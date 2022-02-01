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6 причин, почему он не доверяет мне и нашим отношениям
Когда у вас завязываются романтические отношения, то мужчина старается показать себя с самой лучшей стороны, поэтому и не возникает проблем в общении. Он мил, нежен, разговорчив, ласков и такой родной. Но проходит время, и вы начинаете замечать, что он перестал быть таким. Он отдалился – не настолько ласков, не настолько коммуникабелен и не настолько откровенен. В голове крутится один вопрос, почему он не доверяет мне? Психологи выделили несколько причин, почему так происходит.
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6 причин недоверия мужчин вам и вашим отношениям
- Вы ему не доверяете. Если мужчина однажды понял, что вы от него что-то скрываете, у него тут же возникает ответная реакция – он тоже перестаёт вам доверять. Особенно это касается парней, которые были с вами, по их мнению, излишне откровенны. Поэтому начните с себя – говорите со своим партнёром по душам. Устройте вечер откровений. Так проще будет строить отношения и в будущем.
- Семейная модель поведения. Часто проблемы с доверием возникают у парней, в семьях которых не привыкли откровенничать. Родители негативно реагировали на проблемы своего сына, возможно, агрессивно, поэтому он и привык скрывать свои искренние эмоции и чувства. Часто это тяжело исправить. И без психологической помощи не обойтись.
- Обманул близкий человек. Не всегда родители стоят у детей на первом месте в вопросе формирования личности. Нередко фундамент закладывается друзьями или же каким-то родственником – бабушкой, дедушкой, крёстной, братом или тётей. Если мальчику этот близкий человек что-то обещал, но постоянно не выполнял свои обещания, то им это воспринималось как предательство, что негативно повлияло на способность доверять.
- Нет поддержки от вас. Если первоначально мужчина вам доверял, но при этом не чувствовал вашей поддержки, то есть вероятность, что он просто не хочет больше делиться своими проблемами, мыслями, планами и рассуждениями с человеком, который его не слушает и не поддерживает. Вернуть прежние отношения можно, если вы станете терпеливо его выслушивать и сострадать – обнимать, улыбаться, говорить нужные слова.
- Предательство прежней партнёрши. Измена женщины – ещё одна причина, почему сердце мужчины закрыто для доверия женскому полу. Человек, которого предали и посмеялись над его чувствами, следуя печальному опыту, просто не может быть открытым. Страх, что его снова могут обидеть, живёт очень долго, пока мужчина не справится с ним самостоятельно. Но вы должны сделать всё, чтобы он понял, что вы очень отличаетесь от его бывшей.
- Много работы. Если мужчина много работает, то ему просто некогда откровенничать, так как его мозг занят рабочими проблемами. Тут есть два варианта развития событий. Первый – он закончит работу и снова станет таким же открытым и честным с вами. Второй – он трудоголик и карьерист, для которого работа всегда будет стоять на первом месте. Поэтому ему некогда говорить по душам, даже с любимым человеком. Выбор за вами – остаться с ним и не критиковать его за скрытность, переждав сложный этап в его жизни, или же смириться с его скрытностью. Ну или же расстаться.
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Если вас волнует вопрос "почему он не доверяет мне?", то, возможно, вам нужно пересмотреть своё собственное поведение или же узнать о прошлом своего любимого. Ведь многие проблемы идут с детства.
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