6 причин, почему он не доверяет мне и нашим отношениям

Когда у вас завязываются романтические отношения, то мужчина старается показать себя с самой лучшей стороны, поэтому и не возникает проблем в общении. Он мил, нежен, разговорчив, ласков и такой родной. Но проходит время, и вы начинаете замечать, что он перестал быть таким. Он отдалился – не настолько ласков, не настолько коммуникабелен и не настолько откровенен. В голове крутится один вопрос, почему он не доверяет мне? Психологи выделили несколько причин, почему так происходит.

6 причин недоверия мужчин вам и вашим отношениям

Вы ему не доверяете. Если мужчина однажды понял, что вы от него что-то скрываете, у него тут же возникает ответная реакция – он тоже перестаёт вам доверять. Особенно это касается парней, которые были с вами, по их мнению, излишне откровенны. Поэтому начните с себя – говорите со своим партнёром по душам. Устройте вечер откровений. Так проще будет строить отношения и в будущем. Семейная модель поведения. Часто проблемы с доверием возникают у парней, в семьях которых не привыкли откровенничать. Родители негативно реагировали на проблемы своего сына, возможно, агрессивно, поэтому он и привык скрывать свои искренние эмоции и чувства. Часто это тяжело исправить. И без психологической помощи не обойтись. Обманул близкий человек. Не всегда родители стоят у детей на первом месте в вопросе формирования личности. Нередко фундамент закладывается друзьями или же каким-то родственником – бабушкой, дедушкой, крёстной, братом или тётей. Если мальчику этот близкий человек что-то обещал, но постоянно не выполнял свои обещания, то им это воспринималось как предательство, что негативно повлияло на способность доверять. Нет поддержки от вас. Если первоначально мужчина вам доверял, но при этом не чувствовал вашей поддержки, то есть вероятность, что он просто не хочет больше делиться своими проблемами, мыслями, планами и рассуждениями с человеком, который его не слушает и не поддерживает. Вернуть прежние отношения можно, если вы станете терпеливо его выслушивать и сострадать – обнимать, улыбаться, говорить нужные слова. Предательство прежней партнёрши. Измена женщины – ещё одна причина, почему сердце мужчины закрыто для доверия женскому полу. Человек, которого предали и посмеялись над его чувствами, следуя печальному опыту, просто не может быть открытым. Страх, что его снова могут обидеть, живёт очень долго, пока мужчина не справится с ним самостоятельно. Но вы должны сделать всё, чтобы он понял, что вы очень отличаетесь от его бывшей. Много работы. Если мужчина много работает, то ему просто некогда откровенничать, так как его мозг занят рабочими проблемами. Тут есть два варианта развития событий. Первый – он закончит работу и снова станет таким же открытым и честным с вами. Второй – он трудоголик и карьерист, для которого работа всегда будет стоять на первом месте. Поэтому ему некогда говорить по душам, даже с любимым человеком. Выбор за вами – остаться с ним и не критиковать его за скрытность, переждав сложный этап в его жизни, или же смириться с его скрытностью. Ну или же расстаться.

Если вас волнует вопрос "почему он не доверяет мне?", то, возможно, вам нужно пересмотреть своё собственное поведение или же узнать о прошлом своего любимого. Ведь многие проблемы идут с детства.