Приготовим сегодня вкусное и лёгкое блюдо - кальмары по-провански. Это блюдо можно будет подать как в качестве тёплого салата, так и как основное, а главное - в нём мало калорий, что хорошо для нашего организма. Сегодня мы будем готовить ужин на скорую руку - кальмары с овощами на сковороде по-провански, скоро все родные будут сыты.

Время на подготовку продуктов составит 5-7 минут.

Время приготовления составит 10-15 минут.

Ингредиенты для приготовления кальмаров с овощами на сковороде по-провански:

кальмары свежемороженые - 250 гр.,

лук репчатый - 1 шт.,

чеснок - 2 зубка,

болгарский сладкий перец - 2 шт.,

томаты - 200 гр.,

тимьян и розмарин по вкусу,

оливковое масло,

сахар,

соль.

Приготовление кальмаров с овощами на сковороде по-провански

1) Очистите лук репчатый, нарежьте кольцами тонкими. Чеснок очищенный мелко измельчите.

2) На сковородку налейте немного масла оливкового, положите тимьян и розмарин, эти травки замечательно ароматизируют масло, а потом и всё блюдо. Положите лук и чеснок в сковородку, жарьте 3-5 минут на среднем огне.

3) Вымойте перцы, нарежьте длинными полосками, положите обжариваться к луку и чесноку. Почему именно зелёный перец используется в приготовлении? Чтобы блюдо получилось красочным по цвету. Перец не стоит сильно жарить, достаточно несколько минут, чтобы он слегка хрустел.

4) А в это время сполосните кальмары и нарежьте кольцами, предварительно их стоит разморозить при комнатной температуре.

А вы знаете, что на сегодняшний день многие продукты моря, такие как многие виды рыбы, устрицы, гребешки и креветки выращиваются, а вот кальмаров ещё не научились разводить? Кальмары обитают в диком виде, а мы знаем, что продукт, который произрастал в естественной среде, всегда будет хорошим по качеству и вкуснее, чем продукт, выращенный человечеством. Вот почему кальмары можно есть в любом количестве, не боясь за своё здоровье.

5) Положите кольца кальмара к овощам и готовьте буквально 2-3 минуты. Хочу заметить, что пока не солим блюдо. Переложите в мисочку кальмары с овощами, пусть постоят.

6) Теперь на той же сковородке, не вымывая её, протушите на сильном огне тонко нарезанные томаты 5-7 минут, важно чтобы жидкость выпарилась из них. Если вы не любите, когда вам попадается шкурка томатов в готовом блюде, очистите её предварительно. Добавьте соль и сахар по вкусу в томатную смесь.

7) Выложите кальмары и овощи в сковородку, перемешайте и сразу выключайте огонь, накройте крышкой. Запомните, если будете готовить кальмара долго, он станет слишком жёстким и невкусным.

8) Дайте блюду настояться 10-15 минут, подавайте на порционных тарелках, посыпав зеленью.

Приятного аппетита!