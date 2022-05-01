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17 причин, почему парни с вами расстаются
Некоторым девушкам никак не удаётся удержать рядом с собой парня. Они начинают себя корить, находить разные причины, начиная от непривлекательной внешности и заканчивая даже магией – порча или чёрная зависть. Однако часто причина, почему сильный пол прекращает общение, лежит на поверхности. Это неправильное или отталкивающее поведение.
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Топ-17 причин расставания с парнями
- Невнимательность и рассеянность по отношению к партнёру. Когда девушка не слушает парня или делает это вполуха, так как увлечена беседой в телефоне, это сильно раздражает. Возможно, он как раз в этот момент признаётся ей в своих чувствах, а она не слышит это из-за своей занятости.
- Высмеивание увлечений. Парень может увлекаться боулингом или же любить смотреть реалити-шоу, а может быть, он в восторге от мыльных сериалов. Ни в коем случае нельзя смеяться над ним. Это отталкивает.
- Эмоциональная закрытость. Безусловно, раскрываться перед человеком очень тяжело, да и не стоит, если отношения только завязались. Но быть полностью закрытой не стоит. Никто не сможет долго общаться с тем, кто всё держит в себе.
- Неумение проигрывать. Если проигрыш может привести в ярость или же перерасти в обиду, то возникает желание тут же прекратить общение с такой неуравновешенной личностью.
- Ревность. Немного приревновать – это даже приятно, но если партнёрша ведёт себя как собственник, который ничего не позволяет своей второй половинке, то возникают только мысли скорее покончить с этим.
- Пессимизм. Никто не говорит, что нужно вести себя с понравившимся парнем как клоун, работа которого - быть всегда в хорошем настроении, чтобы развлекать и радовать. Можно иногда и погрустить. Но если пессимизм – черта характера, то мало кто захочет быть с таким депрессивным человеком рядом.
- Сплетни. Любительниц перемыть кости никто не любит. Особенно, если вдруг узнаёшь, что ты стал героем её рассказов. Хотелось бы, чтобы личное оставалось личным.
- Материализм. Конечно, приятно, когда рядом с тобой импозантный мужчина в дорогих вещах, но выбирать вторую половинку, исходя из его материального благосостояния и умения стильно одеться, глупо. Ведь в человеке важна не внешняя оболочка, а его внутренний мир. И тот, кто не сможет его разглядеть, всегда остаётся одиноким.
- Низкая самооценка. Скромность – украшает человека, а вот низкая самооценка ведёт к негативному поведению, что наводит на мысль, что лучше расстаться с ним, иначе после хлопот не оберёшься.
- Сарказм. Саркастичные люди, любящие зло пошутить или высмеять, никогда не привлекали к себе окружающих. Их не хочется любить, с ними хочется очень быстро расстаться.
- Неинтересный собеседник. Неумение вести осмысленные разговоры на интересные обоим собеседникам темы может стать причиной поскорее закончить диалог с привлекательной внешне, но пустой внутри девушкой.
- Споры. Если дебаты вызывают в девушке острые ощущения, а желание добиться своего превышает другие желания, то это может оттолкнуть парня.
- Отсутствие планов и амбиций. Не стоит тут же раскрывать своему партнёру планы на пять лет вперёд, но всё же приоткрывать завесу планирования будущего всё-таки можно. Тот, кто не имеет амбиций и ничего не планирует, кажется незрелым.
- Желание быть всегда в центре внимания. Это прекрасное качество для актёров, но не для девушки, решившей сохранить отношения с понравившимся парнем. Нужно давать и ему выговориться и показать себя, подавление другого человека ни к чему хорошему не приведёт.
- Неуважение. Если девушка с неуважением относится к парню, то он, конечно же, очень скоро захочет с ней расстаться. Поэтому не стоит удивляться, если вторая половинка не знакомит с друзьями, коллегами. Он смущается, что такое знакомство может привести к весьма плачевным последствиям.
- Личное пространство. Каждый человек должен иметь своё личное пространство, чтобы пообщаться с друзьями, знакомыми или же просто уединиться. Если же девушка не даёт парню это сделать, то он постарается как можно скорее исправить такую ситуацию расставанием.
- Ультиматумы. Если девушка привыкла, чтобы всё было по её желанию, иначе она начинает угрожать, то партнёр, возможно, первоначально пойдёт у неё на поводу, но терпеть такое поведение долго точно не станет.
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Нужно задуматься о своём поведении. Возможно, изменив его, жизнь заиграет новыми красками – появится любовь и семейное счастье.
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