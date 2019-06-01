Суккулент погибает! Как спасти загнивший суккулент (на примере крупной хавортии)

Городские жители любят украшать подоконники своей квартиры различными цветами. Огромную популярность приобретают экзотические растения. Что делать, если ваш суккулент погибает? Ухаживать за ними довольно сложно, придётся приложить максимум усилий. Основная проблема, с которой сталкиваются цветоводы при выращивании суккулента – это загнивание корневой части. Что делать, если суккулент погибает? Чтобы исправить ситуацию, придётся действовать незамедлительно. В этом мастер-классе вы узнаете, как спасти загнивший суккулент на примере крупной хавортии.

Как спасти загнивший суккулент?

Если суккулент начал гнить, придётся выполнить ряд действий:

Извлекаем растение из горшка, осматриваем корневую систему.

Перед работой инструменты необходимо продезинфицировать.

Загнившие участки срезаем.

Не жалеем растение. Срезать нужно абсолютно все поврежденные части. Иначе гниль будет продолжать распространяться.

Даем растению несколько дней отдохнуть и просохнуть. Корневую часть обрабатываем Корневином.

Выкладываем суккулент на почву. Через 2 недели появятся новые корни.

Как только покажутся молодые корешки, высаживаем растение в новый горшок.

Уход за суккулентами

Чтобы цветы радовали своим привлекательным внешним видом долгое время, за ними необходимо правильно ухаживать. После обработки корневой части требуется соблюдать определённые условия содержания. Прежде всего стоит обратить внимание на следующее:

температурный режим;

полив;

подкормка;

обрезка.

Температурный режим

Для выращивания суккулентов необходимо подобрать хорошо освещённое место, небольшое затемнение допустимо. Западная или восточная сторона будет наилучшим вариантом.

Растения предпочитают расти при температуре 22 градуса днём, ночная температура не должна быть ниже 18-20 градусов.

Цветоводам необходимо знать, что при высокой влажности воздуха и низкой температуре корневая система начнёт гнить. Поэтому следует регулярно проветривать помещение, где произрастают суккуленты.

Полив растения

Поливу следует уделить особое внимание, он должен быть умеренным и регулярным. В осенний и весенний периоды увлажнять грунт нужно несколько раз в неделю. Зимой количество поливов придётся снизить, несколько раз в месяц будет достаточно.

Полив проводится следующим образом:

Поверхность суккулента слегка смачивают водой. При этом верхний слой должен немного подсохнуть, в противном случае произойдет загнивание корневой системы. Важно следить за тем, чтобы в центре куста не собиралась жидкость. Это может стать причиной загнивания розетки. В летний период нельзя оставлять воду в поддоне. Это может оказать губительное воздействие на корневую систему. Иногда достаточно поливать суккулент, просто наливая воду в поддон. Растение само возьмёт необходимое количество влаги и, таким образом, не будет загнивать.

Обрезка суккулента

Обрезать растения необходимо аккуратно и только в декоративных целях. Такая простая процедура позволит придать кусту привлекательную форму.

Подкормка комнатного растения

Суккуленты, как и другие растения, нуждаются в дополнительном питании. С этой целью требуется проводить подкормки. Вносить удобрения желательно в период с весны до осени, несколько раз в месяц будет достаточно. В зимний период проводить подкормку не рекомендуется. В качестве удобрений для суккулентов можно использовать комплексные составы.

При внесении удобрений, раствор необходимо развести водой в большей дозировке, чем указано на упаковке. В противном случае у растения могут быть ожоги.

Кроме того, в грунт можно добавить гранулированные удобрения. Они также помогут вырастить здоровые и красивые цветы.

Особое внимание стоит обратить на удобрения, содержащие фосфор и калий. Однако, от азота желательно отказаться. Азотные удобрения могут привести к вытягиванию листьев, в результате растения перестанут цвести и потеряют свою привлекательность.

Суккуленты – невероятно красивые цветы. Они привлекают внимание своим необычным внешним видом. Выбирая в качестве украшения это растение, можно на собственном подоконнике создать цветник невероятной красоты.