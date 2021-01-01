ТОП-5: Самые сентиментальные и чувствительные знаки Зодиака

Некоторые зодиакальные созвездия славятся своим романтизмом и сентиментальностью, так как живут часто сердцем. Они ставят свои чувства и эмоции на первое место, когда дело касается любви. Под какими звёздами рождаются эти чувственные личности, можно узнать ниже.

5 самых сентиментальных и чувствительных знаков Зодиака

Телец. Рождённые под этим знаком - очень романтичные люди, они настолько привязываются к своей второй половинке, что даже в мыслях не могут представить измену. Тельцы по своей природе однолюбы, поэтому своего избранника, даже если отношения с ним сложились не самым лучшим образом, помнят всю жизнь. В семейных отношениях они не позволят себе походов налево, так как брачный партнёр для них превыше всего. Часто представители этого знака, даже чувствуя, что в семье не всё гладко складывается, оттягивают как сам откровенный разговор, чтобы ни в коем случае не узнать печальную правду, так и решение поставить финальную точку в отношениях, цепляясь за любую связующую мелочь. Рыбы. Представители этого знака настолько чувствительны и наивны, что часто действуют спонтанно в отношениях с противоположным полом, полагаясь только на эмоции, а не на разум, из-за чего часто навлекают на себя большие неприятности и разочарования. Рыбы – эмпатичны, они привыкли жертвовать собой ради блага других. А так как они не могут вынести страдания, то обычно придумывают себе идеальный мир, в котором нет места обману, лжи и изменам. Из-за этого нередко они не замечают, что происходит вокруг них, в том числе и в любовных отношениях, в которых они продолжают растворяться, даже если партнёр давно уже живёт своей жизнью. Рак. У этого знака нет полумер в чувствах – ради любви он готов жертвовать всем на свете. Раки – романтичные, ласковые и чувственные натуры, поэтому они даже трогательный фильм смотрят со слезами на глазах, не говоря уже о собственных отношениях. В них они постоянно ищут баланс с любимым человеком, чтобы он себя чувствовал всегда счастливым. Представители этого созвездия могут пойти на любой подвиг, если этого захочет вторая половинка, или же отдать последнее ради мечты любимого, понимая, что это может подарить ему большую радость, а значит сделать и Рака самым счастливым человеком на свете. Стрелец. Хотя этот знак иногда кажется очень поверхностным и сосредоточенным на себе и своих потребностях, но ради любви он готов на любые жертвы. Он позволяет своим чувствам играть главную роль даже во время нелёгких жизненных решений. Стрельцы – верные и преданные как любимому человеку, так и своим друзьям – готовы прийти на помощь по первому зову. Однако, если встанет выбор между приятелями и любовью, то этот знак, не раздумывая, выберет последнее. Так как любимого он всегда ставит превыше всего, окружая его вниманием, романтизмом и сентиментальностью – они готовы публично признаваться в своих чувствах, не страшась ни осуждения, ни зависти. Весы. Они постоянно ищут во всём баланс, поэтому для его достижения в паре готовы на любые собственные жертвы. Ради мира в отношениях Весы терпят безразличие и равнодушие к себе своего партнёра, давая ему время всё изменить к лучшему. Если же всё-таки этого не происходит, то представители этого знака могут начать откровенный разговор, чтобы понять, почему человек поступает таким образом, и что-то исправить, либо поставить точку на отношениях. Если же в семье царит гармония и полное взаимопонимание, то Весы, будучи по своей природе сентиментальными, заваливают своего любимого подарками, сюрпризами, чтобы каждый день был похож на праздник.

Самые сентиментальные знаки Зодиака долго живут прошлыми отношениями, вспоминая всё в подробностях. Именно поэтому их так легко снова завоевать. К тому же, представители этих созвездий с лёгкостью идут на компромиссы в паре, лишь бы сохранить в ней гармонию, любовь и мир.