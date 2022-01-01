Запретный плод сладок, поэтому некоторые женщины, чтобы потешить своё самолюбие, специально очаровывают несвободных мужчин, хотя есть 3 знака Зодиака, которые часто влюбляются в женатых, даже если сами того несильно хотят. Иногда это становится для них неприятной закономерностью.

Кто из знаков Зодиака чаще других влюбляется в женатых?

Овен.

Страстная, огненная и очень яркая девушка, на которую просто невозможно не обратить внимание. Овен, обладая влюбчивым характером, обязательно ответит взаимностью симпатичному парню, ведь ей так приятно ловить на себе заинтересованные взгляды. Ей неинтересно, занят он или нет, она готова закрутить роман даже с примерным семьянином и, кстати, именно к последнему типу мужчин её особенно тянет. Ведь жена – это помеха на пути к достижению цели: завоевать мужское сердце, а Овен обожает преодолевать препятствия. Она приложит все силы, чтобы заполучить желаемое, а когда мужчина будет готов к разрыву – прекратит запретную связь, даже несмотря на сильную привязанность.

Рак.

Представительницы этого знака Зодиака – безнадёжные романтики, которые влюбляются по уши. В мире грёз они представляют совместное будущее с любимым человеком, даже не зная, ответны ли чувства и свободен ли он. Если же мужчина состоит в браке, Рак постарается сделать так, чтобы он обязательно ушёл из семьи. Из романтичной и милой женщина она превращается в циника, не брезгующего призрачным счастьем чужой семьи. Но если вдруг её идеальный мужчина, а партнёр для Раков всегда совершенен, так как девушка просто не видит его изъянов, не поддаётся её раскинутым повсюду коварным сетям, то приходит полное разочарование. Чувствительный водный знак исчезает, глубоко раненый и разбитый.

Скорпион.

Амбиции у представительниц этого знака просто зашкаливают, поэтому они не видят на своём пути никаких препятствий – супруга понравившегося мужчины для них не помеха. Если Скорпион видит симпатичного, ухоженного и финансово независимого мужчину, она тут же берётся его очаровать и околдовать. А если он к тому же женатый, то это даже добавляет ему бонусов. Женщина Скорпион пойдёт на что угодно, чтобы увести его от благоверной. Притом что после того, как любимый разведётся, он перестаёт её интересовать. Нередко Скорпиониха оставляет его в одиночестве, отправляясь на поиски новой жертвы. Женщины этого знака Зодиака обычно не готовы идти под венец с тем, кто был уже в «использовании». Им подавай свежих парней. Однако отказать себе в удовольствии заполучить лакомый кусочек она не может.

Эти 3 знака Зодиака, которые часто влюбляются в женатых, и сами не рады этому факту, но ничего поделать не могут. Звёзды решили, что их судьба – полюбить несвободного парня, и поспорить с ними не получится.