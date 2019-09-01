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Ужин на скорую руку: гречка с кальмарами

Если у вас мало времени для приготовления ужина, рекомендую приготовить гречку с кальмарами по этому рецепту. Всего за 30 минут у вас будет сытный и вкусный ужин на скорую руку.

 

Ужин на скорую руку: Гречка с кальмарами

 

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Гречка с кальмарами - это необычно, но очень вкусно

Если у вас есть чуть побольше времени на готовку, приготовьте кальмары, фаршированные гречкой. Ингредиенты те же, только подача красивей. Такое блюдо можно подать не только на ужин, но и на праздничный стол.

 

Можно подавать гречку с кальмарами на ужин с салатом из свежих овощей или с домашними соленьями.

 

Это блюдо отлично подойдёт для поста, когда нельзя есть мясные продукты, но хочется вкусно покушать.

Ингредиенты для приготовления гречки с кальмарами

  • гречка - 1 стакан
  • кальмары - 2 шт.
  • лук репчатый - 1 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • растительное масло - 1-2 ст.л.

Ингредиенты для приготовления гречки с кальмарами

Способ приготовления гречки с кальмарами

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления гречки с кальмарами.

 

Сначала запарьте гречку. Для этого возьмите небольшую кастрюльку, положите в неё гречку и залейте 1 стаканом кипятка. Оставьте на 10 минут. Если есть возможность, дайте ей постоять подольше.

 

Также вы можете использовать и вареную гречку.

 

Кальмары залейте кипятком и подержите 1-2 минуты. Очистите кальмары и хорошо промойте. Нарежьте их соломкой.

 

Кальмары очистите и нарежьте фото 1

 

2) Лук и морковку очистите и хорошо вымойте. Морковь натрите на крупной тёрке, лук нарежьте полукольцами. 

 

На сковородку налейте рафинированное растительное масло и обжарьте лук с морковью в течение 5 минут.

 

Обжарьте лук с морковкой фото 2

 

3) Добавьте порезанные кальмары на сковородку с овощами. Перемешайте и готовьте ещё пару минут. Добавьте чёрный молотый перец и соль по вкусу.

 

Добавьте порезанные кальмары фото 3

 

4) Пока вы готовили овощи с кальмарами, гречка распарилась. Добавьте её в сковородку и хорошо перемешайте. Накройте крышкой и готовьте примерно 5-10 минут. Если будет нужно, добавьте немного воды.

 

Добавьте гречку фото 4

 

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Гречка с кальмарами готова. Разложите по тарелочкам и подавайте к столу.

 

ужин на скорую руку гречка с кальмарами

 

Готовим полезный ужин - гречку с кальмарами

 

Гречка с кальмарами и овощами

 

Как быстро приготовить полезный ужин

 


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Автор:
Сегодня, 07:56

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