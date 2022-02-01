Быстрый рецепт кабачков кружочками на сковороде в кляре

Кабачки кружочками на сковороде в кляре – это быстрое и простое овощное блюдо, рецепт, который чаще всего готовят с приходом жаркой погоды. В это время овощи уже можно покупать без опасения за своё здоровье, да и цена не такая высокая, как весной или зимой. На приготовление кабачков в кляре у вас уйдёт примерно двадцать минут, что совсем не много.

Ингредиенты для приготовления кабачков кружочками на сковороде в кляре

кабачки – 1 шт.,

яйца куриные – 2 шт.,

соль – по вкусу,

орегано – по вкусу,

мука пшеничная – 3-4 ст. ложки,

растительное масло – для жарки.

Рецепт приготовления кабачков кружочками на сковороде в кляре

1) Кабачки помойте, удалите хвостики и нарежьте их кружочками. Толщина должна быть не более 1 см. Просто, если будут слишком толстые кружочки, то они не прожарятся, а если слишком тонкие, то рискуете кушать кляр, а не кабачок.

2) Для кляра вбейте куриные яйца в любую миску, удобную для его приготовления.

3) Добавьте соль по своему вкусу.

4) Затем засыпьте любимые специи. Например, отлично подойдёт орегано, кориандр, базилик.

5) Взбейте кляр венчиком до однородности.

6) В другую тарелку насыпьте пшеничную муку, в которой потом нужно будет обвалять кружочки из кабачков.

7) В сковороду налейте масло, подождите, пока оно нагреется немного. Затем берёте кабачок, обмакиваете в яйцо и обваливаете в муке. Затем снова яйцо, и снова мука. Выкладываете на сковороду и обжариваете до появления золотой корочки.

Готовые кабачки в кляре выложите на тарелку или на бумажное полотенце, чтобы оно впитало весь жир. Затем подавайте к столу. Можно со сметаной или майонезом. Можно очистить и нарезать чеснок. Также вариант – сделать чесночный соус.

Вкусный и простой рецепт, который под силу даже младшим школьникам. А сейчас кабачки доступны круглый год. И если вы вместе с школьником сделаете его 2 раза, то уже через неделю ребёнок сможет порадовать родителей собственноручно приготовленным ужином или завтраком.