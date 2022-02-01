Диетический рецепт салата с капустой, говядиной, огурцом и горошком
Сочетание ингредиентов в этом салате просто потрясающее. Капуста готовится таким способом, что в итоге она получается очень нежной, в то же время сохраняя свой аромат. Мясо преподносить не нужно – оно само о себе говорит: вкусно и сытно. Такой диетический рецепт салата с капустой, говядиной, огурцом и горошком выручит всегда. Это хороший салатик как для обычного ужина, так и для семейного праздника.
Ингредиенты для приготовления диетического салата с капустой, говядиной, огурцом и горошком:
- Говядина – 200 г.
- Белокочанная капуста – 200 г.
- Свежий огурец – 1 шт.
- Зелёный горошек – 0,5 стакана.
- Сметана – 3 ст. ложки.
- Соль, немного свежего укропа, молотый перец.
Способ приготовления диетического салата с капустой, говядиной, огурцом и горошком:
1) От кочана отрежьте небольшой кусок. Внешние листья уберите. Положите капусту на разделочную доску срезом вниз и ножом, желательно остро наточенным, нашинкуйте её, стараясь рубить мелко-мелко. Длина капустных кусочков также должна быть невеликой – пара сантиментов, не больше.
2) Теперь переложите нашинкованную капусту в дуршлаг. Сам дуршлаг установите на кастрюле. Хорошо пролейте капусту кипятком и накройте сверху крышкой. Так капуста пропарится, за счёт этого станет мягкой и сочной (особенно это актуально зимой, когда именно сочность капусты оставляет желать лучшего), но сохранит свой тонкий аромат.
Мясо для салата нужно вареное. Если у вас есть мультиварка – тогда даже не сомневайтесь, приготовьте мясо именно в ней. Кусок нужного размера сначала разморозьте, затем положите в мультиварку, приправив мясо по вкусу, налейте стакан воды и на режиме «суп», например, у вас получится отлично проваренное и мягкое мясо.
Дайте ему немного остыть и разберите его, можно сказать, на волокна. Можно делать это руками, помогая себе ножом. Кусочки должны быть мелкими.
3) Один свежий огурец помойте, очистите и порубите мелкой соломкой.
4) Форма, в которой ингредиенты попадают в салат, отличается только у горошка. Вид этих зелёных шариков выбирайте сами: можно использовать консервированный горошек, можно свежезамороженный. Если решили взять последний – тогда заранее (минут за 15) залейте горошек кипятком. Предварительно размораживать его не нужно.
5) Все ингредиенты соедините в глубокой чаше, добавив сюда же соус. Готовится он легко – несколько столовых ложек сметаны посолите, приправьте душистым молотым перцем и мелко порубленным укропом.
Хорошо перемешайте. Вкусное блюдо готово.
По-весеннему свежий и сочный, лёгкий и ароматный. Этот капустный салат с мясом и зеленью обязательно придётся по вкусу вашим близким. Прекрасно подойдёт к нему круглый картофель с маслом, посыпанный укропом. Приятного аппетита!
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