Вы страдаете ПМС? Есть 4 преимущества (странно, но факт)

«Ты чего так нервничаешь? ПМС замучило?» - такую фразу обычно произносят мужчины, когда их вторая половинка не в настроении. Отчасти они правы, так как 98% девушек страдают предменструальным синдромом, сопровождающимся раздражительностью, усталостью, головной болью, голодом, отёчностью, акне, плачем. Оказывается, если вы страдаете ПМС, то у этого есть 4 преимущества. Странно, но факт. Поэтому пользуйтесь этим.

Преимущества ПМС

Право есть нездоровую пищу. Можно в этот не самый приятный период забыть о правильном питании и есть в удовольствие, отказавшись от сбалансированной диеты. «Праздник живота» может включить в себя сладости, солёности, копчёности и другие вредности, непозволительные в обычные дни. Выпустить пар. Раздражают окружающие, постоянная нервозность и желание на всех кричать. Не надо себя сдерживать, по крайней мере, со второй половинкой, заранее объяснив, что во всём виноваты гормоны. Любимый поймёт и подождёт, когда всё придёт в норму. Тогда можно его и поблагодарить за терпение, например, отпустить на футбол или же устроить романтический ужин при свечах с продолжением. Попробовать что-то новенькое. Каждая женщина хотя бы раз в жизни во время ПМС ловила себя на мысли, до какой степени она страшная, обрюзгшая, раздутая с чрезмерно вьющимися волосами, из-за которых невозможно сделать нормальную причёску, и макияжем, напоминающим клоунский раскрас. Единственное желание – выбросить всю одежду, умыться и спрятаться на кухне с полным холодильником или же не вставать с постели. Однако никогда нельзя расклеиваться. Лучше использовать этот период для пробы чего-то новенького – надеть серьги, которые никогда не позволила себя в другое время, нанести другие тени, подчёркивающие форму глаз. А также вместо удобной обуви надеть каблуки и яркую одежду, тем самым сделав вызов себе. Возможно, такая игра «гормонов» научит себя ценить, а не обесценивать. Сделать паузу. Усталость, нехватка энергии и головные боли «намекают» на то, что нужно остановиться. Стоит прислушаться к своему телу и сделать то, что хочется – поваляться в постели, почитать книжку или же просто засесть перед телевизором, ничего не планируя и никуда не спеша. Но лучше всё же заменить «валяние и шатание» на прогулку на природе. Она быстрее снимет общее недомогание.

Если вы страдаете ПМС, то превратите это время в радость и праздник – перемены, эксперименты, выплёскивание негатива помогут сделать жизнь лучше. Возможно, только вам, но о других вы подумаете потом.