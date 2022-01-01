Как привлечь любовь, богатство, здоровье и успех в 2022 году? Приметы на новый год 2022, год Водяного Тигра 

2022 год пройдёт под знаком Водяного Тигра – полосатого красавца с сильным и непредсказуемым характером. Поэтому во время его правления нужно вести себя осторожно, но целеустремлённо; ни в коем случае нельзя отказываться от своей мечты, даже если на пути и встречаются преграды; надо подмечать тайные знаки, которые помогут избежать неприятностей и улучшить жизненные условия в будущем. Так, приметы на новый год 2022, год Водяного Тигра, привлекут деньги, успех, здоровье, любовь и счастье.

Как привлечь богатство и успех в Новом году?

Важно, чтобы с 31 декабря и до 14 января в кошельке каждого члена семьи лежала купюра жёлтого, белого или любого светлого цвета, завёрнутая в чёрную бумагу. Такое сочетание напоминает окрас хозяина года, поэтому он постарается сохранить свою шкуру в целости и сохранности, тем самым привлечёт финансовое благополучие.

Чтобы в доме всегда было сытно, нужно новогодний стол накрыть жёлтой тканью – цветом богатства и роскоши. Посуду важно выбрать с позолотой, например, тарелки или чашки, стаканы с золотистой каёмкой.

Так как Тигр ненавидит безделушки, подарки к Новому году нужно дарить практичные и дорогие. По крайней мере, дорогостоящие презенты должны получить члены семьи, чтобы подарки в новогоднюю ночь не были вынесены из дома.

Тигр принадлежит к кошачьим, поэтому ему придётся по вкусу аромат мяты, листочки которой можно разложить по углам или на полочке, тем самым привлекая в дом удачу и успех.

Ёлку (важно, чтобы она была настоящая, так как Тигр любит всё живое и тёплое) надо украсить золотыми, голубыми и оранжевыми игрушками, а также повесить денежные купюры, но только так, чтобы они не были всем заметны, например ближе к стволу. Тогда в доме не будут переводиться деньги.

Если хозяйка случайно порежется во время приготовления новогодних блюд, то весь год будет прибыльный.

Как привлечь любовь в Новом году?

Если в семье царит любовь и гармония, то важно ничего не менять в убранстве дома, можно лишь добавить что-то красное. Те же, кто хочет изменить ситуацию на любовном фронте, должны сделать перестановку, декорировав помещение яркими цветами.

Чтобы не было в семье ссор и конфликтов, нужно приобрести сувенир в виде домика, а если есть домашняя кошка, то ей сделать подарок – домик или лежанку. Тигр оценит старания по отношению к своему собрату и привлечёт в дом любовь, взаимопонимание и гармонию.

Если человек одинок и мечтает найти родственную душу, ему надо повесить на ёлку игрушку в виде сердца, а на стол поставить семь свечей, и обязательно в полночь быть не дома (можно даже выйти на лестничную площадку или на улицу), чтобы выпить бокал шампанского с противоположным полом. А если к тому же, выйдя из дома, он увидит кота, то в 2022 году ему точно повезёт в любви.

Как забеременеть в 2022 году?

Нужно пригласить на Новогодний праздник семейную пару с маленьким ребёнком. Пусть женщина, которая хочет забеременеть, покормит его с ложки, а после воспользуется ею для того, чтобы что-то съесть самой.

Необходимо найти беременную кошечку, покормить её, а после погладить ей живот.

Если пара мечтает стать родителям в год Тигра, то им нужно купить себе покрывало или постельное бельё тигровой расцветки. Постелить его в ночь с 31 декабря на 1 января, чтобы, лёжа на нём в новогоднюю ночь, загадать своё желание зачать ребёнка.

Приобрести погремушку и положить её под ёлку. 1 января ею пошуметь дома, чтобы привлечь в семью хозяина этой игрушки. Считается, что если греметь погремушкой весь январь, то уже в феврале женщина узнает о своей беременности.

Как улучшить здоровье?

Нужно приобрести полотенце в полоску, умыться и вытереться им. А после дать ему высохнуть и пользоваться только по необходимости, когда что-то начинает болеть, например, голова на погоду. Боль очень быстро пройдёт.

Жёлтый платок повязать на голову вечером 31 декабря и не снимать его до полуночи. Как только пробьёт последний удар курантов, платок снять, завернуть в чёрную ткань и спрятать туда, где никто не сможет найти, но выбрасывать нельзя, так как кто-то может раскрыть чёрную ткань, и болезни снова вернутся. Если же всё сделать правильно, то все недуги пройдут стороной, забрав и прошлые, даже хронические.

Выйти 1 января из дома и посмотреть, кто первый встретится. Если мужчина, то все болезни исчезнут. А вот после первой встреченной в этот день женщины нужно трижды плюнуть через плечо.

Все приметы на новый год 2022, год Водяного Тигра, связаны с этим животным, поэтому обязательно нужно помнить об этом и постараться ему во всём угождать, начиная от правильно подобранных блюд (побольше дичи) и заканчивая одеждой, которая должна напоминать тигровый окрас.