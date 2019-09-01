Если у вас мало времени для приготовления ужина, рекомендую приготовить гречку с кальмарами по этому рецепту. Всего за 30 минут у вас будет сытный и вкусный ужин на скорую руку.

Гречка с кальмарами - это необычно, но очень вкусно



Если у вас есть чуть побольше времени на готовку, приготовьте кальмары, фаршированные гречкой. Ингредиенты те же, только подача красивей. Такое блюдо можно подать не только на ужин, но и на праздничный стол.

Можно подавать гречку с кальмарами на ужин с салатом из свежих овощей или с домашними соленьями.

Это блюдо отлично подойдёт для поста, когда нельзя есть мясные продукты, но хочется вкусно покушать.

Ингредиенты для приготовления гречки с кальмарами

гречка - 1 стакан

кальмары - 2 шт.

лук репчатый - 1 шт.

морковь - 1 шт.

растительное масло - 1-2 ст.л.

Способ приготовления гречки с кальмарами

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления гречки с кальмарами.

Сначала запарьте гречку. Для этого возьмите небольшую кастрюльку, положите в неё гречку и залейте 1 стаканом кипятка. Оставьте на 10 минут. Если есть возможность, дайте ей постоять подольше.

Также вы можете использовать и вареную гречку.

Кальмары залейте кипятком и подержите 1-2 минуты. Очистите кальмары и хорошо промойте. Нарежьте их соломкой.

2) Лук и морковку очистите и хорошо вымойте. Морковь натрите на крупной тёрке, лук нарежьте полукольцами.

На сковородку налейте рафинированное растительное масло и обжарьте лук с морковью в течение 5 минут.

3) Добавьте порезанные кальмары на сковородку с овощами. Перемешайте и готовьте ещё пару минут. Добавьте чёрный молотый перец и соль по вкусу.

4) Пока вы готовили овощи с кальмарами, гречка распарилась. Добавьте её в сковородку и хорошо перемешайте. Накройте крышкой и готовьте примерно 5-10 минут. Если будет нужно, добавьте немного воды.

Гречка с кальмарами готова. Разложите по тарелочкам и подавайте к столу.