыбы. Манипулятор чувствами и эмоциями, поэтому она с лёгкостью обнажит даже самые сокровенные тайники вашей души, чтобы давить как можно сильнее и больнее. Однако не стоит поддаваться её манёврам. На самом деле, Рыбы только кажутся такими опасными, по жизни они слабые и безвольные, поэтому их легко ранить и сделать так, чтобы любимый был рядом с вами. Даже не придётся прикладывать больших усилий.

Мужчине нужно намекнуть, насколько легко ранить Рыбу, после он и сам убедится в этом. В обиженном состоянии эта женщина готова играть в молчанку очень долго.

Зная, как устранить соперницу раз и навсегда с помощью звёзд, вы можете заполучить своего мужчину очень легко, однако стоит задуматься, а стоит ли это того. Возможно, неверный супруг, вернувшись в семью, через время снова пойдёт на измену. Не лучше ли порвать раз и навсегда?!