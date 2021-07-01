Мужчины никогда не уходят в никуда, только к другой женщине! Вот почему

Существует такая мудрость, что мужчины уходят к кому-то, а женщины – от кого-то, с которой тяжело поспорить. Сильному полу тяжелее разорвать кризисные отношения, поэтому всё приходится брать в женские руки. Единственное, что может подвигнуть парня на расставание со второй половинкой – третье лицо, активно побуждающее к действиям. Почему же так происходит? Есть несколько причин мужской нерешительности, о них ниже.

Почему мужчины никогда не уходят в никуда, только к другой женщине?

Он предаёт, чтобы поднять свою самооценку. Мужчина уходит налево, чтобы доказать самому себе, что он ещё способен покорять женские сердца. Но этот предатель никогда не расстанется со второй половинкой, так как его всё и так устраивает. А вот девушка может поставить жирную точку на таких отношениях. Он боится расставания. Осознать, что любовная история закончилась, и признаться в этом своей второй половинке - это серьёзный шаг, требующий большого мужества. Как ни парадоксально, но мужчине легче оставаться в несчастливых отношениях, но в таких знакомых, чем идти на разрыв, приводящий к неизвестности. Он хочет спокойствия. Семья – это общий быт, доверие, подмога. Это целая история отношений, общие воспоминания, круг общения, связь с семьёй и друзьями. Порвать с этим, значит, оказаться в пустоте. Да и раздел имущества – тоже неприятное испытание для кошелька. Ведь тогда придётся всё строить сначала – квартира, машина, гараж, дача и т.п. Он так привык. Мужчины более привязаны к своим привычкам, чем женщины, поэтому им так сложно что-то менять в своей жизни. Даже в такой скучной и прозаичной. Но если вдруг хочется какого-то перчика, то его может добавить любовница, которая, в отличие от супруги, выглядит всегда на все 100%, да и близость с ней несравнима с женой. Так зачем же эти ужасные перемены? Он нашёл в браке выгоду. Сколько девушек выходят замуж только из-за меркантильных побуждений? Мужчины тоже могут держаться своей второй половинки только потому, что брак с ней несёт массу плюсов для бизнеса, карьеры, она или её родственники имеют большие связи в обществе.

Что же делать, если мужчина не хочет разрывать отношения, которые трещат по швам? Действовать. Вынимание скелетов из шкафа позволит дышать полной грудью и не тратить время на мужчину, к которому не испытываешь положительных эмоций. Молчание и терпение не дают расправить крылья для поиска новой любви, которая, возможно, будет бесконечной.