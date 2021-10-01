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Быстрый томатный суп с сосисками, рецепт ужина на скорую руку недорого

Большинство семей привыкло обедать сытными и наваристыми супами, щами или борщом. Однако возможность сварить полноценное первое блюдо есть не всегда. Именно в эти моменты выручит быстрый томатный суп с сосисками, который готовится недолго, но при этом не уступает другим жидким блюдам ни по вкусу, ни по сытности. Удобно, что ингредиенты можно дополнить, и каждый раз быстрый томатный суп с сосисками будет уже другим. Этот рецепт ужина на скорую руку обойдётся недорого вашему кошельку, а сыта будет вся семья.

 

Быстрый томатный суп с сосисками, рецепт ужина на скорую руку недорого

 

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Необходимые ингредиенты для томатного супа с сосисками:

  • бульон (или вода) – примерно 2,5 литра,
  • мелкая вермишель (из твёрдых сортов пшеницы) – 150 грамм,
  • сосиски – 4-5 шт.,
  • небольшая луковица – 1 шт.,
  • чеснок – 2 зубчика,
  • томатная паста – 1-2 столовые ложки,
  • соль, чёрный перец, мелконарубленная зелень – по вкусу,
  • подсолнечное масло – для зажарки.

ингредиенты для томатного супа с сосисками

Примечания: 

1 – сосиски следует выбирать качественные и слегка подкопчённые, чтобы они не расползлись во время отваривания;

2 – томатную пасту можно заменить измельчёнными в пюре свежими помидорами, с ними суп будет ещё ароматнее и вкуснее;

3 – количество бульона можно корректировать, делая суп более жидким или наоборот – густым.

Описание процесса приготовления быстрого томатного супа с сосисками:

1) Луковицу и зубчики чеснока очистить от шелухи, мелко порубить ножом и обжарить до прозрачности на подсолнечном масле.

 

Лук и чеснок обжарить, фото 1

 

2) Сосиски освободить от плотной оболочки, нарезать кружочками или небольшими брусочками и добавить к обжаривающемуся луку с чесноком.

 

Добавить нарезанные сосиски, фото 2

 

3) Вслед за сосисками заложить в сковороду соль, немного чёрного перца и томатную пасту. Обжарить всё вместе около 3 минут, периодически помешивая, чтобы овощи не пригорели, а сосиски лишь слегка подрумянились.

 

Добавить томатную пасту, фото 3

 

4) Бульон поставить на огонь и довести до кипения. Забросить в кастрюлю макаронные изделия и варить, периодически помешивая, чтобы вермишель не слиплась.

 

Отварить макароны, фото 4

 

5) Добавить в суп зажарку – обжаренные в томате лук и сосиски, и продолжить варить его до полной готовности вермишели.

 

Добавить томаты в бульон, фото 5

 

6) В конце приготовления томатный суп по вкусу посолить, приправить перцем и зеленью, а затем выключить огонь и оставить суп на 20 минут, чтобы он настоялся.

 

Добавить специи и зелень, фото 5

 

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6) Подавать быстрый томатный суп с сосисками горячим. Лучше всего его вкус оттенит горстка свежей зелени и долька свежего лимона, заложенные непосредственно в тарелку.

 

Как приготовить быстрый суп с томатом и сосисками

 

Самый вкусный и быстрый рецепт ужина, суп с сосисками, недорого


 (голосов: 1)
Автор:
Сегодня, 08:07

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