Ужин на скорую руку: кальмары с овощами на сковороде по-провански
Приготовим сегодня вкусное и лёгкое блюдо - кальмары по-провански. Это блюдо можно будет подать как в качестве тёплого салата, так и как основное, а главное - в нём мало калорий, что хорошо для нашего организма. Сегодня мы будем готовить ужин на скорую руку - кальмары с овощами на сковороде по-провански, скоро все родные будут сыты.
Время на подготовку продуктов составит 5-7 минут.
Время приготовления составит 10-15 минут.
Ингредиенты для приготовления кальмаров с овощами на сковороде по-провански:
- кальмары свежемороженые - 250 гр.,
- лук репчатый - 1 шт.,
- чеснок - 2 зубка,
- болгарский сладкий перец - 2 шт.,
- томаты - 200 гр.,
- тимьян и розмарин по вкусу,
- оливковое масло,
- сахар,
- соль.
Приготовление кальмаров с овощами на сковороде по-провански
1) Очистите лук репчатый, нарежьте кольцами тонкими. Чеснок очищенный мелко измельчите.
2) На сковородку налейте немного масла оливкового, положите тимьян и розмарин, эти травки замечательно ароматизируют масло, а потом и всё блюдо. Положите лук и чеснок в сковородку, жарьте 3-5 минут на среднем огне.
3) Вымойте перцы, нарежьте длинными полосками, положите обжариваться к луку и чесноку. Почему именно зелёный перец используется в приготовлении? Чтобы блюдо получилось красочным по цвету. Перец не стоит сильно жарить, достаточно несколько минут, чтобы он слегка хрустел.
4) А в это время сполосните кальмары и нарежьте кольцами, предварительно их стоит разморозить при комнатной температуре.
А вы знаете, что на сегодняшний день многие продукты моря, такие как многие виды рыбы, устрицы, гребешки и креветки выращиваются, а вот кальмаров ещё не научились разводить? Кальмары обитают в диком виде, а мы знаем, что продукт, который произрастал в естественной среде, всегда будет хорошим по качеству и вкуснее, чем продукт, выращенный человечеством. Вот почему кальмары можно есть в любом количестве, не боясь за своё здоровье.
5) Положите кольца кальмара к овощам и готовьте буквально 2-3 минуты. Хочу заметить, что пока не солим блюдо. Переложите в мисочку кальмары с овощами, пусть постоят.
6) Теперь на той же сковородке, не вымывая её, протушите на сильном огне тонко нарезанные томаты 5-7 минут, важно чтобы жидкость выпарилась из них. Если вы не любите, когда вам попадается шкурка томатов в готовом блюде, очистите её предварительно. Добавьте соль и сахар по вкусу в томатную смесь.
7) Выложите кальмары и овощи в сковородку, перемешайте и сразу выключайте огонь, накройте крышкой. Запомните, если будете готовить кальмара долго, он станет слишком жёстким и невкусным.
8) Дайте блюду настояться 10-15 минут, подавайте на порционных тарелках, посыпав зеленью.
Приятного аппетита!
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