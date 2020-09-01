ТОП-5: Самые ласковые мужчины по знаку Зодиака

При первом общении тяжело понять, насколько ласков и нежен человек в любви. К тому же, нередко бывает и так, что при первоначальном знакомстве многие кажутся милыми, но со временем показывают свой истинный характер, который может быть вовсе не мягким. Ну и, конечно, бывает и наоборот, когда из-за стеснительности многие скрывают свою нежную натуру. Астрология же редко когда ошибается, поэтому, зная, под каким знаком родился понравившийся человек, можно с точностью сказать, каков он по натуре – ласковый и нежный или же сдержанный в эмоциях. Вот они – самые ласковые мужчины по знаку Зодиака.

Самые ласковые партнёры по знаку Зодиака

Овен. Эти люди в любви нежны и чувственны, особенно в начале отношений. Со временем они могут поменяться, но совсем немного – обниматься и целоваться Овны никогда не перестанут. Тем более нередко объятия и поцелуи этот знак может использовать для того, чтобы поскорее успокоить расстроившегося партнёра, сгладить свою вину или последствия нанесённой обиды, а обижать Овны умеют. Телец. Это супер-ласковый знак Зодиака. Когда они хотят добиться симпатии противоположного пола, то готовы зацеловать и заобнимать его, нашёптывая нежные слова в ушко и трепетно держа за руку. Но даже достигнув своей цели, Тельцы не терпят в отношениях полумер, продолжая оставаться очень заботливыми и ласковыми. Между романтическими жестами и маленькими сюрпризами любимого человека этого знака будут ждать жаркие объятия и поцелуи. Рак. Этот знак ласков как в начале отношений, так и после, ведь показать свою нежность для него счастье, но, правда, в ответ он ждёт того же от своего партнёра. Раки могут весь вечер не отпускать вторую половинку из своих объятий, впитывая её запах волос, чувствуя тепло и ощущая дыхание, подстраиваясь под него. Их ласковость доходит до мании, Рак может обидеться, если партнёру вдруг нужно срочно уйти, когда он не готов отпускать. Козерог. Всегда занятые работой и бизнес-делами Козероги не воспринимаются, как люди нежные и заботливые. Но это вовсе не так – ради свидания с любимым человеком они готовы бросить всю свою работу, чтобы поскорее прикоснуться, обнять и поцеловать своего партнёра, ну а потом, конечно, уединиться в постели. Однако вторая половинка должна помнить, что вся нежность может исчезнуть в мгновенье, если стать на пути Козерогов, решающих деловые вопросы - они в этот момент превращаются в строгих и непоколебимых людей, которым явно не до ласки. Рыбы. Под этим знаком рождаются очень ласковые и заботливые люди, готовые круглосуточно демонстрировать свои чувства второй половинке. Рыбы романтики от природы, поэтому могут обычный вечер превратить в супер-романтическое незабываемое свидание. Только партнёру нужно помнить о том, насколько чувственен этот знак, поэтому ему тоже стоит периодически устраивать маленькие любовные сюрпризы для Рыбок.

Проявлять чувства могут не все, однако нужно учиться данному качеству. Особенно повезло в этом вопросе тем, у кого самые ласковые партнёры по знаку Зодиака. Ведь живя рядом с ними, можно перенять их романтические привычки, сделав отношения более трепетными и нежными.