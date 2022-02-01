Как победить в споре? Ответ по знаку зодиака

Есть люди, которые обожают спорить и доказывать свою точку зрения. Но если обладатели сильной личности с укоренившимися убеждениями вызывают восхищение во время приведения доводов, то другие, привыкшие отстаивать собственное мнение любой ценой, очень раздражают. Как считают астрологи, то, как человек дискутирует, зависит от зодиакального созвездия, под которым он родился. Поэтому так важно, доказывая собственные аргументы, знать, к какому знаку Зодиака принадлежит оппонент, чтобы правильно строить диалог. Зная, кто человек по знаку Зодиака, вы сможете просто победить в споре.

Как нужно спорить с разными знаками Зодиака

Овен. Этот вспыльчивый и нетерпеливый знак не любит, когда с ним спорят. Овен говорит очень много, громко и торопливо, всегда со стопроцентной уверенностью в своей правоте. Поэтому, чтобы победить его в споре, надо быть спокойным и уравновешенным. Не давая его вывести себя на крики, иначе он почувствует слабину и продолжит давить. А вот рассудительность и хладнокровие этот знак оценит. Телец. Упрямый знак безумно злится, если ему противоречат, особенно в работе. Переубедить их способен терпеливый и рассудительный оппонент, умеющий внимательно слушать, тем самым показывающий, что ценит доводы Тельца. Только с таким спорщиком представители этого зодиакального знака начнут вести себя открыто и даже в конце спора могут попросить прощения, что были не правы. Близнецы. Они прекрасные спорщики, умеющие вести длинные и сложные дискуссии. Но для них важно понимать, что их внимательно слушают. Тогда они расслабляются, думая, что уже победили в споре, и забывают о его сути. Их же оппоненту нельзя терять бдительности. Как только наступит момент, когда Близнец вдруг проколется, его можно, показав свой интеллект, перетянуть на свою сторону. Рак. Обидчивый и переменчивый знак Зодиака, лишённый ясности в дискуссии, но умело манипулирующий при необходимости доказать свою правоту. Рак может даже замолчать, всем видом показывая, насколько расстроен, что его мнение считают неверным. Однако не стоит идти у этого знака на поводу. Нужно действовать без агрессии и с большой осторожностью. Чтобы доказать свою точку зрения, хорошо бы написать письмо с доводами, а потом договориться о встрече. Лев. Очень вспыльчивый знак Зодиака, готовый взорваться в один момент или же, напротив, надолго замолчать, чтобы настоять на своей точке зрения. Не стоит вступать со Львом в эмоциональные баталии – таким образом невозможно выиграть. Он тут же найдёт опровержение слов оппонента. Идеальный вариант победить в споре – это молчать, давая возможность выговориться ему. Постепенно накал страстей утихнет, и Лев потеряет хватку. Дева. Самый дотошный из земных знаков Зодиака, очень точный и часто обидчивый, но не любящий выглядеть глупцом в споре. Поэтому Девы нередко отмалчиваются, им спокойнее держать язык за зубами. Чтобы выйти из спора с этим знаком победителем, надо опираться на факты, а не на эмоции. Объяснить свою точку зрения рационально, сухо и прагматично. Не следует использовать крики и давление. Позже Дева всё сама поймёт. Весы. Это знак равновесия и гармонии, но при этом Весы – самый нерешительный из всех представителей зодиакальных созвездий. Поэтому ему нужно много времени, чтобы понять, что он хочет, думает, чувствует. Во время спора не стоит на него давить, а надо быть понимающим и спокойным. В конце концов, он постарается понять точку зрения оппонента, но не факт, что он согласится с ней. С другой стороны, он прекратит спор, ведь вторая сторона именно этого ждёт от него. Скорпион. Если есть желание доказать свою правоту, нужно сделать так, чтобы Скорпион почувствовал, что его слушают и понимают. Никаких криков и агрессии: он потеряет контроль над собой, и переубедить его будет невозможно. Также немаловажно для его переубеждения правильно строить диалог – задаваемые вопросы должны быть провокационные и желательно задевающие за больные места этого знака. Стрелец. Это один из самых оптимистичных и умных знаков Зодиака, редко вступающий в споры, особенно когда интуитивно понимает, что может его проиграть. Стрельцы лучше отойдут в сторону и сделают по-своему. Однако при желании их всё-таки возможно переубедить в своей правоте. Для этого надо сделать так, чтобы представители этого зодиакального созвездия подумали, что не имеют понятия, о чём говорят. Только так они сдадут свои позиции. Козерог. Он очень амбициозный и решительный, не приемлющий критики. Он может целыми днями спорить, чтобы доказать правоту. Сбить его с толку очень сложно, но возможно. Если сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. Тот, кому удастся разрушить с помощью хладнокровия и хитрости «фундамент правоты» Козерогов, сможет с лёгкостью навязать ему свою точку зрения. Водолей. Этот знак не очень любит спорить, поэтому всеми силами старается избегать дискуссий, окружая себя людьми, поддерживающими его точку зрения. Вызвать его на спор можно, если описать проблему, которую нужно срочно решить, чтобы у него не было времени найти повод уйти или перевести разговор на другую тему. И когда Водолей начнёт всё-таки говорить, его надо внимательно слушать, приводя аргументы, которые выдержали испытание временем. Рыбы. Этот романтичный знак Зодиака сильно обижается, если с ним начинают спорить. Может даже начать давить морально, играя роль жертвы. Ни в коем случае не стоит вестись на его игру. Обязательно следует указать на его ошибки в рассуждениях и непрактичность взглядов на жизнь. Тогда он почувствует себя как рыба, вытащенная на берег, готовая послушать и принять то, что говорят, чтобы снова оказаться в своей привычной среде.

Зная, как победить в споре с разными знаками Зодиака, можно добиться успехов как в общении с близкими людьми, так и с коллегами. Это совсем не сложно.