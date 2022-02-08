Быстрый рецепт винегрета с солеными огурцами на скорую руку
Во времена СССР, да и сегодня винегрет остается одним из самых популярных салатов. Эту овощную закуску принято готовить в зимнее время, когда достать свежие овощи проблематично. Конечно, в наше время все свежее можно найти и зимой, но винегрет свои позиции сдавать не собирается. Этот быстрый рецепт винегрета с солеными огурцами на скорую руку — выручит в период, когда перед зарплатой в кошельке пусто. Этот традиционный и вкусный салат, который не требует много времени на приготовление, а на столе выглядит ярко и красочно.
Ингредиенты для приготовления винегрета с солеными огурцами на скорую руку:
- 1 соленый огурец.
- 1 луковица.
- 2 картофелины.
- 1 маленькая свекла или половина большой.
- 1 луковица.
- 1 морковина.
- 2 ст.л. растительного масла.
- 1 ч.л. уксуса.
- Перец.
Приготовление винегрета с солеными огурцами:
1) Картофель, морковь, свеклу вымой и отвари в кожуре до готовности (проверяй ее ножом). Свеклу вари отдельно. Учти, что на ее приготовление требуется больше времени, чем для моркови и картофеля.
2) Сваренные овощи остуди и сними с них кожуру.
3) Нарежь картофель и морковь кубиками.
4) Свеклу также измельчи кубиками.
5) Аналогичным образом нарежь и лук.
6) Соленый огурец измельчи кубиком. Слегка прижми его и слей выделившуюся жидкость.
7) Приготовь заправку. Соедини масло, уксус и перец. Количество уксуса регулируй по собственному усмотрению – кому-то нравится более кислый салат, кому-то нет.
8) Соедини все овощи. Полей их заправкой, перемешай. На этом этапе можешь добавить соли по вкусу. В заправку ее добавлять не стоит, поскольку огурец сам по себе соленый, и можно «переборщить». Салат готов.
Полезные советы:
- Заправленный винегрет не стоит хранить в холодильнике дольше 12 часов.
- Чтобы свекла не окрашивала другие продукты, после нарезки полей ее небольшим количеством растительного масла и перемешай.
- Вышеописанный рецепт винегрета можно разнообразить, добавив к овощам зеленый горошек, селедку, отваренную или консервированную фасоль, квашеную капусту, соленые или маринованные грибы. Также можно подавать винегрет к селедке или грибам отдельно, в качестве гарнира.
Чтобы уменьшить потерю полезных веществ овощами при варке, заливай их горячей водой. Так же винегрет не принято готовить с майонезом – только с заправкой на основе растительного масла.
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