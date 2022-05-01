17 причин, почему парни с вами расстаются

Некоторым девушкам никак не удаётся удержать рядом с собой парня. Они начинают себя корить, находить разные причины, начиная от непривлекательной внешности и заканчивая даже магией – порча или чёрная зависть. Однако часто причина, почему сильный пол прекращает общение, лежит на поверхности. Это неправильное или отталкивающее поведение.

Топ-17 причин расставания с парнями

Невнимательность и рассеянность по отношению к партнёру. Когда девушка не слушает парня или делает это вполуха, так как увлечена беседой в телефоне, это сильно раздражает. Возможно, он как раз в этот момент признаётся ей в своих чувствах, а она не слышит это из-за своей занятости. Высмеивание увлечений. Парень может увлекаться боулингом или же любить смотреть реалити-шоу, а может быть, он в восторге от мыльных сериалов. Ни в коем случае нельзя смеяться над ним. Это отталкивает. Эмоциональная закрытость. Безусловно, раскрываться перед человеком очень тяжело, да и не стоит, если отношения только завязались. Но быть полностью закрытой не стоит. Никто не сможет долго общаться с тем, кто всё держит в себе. Неумение проигрывать. Если проигрыш может привести в ярость или же перерасти в обиду, то возникает желание тут же прекратить общение с такой неуравновешенной личностью. Ревность. Немного приревновать – это даже приятно, но если партнёрша ведёт себя как собственник, который ничего не позволяет своей второй половинке, то возникают только мысли скорее покончить с этим. Пессимизм. Никто не говорит, что нужно вести себя с понравившимся парнем как клоун, работа которого - быть всегда в хорошем настроении, чтобы развлекать и радовать. Можно иногда и погрустить. Но если пессимизм – черта характера, то мало кто захочет быть с таким депрессивным человеком рядом. Сплетни. Любительниц перемыть кости никто не любит. Особенно, если вдруг узнаёшь, что ты стал героем её рассказов. Хотелось бы, чтобы личное оставалось личным. Материализм. Конечно, приятно, когда рядом с тобой импозантный мужчина в дорогих вещах, но выбирать вторую половинку, исходя из его материального благосостояния и умения стильно одеться, глупо. Ведь в человеке важна не внешняя оболочка, а его внутренний мир. И тот, кто не сможет его разглядеть, всегда остаётся одиноким. Низкая самооценка. Скромность – украшает человека, а вот низкая самооценка ведёт к негативному поведению, что наводит на мысль, что лучше расстаться с ним, иначе после хлопот не оберёшься. Сарказм. Саркастичные люди, любящие зло пошутить или высмеять, никогда не привлекали к себе окружающих. Их не хочется любить, с ними хочется очень быстро расстаться. Неинтересный собеседник. Неумение вести осмысленные разговоры на интересные обоим собеседникам темы может стать причиной поскорее закончить диалог с привлекательной внешне, но пустой внутри девушкой. Споры. Если дебаты вызывают в девушке острые ощущения, а желание добиться своего превышает другие желания, то это может оттолкнуть парня. Отсутствие планов и амбиций. Не стоит тут же раскрывать своему партнёру планы на пять лет вперёд, но всё же приоткрывать завесу планирования будущего всё-таки можно. Тот, кто не имеет амбиций и ничего не планирует, кажется незрелым. Желание быть всегда в центре внимания. Это прекрасное качество для актёров, но не для девушки, решившей сохранить отношения с понравившимся парнем. Нужно давать и ему выговориться и показать себя, подавление другого человека ни к чему хорошему не приведёт. Неуважение. Если девушка с неуважением относится к парню, то он, конечно же, очень скоро захочет с ней расстаться. Поэтому не стоит удивляться, если вторая половинка не знакомит с друзьями, коллегами. Он смущается, что такое знакомство может привести к весьма плачевным последствиям. Личное пространство. Каждый человек должен иметь своё личное пространство, чтобы пообщаться с друзьями, знакомыми или же просто уединиться. Если же девушка не даёт парню это сделать, то он постарается как можно скорее исправить такую ситуацию расставанием. Ультиматумы. Если девушка привыкла, чтобы всё было по её желанию, иначе она начинает угрожать, то партнёр, возможно, первоначально пойдёт у неё на поводу, но терпеть такое поведение долго точно не станет.



Нужно задуматься о своём поведении. Возможно, изменив его, жизнь заиграет новыми красками – появится любовь и семейное счастье.