Быстрый рецепт жареного кабачка на сковороде с кунжутом с фото
Лёгкое блюдо из кабачков, обжаренных с использованием необычной панировочной смеси из сухарей и кунжутного семени, понравится любителям хрустящей корочки с восточным ароматом. Обжаренные с двух сторон молодые кабачки пропитаются лёгким ароматом кунжутных зёрен, а приятная горчинка подчеркнёт лёгкий мягкий вкус сочных овощей.
Для приготовления жареного кабачка на сковороде с кунжутом нам понадобится:
- Кабачки – 2-3 шт.
- Кунжутные семечки – 50 гр.
- Сухари белые – 50 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 2 ст.л.
- Соль, специи – по желанию и вкусу
- Растительное масло – для жарки
Приготовление жареного кабачка на сковороде с кунжутом
Зёрнышки кунжута являются основой многих традиционных блюд азиатской кухни. Из «сезама» – так на Востоке называют эти ароматные семена – готовят и халву, и козинак, и пасту «тахини», а также добавляют в овощные и мясные блюда. Высокое содержание кальция и кислот, снижающих уровень холестерина в крови, а также витаминов и незаменимого растительного белка позволяет включать блюда из кунжута в детское и диетическое меню.
1) Если вы собираетесь подавать это вкусное и ароматное блюдо на праздничный стол, то стоит уделить внимание отбору кабачков. Кабачки выбираем среднего размера, чтобы колечки получились одинаковыми. Нарезаем кабачки на кружочки, толщиной примерно 5-6 мм.
2) В разных ёмкостях подготовим панировку, взбитые яйца с добавлением специй или чёрного перца, подсоленную муку и смешанные кунжутные зёрна с белыми сухарями в равных частях.
3) Поскольку нарезанные кабачки сразу выпускают сок, их нужно подготовить к основной панировке. Чтобы панировка не отслаивалась, обваливаем кольца кабачков в муке и откладываем их примерно на 5 минут, чтобы мука слегка впиталась.
4) Далее припудренные мукой кабачки опускаем в яичную смесь. Обмакиваем хорошенько с двух сторон.
5) После яйца кабачки погружаем в сухари с кунжутом, так же с двух сторон равномерно, чтобы не осталось просветов.
6) Обжариваем запанированные кабачки на растительном масле с обеих сторон, до золотистой хрустящей корочки.
7) Складываем кабачки на тарелку и даём полностью остыть. Подаём с чесночным соусом!
А теперь о пользе этого блюда. Обжаренный белый или чёрный кунжут легче усваивается организмом в качестве панировки для кабачков. Пищеварительные ферменты кабачкового сока и волокнистая мякоть свежих овощей прекрасно сочетаются с хрустящими, свежими хлебными сухарями и кунжутными семенами, славящимися непревзойдёнными антиоксидантными свойствами. Кабачки в кунжутной панировке готовятся быстро, но долго хранятся благодаря антибактериальному свойству масла, содержащегося в семенах кунжута. Энергетическая ценность и широкий спектр целительных свойств этого блюда из кабачков в кунжуте подтолкнёт тех, кто заботится о собственном здоровье, время от времени радовать близких необычным кулинарным изыском с восточным ароматом крошечного семени.
Приятного вам аппетита!
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