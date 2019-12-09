Шесть причин перестать ревновать своего партнёра

«Ревнует – значит, любит!» Но так ли это на самом деле? Безусловно, это чувство должно присутствовать в отношениях, так как оно демонстрирует интерес партнёров друг к другу, но только в пределах разумного. Постоянная ревность может уничтожить любые отношения, даже самые крепкие. Поэтому перед тем, как устраивать сцены ревности, нужно задуматься, почему появляется это чувство (чаще всего из-за собственной неуверенности) и как от него избавиться.

Причины перестать ревновать своего партнёра

Партнёр доверяет вам. Подумайте, из-за чего у вас возникает чувство ревности. Скорее всего, по причине недоверия своей второй половинке. Теперь представьте, что ваш партнёр будет тоже постоянно устраивать скандалы на почве ревности. Или же вам приятнее осознавать, что вас любят и поэтому полностью доверяют? Постарайтесь, чтобы и ваша вторая половинка тоже чувствовала себя любимой, кому можно и нужно доверять. Это очень важно для сохранения гармоничных отношений в паре. Вы должны иметь чувство собственного достоинства. Вы должны понимать: чтобы показать свою любовь, не нужно быть навязчивым. Большинство людей такое поведение раздражает. Лучше покажите партнёру свои положительные стороны, чтобы он понял, что лучше вас никого нет, а значит, он должен быть счастлив, что встретил такого человека, как вы. Только так он начнёт ценить вас и ваши отношения. Ревность – провоцирует измены. Вы можете устраивать сцены ревности, искать улики измен, а потом биться в истерике, найдя что-то подозрительное, но именно таким поведением вы и спровоцируете вторую половинку пойти налево. Ему захочется тишины и покоя, которые ему может подарить другой человек. И, в конце концов, запомните истину, что если человек любит – он никогда не предаст! Разговор по душам. Вы ревнуете, потому что слишком боитесь потерять человека, которого любите? Так скажите ему об этом. Откровенный разговор поможет не только разобраться в отношениях, но и добавит в них огонёк страсти. Ревность в этом случае может стать даже фундаментом для построения крепкого и долговечного союза. Любить и обладать – это не одно и то же. Иногда ревность путают с одержимостью, когда партнёры проводят всё своё время вместе. Каждый человек должен иметь возможность побыть в одиночестве или с друзьями, поэтому так важно, чтобы супруги хотя бы иногда проводили время отдельно друг от друга. Например, муж идёт на футбол с приятелями, а жена – в кино с подружками. Личное пространство поможет создать мирные и здоровые отношения. Хватит засыпать партнёра вопросами. Если нужно что-то узнать у своего партнёра, можно ему задать вопрос и дождаться ответа, а не засыпать его кучей вопросов на одну и ту же тему в надежде поймать его на обмане. Такое поведение изматывает и вас, и вашу вторую половинку. Доверяйте своему любимому человеку.

Как видите, ревность – это враг любовных отношений, поэтому от неё нужно как можно скорее избавляться. Лучше наслаждайтесь каждым днём, проведённым со второй половинкой, питайтесь чувствами друг друга и просто любите!