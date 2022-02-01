Нежные оладьи из молодых кабачков: как сделать так, чтобы они были в меру пышными и не очень жирными? Всё дело в разрыхлителе и консистенции теста. Этот быстрый рецепт кабачковых оладий на сковороде — хит сезона на кухне последнюю пару лет. Раньше я думала, что все так же жарят кабачки, но после восхищённых слов подруги решила поделиться с вами.

Ингредиенты для приготовления кабачковых оладий на сковороде

кабачок – 1 шт. (небольшого размера)

яйца - 1 шт.

мука – 250–300 г (в зависимости от размера кабачка)

разрыхлитель – 1 ч.л.

растительное масло – 300 мл

Рецепт приготовления кабачковых оладий на сковороде:

1) Натрите кабачок на мелкой тёрке (сначала почистите). Молодой кабачок с мелкими семечками трите целиком, а у не очень молодого кабачка трите только мякоть, без семечек. Вбейте одно яйцо.

2) Муку (250 – 300 г) смешайте с разрыхлителем (1 ч.л.), подсыпьте к кабачку. Вместо разрыхлителя можете добавить 1 ч.л. соды, гашёной 1 ст.л. уксуса. Соду при этом добавляйте не в муку, а к кабачку с яйцом, и только потом туда - муку. Я заметила, что с разрыхлителем оладьи получаются нежнее, чем с содой, но при этом, с содой оладьи лучше поднимаются.

3) Замесите тесто. Тесто должно быть очень густым, оно должно держаться на ложке, а не стекать с неё. Если тесто будет жидким, оладьи получатся слишком жирными, а это не очень вкусно и сосем не полезно.

4) Разогрейте растительное масло (300 мл), дождитесь, когда оно начнёт «шкварчать», для оладий набирайте полную столовую ложку теста, другой столовой ложкой снимая его и выкладывая в масло. Жарьте оладьи с обеих сторон по 30-40 сек. За это время они пропекутся, но останутся нежными внутри.

Кабачковые оладьи особенно хороши, когда они только что со сковороды, но и холодные вполне вкусные.

Оладьи хороши как самостоятельное блюдо, и как дополнительная закуска к ужину. Подавайте их со сметаной, овощами или мясом. Также отлично будет подать к ним парочку разных соусов — тартар, горчичный или сметанный с чесноком.