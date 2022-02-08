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Быстрый рецепт винегрета с солеными огурцами на скорую руку

Во времена СССР, да и сегодня винегрет остается одним из самых популярных салатов. Эту овощную закуску принято готовить в зимнее время, когда достать свежие овощи проблематично. Конечно, в наше время все свежее можно найти и зимой, но винегрет свои позиции сдавать не собирается. Этот быстрый рецепт винегрета с солеными огурцами на скорую руку — выручит в период, когда перед зарплатой в кошельке пусто. Этот традиционный и вкусный салат, который не требует много времени на приготовление, а на столе выглядит ярко и красочно. 

 

Быстрый рецепт винегрета с солеными огурцами на скорую руку

 

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Ингредиенты для приготовления винегрета с солеными огурцами на скорую руку:

  • 1 соленый огурец. 
  • 1 луковица. 
  • 2 картофелины. 
  • 1 маленькая свекла или половина большой. 
  • 1 луковица. 
  • 1 морковина. 
  • 2 ст.л. растительного масла. 
  • 1 ч.л. уксуса.
  • Перец. 

Приготовление винегрета с солеными огурцами:

1) Картофель, морковь, свеклу вымой и отвари в кожуре до готовности (проверяй ее ножом). Свеклу вари отдельно. Учти, что на ее приготовление требуется больше времени, чем для моркови и картофеля. 

 

овощи отварить фото 1

 

2) Сваренные овощи остуди и сними с них кожуру. 

 

овощи очистить фото 2

 

3) Нарежь картофель и морковь кубиками. 

 

Нарезать картофель и морковь фото 3

 

4) Свеклу также измельчи кубиками. 

 

Нарезат свеклу кубиками фото 4

 

5) Аналогичным образом нарежь и лук. 

 

Нарезать лук фото 5

 

6) Соленый огурец измельчи кубиком. Слегка прижми его и слей выделившуюся жидкость. 

 

Огурец нарезать фото 6

 

7) Приготовь заправку. Соедини масло, уксус и перец. Количество уксуса регулируй по собственному усмотрению – кому-то нравится более кислый салат, кому-то нет. 

 

Приготовить заправку фото 7

 

8) Соедини все овощи. Полей их заправкой, перемешай. На этом этапе можешь добавить соли по вкусу. В заправку ее добавлять не стоит, поскольку огурец сам по себе соленый, и можно «переборщить». Салат готов.

 

Смешать салат фото 8

 

Полезные советы:

  • Заправленный винегрет не стоит хранить в холодильнике дольше 12 часов. 
  • Чтобы свекла не окрашивала другие продукты, после нарезки полей ее небольшим количеством растительного масла и перемешай. 
  • Вышеописанный рецепт винегрета можно разнообразить, добавив к овощам зеленый горошек, селедку, отваренную или консервированную фасоль, квашеную капусту, соленые или маринованные грибы. Также можно подавать винегрет к селедке или грибам отдельно, в качестве гарнира.

как приготовить винегрет с соленым огурцом

 

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Чтобы уменьшить потерю полезных веществ овощами при варке, заливай их горячей водой. Так же винегрет не принято готовить с майонезом – только с заправкой на основе растительного масла


 (голосов: 1)
Автор:
8 февраля 2022

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