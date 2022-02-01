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Быстрый рецепт кабачков кружочками на сковороде в кляре

Кабачки кружочками на сковороде в кляре – это быстрое и простое овощное блюдо, рецепт, который чаще всего готовят с приходом жаркой погоды. В это время овощи уже можно покупать без опасения за своё здоровье, да и цена не такая высокая, как весной или зимой. На приготовление кабачков в кляре у вас уйдёт примерно двадцать минут, что совсем не много.

 

Быстрый рецепт кабачков кружочками на сковороде в кляре

 

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Ингредиенты для приготовления кабачков кружочками на сковороде в кляре

  • кабачки – 1 шт.,
  • яйца куриные – 2 шт.,
  • соль – по вкусу,
  • орегано – по вкусу,
  • мука пшеничная – 3-4 ст. ложки,
  • растительное масло – для жарки.

Рецепт приготовления кабачков кружочками на сковороде в кляре

1) Кабачки помойте, удалите хвостики и нарежьте их кружочками. Толщина должна быть не более 1 см. Просто, если будут слишком толстые кружочки, то они не прожарятся, а если слишком тонкие, то рискуете кушать кляр, а не кабачок.

 

кабачки нарезать фото 1

 

2) Для кляра вбейте куриные яйца в любую миску, удобную для его приготовления.

 

разбейте яйца фото 2

 

3) Добавьте соль по своему вкусу.

 

добавьте соль фото 3

 

4) Затем засыпьте любимые специи. Например, отлично подойдёт орегано, кориандр, базилик.

 

добавьте специи фото 4

 

5) Взбейте кляр венчиком до однородности.

 

взбейте кляр венчиком фото 5

 

6) В другую тарелку насыпьте пшеничную муку, в которой потом нужно будет обвалять кружочки из кабачков.

 

подготовьте муку, фото 6

 

7) В сковороду налейте масло, подождите, пока оно нагреется немного. Затем берёте кабачок, обмакиваете в яйцо и обваливаете в муке. Затем снова яйцо, и снова мука. Выкладываете на сковороду и обжариваете до появления золотой корочки.

 

обжарьте на масле с обоих сторон фото 7

 

Готовые кабачки в кляре выложите на тарелку или на бумажное полотенце, чтобы оно впитало весь жир. Затем подавайте к столу. Можно со сметаной или майонезом. Можно очистить и нарезать чеснок. Также вариант – сделать чесночный соус.

 

быстрый рецепт кабака в кляре с пошагвыми фото

 

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Вкусный и простой рецепт, который под силу даже младшим школьникам. А сейчас кабачки доступны круглый год. И если вы вместе с школьником сделаете его 2 раза, то уже  через неделю ребёнок сможет порадовать родителей собственноручно приготовленным ужином или завтраком.


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Автор:
Сегодня, 08:07

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