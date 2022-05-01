6 самых нарциссических знаков зодиака в рейтинге

Нарциссы – эгоистичные люди, неспособные проявлять сочувствие и любящие унижать других. К тому же, у них сильно развито чувство собственного достоинства – они считают себя лучше всех, что на самом деле не всегда соответствует действительности. Такая любвеобильность к себе, как оказалось, зависит от знака Зодиака, под которым родился человек.

Топ-6 нарциссов по знаку Зодиака

Лев. Они считают себя очень красивыми и чрезвычайно талантливыми, а также суперумными. Львы стараются всегда быть в центре внимания, ради этого они готовы на любые эпатажные поступки. Их эгоистичность зашкаливает – они никого не слушают, делают так, как считают нужным, даже если весь мир им будет твердить, что они не правы. У них есть одно правильное мнение – их. Скорпион. Если у Скорпиона всё складывается хорошо, то даже невозможно догадаться о том, что они могут быть злы, остры на язык и мстительны. Но, если в их жизни наступила чёрная полоса, то с ними нужно быть осторожнее. Уязвлённый Скорпион сможет ужалить сильно, даже если сразу это и не будет заметно. Так что нужно убедиться, что ему никто не причинил боль, иначе можно стать для него боксёрской грушей. Дева. Поскольку этот знак всегда стремится к совершенству, то он, даже совершая ошибки, не замечает их, так как считает, что просто не способен на промахи. Коллегам Дев нужно быть осторожнее, потому что они обязательно все лавры победы присвоят себе, заставляя всех вокруг чувствовать себя недостаточно профессионалами. Постоянно гонясь за славой, они обнажают свои самые ужасные недостатки. Рак. Никто даже не сможет заподозрить в этом милом и невинном знаке тёмные мысли и тем более способность мстить. Представители этого созвездия могут ради своих близких людей пойти на очень подлые поступки. Всякий раз, защищая своих членов семьи, они теряют свой моральный облик и никогда не проявляют сочувствия. Ради родных они готовы даже на убийство. Телец. Этот знак не зря называют самоуверенным упрямцем. В своих идеях и действиях Тельцы настолько уверены, что даже не могут предположить, что кого-то ранят. Они не способны сочувствовать другим, если в их жизни не всё в порядке. В такие минуты этот знак ждёт сострадания только к себе. Телец – прекрасный манипулятор, поэтому нужно с осторожностью принимать комплименты с его стороны. Делает он это для того, чтобы втереться в доверие и управлять человеком. Стрелец. Этот знак – скрытый нарцисс, привыкший действовать исподтишка. Правда в том, что Стрельцы очень эгоистичны, и собственные интересы они всегда ставят превыше других. Хотя со стороны может показаться, что они по своей натуре непринуждённые и покладистые, но на самом деле те люди, кто решит им перейти дорогу, столкнутся с демоном. Обиженный Стрелец – агрессивен и мстителен. Притом мстит больно, раня в самое больное.

Эти 6 самых нарциссических знаков зодиака способны на подлости, поэтому нужно с ними держать ухо востро, иначе могут возникнуть крупные проблемы даже оттуда, откуда и не ожидалось.