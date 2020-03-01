Холостяцкая жизнь – для одних счастье, а для других диагноз. Далеко не все люди рождены для красивых любовных историй. Кое-кто панически боится завязнуть в обязательствах, посвятив годы кастрюлькам-пелёнкам. Особенности характера потенциального избранника не мешает выяснить заранее, чтобы потом, составив план на ближайший десяток лет, не разочаровываться. Вот тут-то и пригодятся подсказки звёзд. Астрологи давно уж определили 3 худших знака Зодиака для серьёзных отношений. Да, гороскоп не гарантирует 100% попадания в цель, но раскрывает сильные и слабые стороны личности. Ниже рассматриваем тройку обиженных. Тех, кого с рождения обделили способностью долго радоваться гармонии в отношениях.

Какие 3 худших знака Зодиака для серьёзных отношений и создания семьи

Если ваша вторая половинка в списке, не отчаивайтесь. Здесь же приведены рецепты астрологов, как сломить сопротивление. Читайте и пользуйтесь на здоровье.

1. Овен – вечный завоеватель

Пламенные романтики страстно влюбляются и активно добиваются расположения объекта вожделения. Устоять перед лавиной их внимания и нежности невозможно. Счастье длится до тех пор, пока отношения не входят в фазу зрелости. В этот момент Овну становится скучно, он остывает и ищет новую жертву.

Рецепт долгих отношений с Овном состоит из трех компонентов:

увлекательные совместные приключения;

творческая интимная жизнь;

непостижимая загадочность.

2. Стрелец – вольный странник

Постоянно ищет баланс между страстью и духовностью. Стрельцу не нравятся обязательства, но хочется найти родственную душу. Страдает аллергией на стабильность, постоянно нуждается в эмоциях. Отношения с представителем огненной стихии серьёзны с момента их становления. Он растворяется в партнёре, но быстро перегорает.

Удержать Стрельца, по мнению астрологов, можно яркими переживаниями, нежностью и терпением. Осознав прелести новых граней соприкосновения инь и ян, жаркие штучки обретают покой и равновесие.

3. Водолей – независимый фантазёр

Свободолюбивые и невозмутимые натуры не то чтобы не хотят любви и серьёзных отношений, им боязно и некогда. Водолей вечно занят: учится, творит, изобретает. Словесный портрет идеальной второй половинки составлен, десятки раз исправлен и спрятан подальше. Страх потерять свободу сильнее, чем желание душевной теплоты и физической близости.

Обязательные компоненты рецепта счастья с Водолеем:

никакого принуждения;

дружеское участие;

интеллектуальные беседы.

Всё исправимо, если знать, какими клавишами манипулировать. Рецепты астрологов можно и нужно адаптировать под конкретные личности, тогда отношения сложатся надолго и лучшим образом.