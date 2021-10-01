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Вкусная тушёная капуста с чечевицей и грибами, рецепт ужина на скорую руку недорого

На огороде один за другим появляются свежие овощи, в лесу - изобилие грибов, так что можно легко сочетать их в одном блюде, получая новые вкусы. Кроме витаминов и минералов, содержащихся в свежей капусте, моркови, помидорах, зелёном укропчике, блюдо богато железом, которое в большом количестве присутствует в чечевице. И всё это дополняется вкусом и ароматом лесных грибов. Тушёная капуста с грибами и чечевицей - полностью постное блюдо, которое хорошо подойдёт и для диетического питания. Такая вкусная и сочная тушёная квашенная капуста с грибами на сковороде - рецепт ужина на скорую руку. Получается недорого, сытно и полезно.

 

Вкусная тушеная капуста с чечевицей и грибами, рецепт ужина на скорую руку недорого

 

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Необходимые продукты для приготовления тушёной квашенной капусты с грибами:

  • 300 г свежей белокочанной капусты
  • 0,5 стак. чечевицы
  • 2 моркови
  • 200 г отварных/замороженных лесных грибов
  • 1 помидор
  • 100 мл воды
  • пучок свежего укропа
  • 1 луковица 
  • масло растительное
  • соль
  • перец чёрный молотый

Приготовление тушёной квашенной капусты с грибами на сковороде:

1. Чечевицу промыть, залить водой и поставить на огонь. Лесные грибы (могут быть использованы любые, которые есть в наличии) отжать от лишней жидкости и выложить на хорошо разогретую с растительным маслом сковородку. Если грибы крупные, их нужно разрезать на несколько частей, но сильно измельчать не стоит, они должны хорошо чувствоваться в блюде.

 

Выложить грибы на сковороду, фото 1

 

2. Туда же отправить и нарезанную кольцами или полукольцами (в зависимости от толщины корнеплода) морковь и лук репчатый. Обжаривать всё вместе до лёгкого золотистого цвета овощей.

 

Добавить лук и морковь, фото 2

 

3. Свежую белокочанную капусту нашинковать и выложить в сковородку. Огонь на всех этапах должен быть средним, если его уменьшить, из капусты выделится жидкость и масса начнёт тушиться. Жарить, постоянно помешивая, крышкой не накрывать.

 

Добавить капусту, фото 3

 

4. Чечевицу сварить до полуготовности (~20 минут после закипания). Очень важно не доводить её до полной готовности, чечевица должна остаться немного твердоватой, чтобы она в процессе своего дальнейшего приготовления впитала в себя ароматы грибов и овощей. Воду слить и выложить чечевицу в сковородку, когда капуста станет мягкой.

 

Добавить чечевицу, фото 4

 

5. Всё перемешать, подлить при необходимости чуть воды, огонь уменьшить и продолжать приготовление под крышкой. Когда чечевица приготовится, добавить кубики помидора, посолить и приправить блюдо.

 

Добавить помидор, фото 5

 

6. Выложить нарезанную зелень укропа.

 

Добавить укроп, фото 6

 

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7. После этого протушить ещё 1-2 минутки, огонь под сковородкой выключить и оставить тушёную капусту с грибами и чечевицей на 10-15 минут. При подаче украсить свежей зеленью. Такая тушёная капуста с чечевицей и грибами хороша как в горячем, так и в холодном виде.

 

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Тушеная капуста с чечевицей, пошаговый рецепт с фото


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Автор:
Вчера, 08:03

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