Быстрый томатный суп с сосисками, рецепт ужина на скорую руку недорого

Большинство семей привыкло обедать сытными и наваристыми супами, щами или борщом. Однако возможность сварить полноценное первое блюдо есть не всегда. Именно в эти моменты выручит быстрый томатный суп с сосисками, который готовится недолго, но при этом не уступает другим жидким блюдам ни по вкусу, ни по сытности. Удобно, что ингредиенты можно дополнить, и каждый раз быстрый томатный суп с сосисками будет уже другим. Этот рецепт ужина на скорую руку обойдётся недорого вашему кошельку, а сыта будет вся семья.

Необходимые ингредиенты для томатного супа с сосисками:

бульон (или вода) – примерно 2,5 литра,

мелкая вермишель (из твёрдых сортов пшеницы) – 150 грамм,

сосиски – 4-5 шт.,

небольшая луковица – 1 шт.,

чеснок – 2 зубчика,

томатная паста – 1-2 столовые ложки,

соль, чёрный перец, мелконарубленная зелень – по вкусу,

подсолнечное масло – для зажарки.

Примечания:

1 – сосиски следует выбирать качественные и слегка подкопчённые, чтобы они не расползлись во время отваривания;

2 – томатную пасту можно заменить измельчёнными в пюре свежими помидорами, с ними суп будет ещё ароматнее и вкуснее;

3 – количество бульона можно корректировать, делая суп более жидким или наоборот – густым.

Описание процесса приготовления быстрого томатного супа с сосисками:

1) Луковицу и зубчики чеснока очистить от шелухи, мелко порубить ножом и обжарить до прозрачности на подсолнечном масле.

2) Сосиски освободить от плотной оболочки, нарезать кружочками или небольшими брусочками и добавить к обжаривающемуся луку с чесноком.

3) Вслед за сосисками заложить в сковороду соль, немного чёрного перца и томатную пасту. Обжарить всё вместе около 3 минут, периодически помешивая, чтобы овощи не пригорели, а сосиски лишь слегка подрумянились.

4) Бульон поставить на огонь и довести до кипения. Забросить в кастрюлю макаронные изделия и варить, периодически помешивая, чтобы вермишель не слиплась.

5) Добавить в суп зажарку – обжаренные в томате лук и сосиски, и продолжить варить его до полной готовности вермишели.

6) В конце приготовления томатный суп по вкусу посолить, приправить перцем и зеленью, а затем выключить огонь и оставить суп на 20 минут, чтобы он настоялся.

6) Подавать быстрый томатный суп с сосисками горячим. Лучше всего его вкус оттенит горстка свежей зелени и долька свежего лимона, заложенные непосредственно в тарелку.