Диетический салат из капусты с морковью и яблоком: рецепт с фото
Диетический салат из капусты с морковью и яблоком можно приготовить по этому рецепту с пошаговыми фото как основное блюдо или кушать в течении разгрузочного дня. В капусте содержатся витамины С, А и В, а так же фосфор, калий, кальций, которые так необходимы нашему организму.
Капуста богата клетчаткой, она быстро насыщает, а так же улучшает перистальтику кишечника. Если Вы хотите приготовить более сытный салат рекомендую добавить вареное куриное филе. Этот диетический салат можно приготовить в любое время года, так как ингредиенты для салата всегда можно купить в магазине.
Ингредиенты для приготовления диетического салата из капусты с морковью и яблоком
- белокочанная капуста - 1/4 кочана
- морковка - 1 шт
- зеленое яблоко - 1 шт
- растительное масло - 0,5 ч.л.
- семена льна - 2 ч.л.
Время приготовления - 10 минут
Способ приготовления диетического салата из капусты с морковью и яблоком
1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления диетического салата.
Вам понадобится белокочанная капуста, морковка, яблоко, семена льна и растительное масло.
Белокочанную капусту нашинкуйте. Переложите капусту в миску и хорошо помните ее руками. Капуста должна стать мягкой.
2) Морковку очистите от кожуры и вымойте. Натрите ее на мелкой терке.
Добавьте натертую морковь в миску к капусте.
3) Яблоко очистите от кожуры и натрите на мелкой терке. Добавьте его в миску к остальным ингредиентам диетического салата.
Для этого салата лучше всего подойдет кисло-сладкое яблоко. Ведь мы не будем добавлять в салат соль и другие специи.
4) Заправьте салат небольшим количеством растительного масла, я обычно добавляю не больше половины чайной ложки. Если Вы хотите, можно совсем не добавлять масло в салат или добавить льняное масло.
Добавьте в салат две чайные ложки семян льна.
Перемешайте все ингредиенты. Салат готов.
Подавайте салат сразу же после приготовления, ведь натертое яблоко потемнее через некоторое врем и салат уже не будет выглядеть привлекательно.
Готовый диетический салат разложите по тарелочкам и кушайте с удовольствием.
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