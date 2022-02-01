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Ужин на скорую руку: кальмары с овощами на сковороде по-провански

Приготовим сегодня вкусное и лёгкое блюдо - кальмары по-провански. Это блюдо можно будет подать как в качестве тёплого салата, так и как основное, а главное - в нём мало калорий, что хорошо для нашего организма. Сегодня мы будем готовить ужин на скорую руку - кальмары с овощами на сковороде по-провански, скоро все родные будут сыты.

 

Ужин на скорую руку: Кальмары с овощами на сковороде по-провански

 

Время на подготовку продуктов составит 5-7 минут.

Время приготовления составит 10-15 минут.

 

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Ингредиенты для приготовления кальмаров с овощами на сковороде по-провански:

  • кальмары свежемороженые - 250 гр.,
  • лук репчатый - 1 шт.,
  • чеснок - 2 зубка,
  • болгарский сладкий перец - 2 шт.,
  • томаты - 200 гр.,
  • тимьян и розмарин по вкусу,
  • оливковое масло,
  • сахар,
  • соль.

Ингредиенты для приготовления кальмаров с овощами на сковороде по-провански

Приготовление кальмаров с овощами на сковороде по-провански

1) Очистите лук репчатый, нарежьте кольцами тонкими. Чеснок очищенный мелко измельчите.

 

лук и чеснок нарежьте фото 1

 

2) На сковородку налейте немного масла оливкового, положите тимьян и розмарин, эти травки замечательно ароматизируют масло, а потом и всё блюдо. Положите лук и чеснок в сковородку, жарьте 3-5 минут на среднем огне.

 

обжарить 3 минуты фото 2

 

3) Вымойте перцы, нарежьте длинными полосками, положите обжариваться к луку и чесноку. Почему именно зелёный перец используется в приготовлении? Чтобы блюдо получилось красочным по цвету. Перец не стоит сильно жарить, достаточно несколько минут, чтобы он слегка хрустел.

 

добавить перец фото 3

 

4) А в это время сполосните кальмары и нарежьте кольцами, предварительно их стоит разморозить при комнатной температуре.

А вы знаете, что на сегодняшний день многие продукты моря, такие как многие виды рыбы, устрицы, гребешки и креветки выращиваются, а вот кальмаров ещё не научились разводить? Кальмары обитают в диком виде, а мы знаем, что продукт, который произрастал в естественной среде, всегда будет хорошим по качеству и вкуснее, чем продукт, выращенный человечеством. Вот почему кальмары можно есть в любом количестве, не боясь за своё здоровье.

 

нарезать кальмары фото 4

 

5) Положите кольца кальмара к овощам и готовьте буквально 2-3 минуты. Хочу заметить, что пока не солим блюдо. Переложите в мисочку кальмары с овощами, пусть постоят.

 

добавить кальмары фото 5

 

6) Теперь на той же сковородке, не вымывая её, протушите на сильном огне тонко нарезанные томаты 5-7 минут, важно чтобы жидкость выпарилась из них. Если вы не любите, когда вам попадается шкурка томатов в готовом блюде, очистите её предварительно. Добавьте соль и сахар по вкусу в томатную смесь.

 

томаты протушить фото 6

 

7) Выложите кальмары и овощи в сковородку, перемешайте и сразу выключайте огонь, накройте крышкой. Запомните, если будете готовить кальмара долго, он станет слишком жёстким и невкусным.

 

добавить кальмары и вывключить фото 7

 

8) Дайте блюду настояться 10-15 минут, подавайте на порционных тарелках, посыпав зеленью.

 

дать настояться фото 8

 

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Приятного аппетита!


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:20

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