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Диетический салат из капусты с морковью и яблоком: рецепт с фото

Диетический салат из капусты с морковью и яблоком можно приготовить по этому рецепту с пошаговыми фото как основное блюдо или кушать в течении разгрузочного дня. В капусте содержатся витамины С, А и В, а так же фосфор, калий, кальций, которые так необходимы нашему организму.

 

Диетический салат из капусты с морковью и яблоком

 

Смотритетакже: Салат из краснокочанной капусты с морковью и яблоками, рецепт с фото.

 

Капуста богата клетчаткой, она быстро насыщает, а так же улучшает перистальтику кишечника. Если Вы хотите приготовить более сытный салат рекомендую добавить вареное куриное филе. Этот диетический салат можно приготовить в любое время года, так как ингредиенты для салата всегда можно купить в магазине.

Ингредиенты для приготовления диетического салата из капусты с морковью и яблоком

  • белокочанная капуста - 1/4 кочана
  • морковка - 1 шт
  • зеленое яблоко - 1 шт
  • растительное масло - 0,5 ч.л.
  • семена льна - 2 ч.л.

Время приготовления - 10 минут

 

Ингредиенты для приготовления диетического салата из капусты с морковью и яблоком

Способ приготовления диетического салата из капусты с морковью и яблоком

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления диетического салата. 

Вам понадобится белокочанная капуста, морковка, яблоко, семена льна и растительное масло.

 

Белокочанную капусту нашинкуйте. Переложите капусту в миску и хорошо помните ее руками. Капуста должна стать мягкой.

 

Капусту нашинкуйте фото 1

 

2) Морковку очистите от кожуры и вымойте. Натрите ее на мелкой терке. 

 

Добавьте натертую морковь в миску к капусте.

 

Натрите морковь фото 2

 

3) Яблоко очистите от кожуры и натрите на мелкой терке. Добавьте его в миску к остальным ингредиентам диетического салата.

 

Для этого салата лучше всего подойдет кисло-сладкое яблоко. Ведь мы не будем добавлять в салат соль и другие специи.

 

Натрите яблоко фото 3

 

4) Заправьте салат небольшим количеством растительного масла, я обычно добавляю не больше половины чайной ложки. Если Вы хотите, можно совсем не добавлять масло в салат или добавить льняное масло.

 

Добавьте в салат две чайные ложки семян льна. 

 

Перемешайте все ингредиенты. Салат готов.

 

Добавьте в салат масло и семена льна фото 4

 

Смотрите также: Салат из риса и краснокочанной капусты, рецепт с фото.

 

Подавайте салат сразу же после приготовления, ведь натертое яблоко потемнее через некоторое врем и салат уже не будет выглядеть привлекательно.

 

Готовый диетический салат разложите по тарелочкам и кушайте с удовольствием. 

 

диетический салат из капусты с морковью и яблоком рецепт фото

 

 


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:06

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