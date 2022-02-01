Рецепты блюд » Салаты и закуски » Диетический рецепт салата с капустой, говядиной, огурцом и горошком

Диетический рецепт салата с капустой, говядиной, огурцом и горошком

Сочетание ингредиентов в этом салате просто потрясающее. Капуста готовится таким способом, что в итоге она получается очень нежной, в то же время сохраняя свой аромат. Мясо преподносить не нужно – оно само о себе говорит: вкусно и сытно. Такой диетический рецепт салата с капустой, говядиной, огурцом и горошком выручит всегда. Это хороший салатик как для обычного ужина, так и для семейного праздника.

 

Диетический рецепт салата с капустой, говядиной, огурцом и горошком

 

Смотрите также: Салат с курицей, морковью и капустой.

Ингредиенты для приготовления диетического салата с капустой, говядиной, огурцом и горошком:

  • Говядина – 200 г.
  • Белокочанная капуста – 200 г.
  • Свежий огурец – 1 шт.
  • Зелёный горошек – 0,5 стакана.
  • Сметана – 3 ст. ложки.
  • Соль, немного свежего укропа, молотый перец.

Способ приготовления диетического салата с капустой, говядиной, огурцом и горошком:

1) От кочана отрежьте небольшой кусок. Внешние листья уберите. Положите капусту на разделочную доску срезом вниз и ножом, желательно остро наточенным, нашинкуйте её, стараясь рубить мелко-мелко. Длина капустных кусочков также должна быть невеликой – пара сантиментов, не больше.

 

нарежьте капусту фото 1

 

2) Теперь переложите нашинкованную капусту в дуршлаг. Сам дуршлаг установите на кастрюле. Хорошо пролейте капусту кипятком и накройте сверху крышкой. Так капуста пропарится, за счёт этого станет мягкой и сочной (особенно это актуально зимой, когда именно сочность капусты оставляет желать лучшего), но сохранит свой тонкий аромат.

Мясо для салата нужно вареное. Если у вас есть мультиварка – тогда даже не сомневайтесь, приготовьте мясо именно в ней. Кусок нужного размера сначала разморозьте, затем положите в мультиварку, приправив мясо по вкусу, налейте стакан воды и на режиме «суп», например, у вас получится отлично проваренное и мягкое мясо.

Дайте ему немного остыть и разберите его, можно сказать, на волокна. Можно делать это руками, помогая себе ножом. Кусочки должны быть мелкими.

 

измельчите мясо фото 2

 

3) Один свежий огурец помойте, очистите и порубите мелкой соломкой. 

 

нарежьте огурец фото 3

 

4) Форма, в которой ингредиенты попадают в салат, отличается только у горошка. Вид этих зелёных шариков выбирайте сами: можно использовать консервированный горошек, можно свежезамороженный. Если решили взять последний – тогда заранее (минут за 15) залейте горошек кипятком. Предварительно размораживать его не нужно.

 

добавить сметану, фото 4

 

5) Все ингредиенты соедините в глубокой чаше, добавив сюда же соус. Готовится он легко – несколько столовых ложек сметаны посолите, приправьте душистым молотым перцем и мелко порубленным укропом.

 

все перемешать, фото 5

 

Хорошо перемешайте. Вкусное блюдо готово.

 

рецепт ввкусного салата с говядиной и капустой, рецепт с фото

 

Смотрите также: Диетический салат из капусты с морковью и яблоком: рецепт с фото.

 

По-весеннему свежий и сочный, лёгкий и ароматный. Этот капустный салат с мясом и зеленью обязательно придётся по вкусу вашим близким. Прекрасно подойдёт к нему круглый картофель с маслом, посыпанный укропом. Приятного аппетита!


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:02

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Пасхальные рецепты Пасхальные рецепты
Пасхальные поделки Пасхальные поделки
День Победы День Победы
Выпускной 2022 Выпускной 2022
Причёски на выпускной Причёски на выпускной
Макияж на выпускной Макияж на выпускной

Рецепты блюд:

» Первые блюда

» Вторые блюда

» Салаты и закуски

» Выпечка и десерты

» Напитки

 

Популярные рецепты

» Рецепты из кабачков

» Рецепты из баклажанов

» Рецепты из печени

» Рецепты с творогом

» Постные рецепты

 

Праздничные рецепты

» День Святого Валентина

» Рецепты на Масленицу

» Рецепты на Пасху

Канал Синьорины в Дзене
Поиск