Любовь с первого взгляда – тема бесчисленных обсуждений. Одни говорят, это – выдумка. Другие настаивают, мол, память прошлых жизней. Третьи грешат на гормональный всплеск. Существует ещё множество версий, но не в них соль. Астрология очень сильно влияет на личность, в том числе на ту её часть, которая связана с чувствами. Звездочёты выделили 5 знаков Зодиака, которые влюбляются с первого взгляда. В их числе, конечно же, неисправимые романтики, но не только они. Небесные покровители одарили легкомысленной суперспособностью отдельных очень даже серьёзных товарищей.

5 знаков Зодиака, которые влюбляются с первого взгляда, кто они?

Рак.

Рыбы.

Скорпион.

Овен.

Стрелец.

Подопечные Луны подсознательно боятся одиночества, поэтому ещё в глубокой юности настраиваются на большую и крепкую семью. Они в деталях продумывают радужную картинку, на которой счастливая пара, уютный домик с клумбой и цветущим садом, куча детишек, играющих с собакой. Идиллия! Когда Рак встречает потенциально подходящего партнёра, автоматически срабатывает внутренний «Фас». Остальное – дело техники. Мозг и сердце работают в унисон и в нужном направлении. Проходит совсем немного времени после судьбоносной встречи, и рисунок оживает: и вторая половинка, и домик, и малышня.Знак неисправимых мечтателей. Большая часть событий, происходящих с участием Рыб, начинается в их голове. Бонус к неординарному воображению – способность видеть в других только хорошее. Как думаете, это плюс или недостаток? В любом случае, так есть. Романы любимчиков Нептуна начинаются и развиваются стремительно. Правда, любовь Рыб обычно быстро заканчивается.Не ожидали!? Мы тоже, но протеже Плутона и Марса в списке. Неприступные вредины Скорпионы принимают решения на раз. Действуют по легендарному сценарию Цезаря: veni, vidi, vici. Неотразимые, страстные и мистически обольстительные натуры легко добиваются расположения партнёра. Несмотря на молниеносность развития событий Скорпионы влюбляются серьёзно и надолго.Если этим импульсивным упрямцам чего-нибудь в голову стукнет, они не успокоятся, пока своего не добьются. Важное условие – пресловутые бабочки в животе или другие проявления возбуждения. Овну нужно будоражащее внутреннее состояние, без него ничего не будет. Любовь с представителем этого знака Зодиака длится ровно столько, сколько те самые бабочки порхают.

Viva адреналин, дофамин, серотонин! Ничто так не волнует действенного и предприимчивого Стрельца, как хороший вызов. А что может быть увлекательнее любви с первого взгляда? Чем сложнее всё происходит, тем интереснее. Да, это намёк на обязательность драмы. В свою очередь, Стрелец щедр на чувства. Ради второй половинки он выкладывается на все 100, старается, чтобы отношения были длительными.

А самое интересное то, что 5 знаков Зодиака, которые влюбляются с первого взгляда, обычно счастливы в чувствах. Заветный «удар молнии» перерастает в рутину, но обычно это случается небыстро.